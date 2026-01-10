Η επίθεση έγινε με αφορμή την παρουσία του σε θρησκευτική ορκωμοσία Μουφτή.

Το ΠΑΣΟΚ καταδικάζει απερίφραστα τη στοχευμένη επίθεση που δέχθηκε ο βουλευτής Ροδόπης, Τομεάρχης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κινήματος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας και Δικαιωμάτων της Βουλής, Ιλχάν Αχμέτ.

«Θεωρούμε απαραίτητο να ξεκαθαριστεί με απόλυτη σαφήνεια ότι τόσο το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής όσο και η Ελληνική Πολιτεία αναγνωρίζουν ως νόμιμους Μουφτήδες αποκλειστικά και μόνο εκείνους, που επιλέγονται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο από το Ελληνικό Κράτος» αναφέρει ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

«Η παρουσία του Βουλευτή Ροδόπης πραγματοποιήθηκε απολύτως εντός του θεσμικού πλαισίου, με σεβασμό στη νομιμότητα, στους θεσμούς και στο Σύνταγμα, χωρίς καμία απολύτως απόκλιση από τις πάγιες και ξεκάθαρες θέσεις του Κινήματος» συνεχίζει η ίδια ανακοίνωση.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στηρίζει τον βουλευτή του και υπερασπίζεται χωρίς αστερίσκους τη νομιμότητα, τους θεσμούς και το κράτος δικαίου. «Είναι το κόμμα που έχει έμπρακτα αποδείξει την προσήλωσή του στην εφαρμογή των διεθνών συνθηκών και στην ισότητα όλων των Ελλήνων Πολιτών χωρίς θρησκευτικές ή άλλες διακρίσεις» καταλήγει.

Ο βουλευτής Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Ιλχάν Αχμέτ, μίλησε στο ράδιο Χρόνος 87.5fm και στον Δήμο Μπακιρτζάκη, προχωρώντας σε σοβαρές καταγγελίες.

Μεταξύ άλλων δήλωσε πως έχει στοχοποιηθεί από το Τουρκικό Προξενείο Κομοτηνής, ενώ αποκάλυψε ότι είναι ο μόνος μειονοτικός βουλευτής από τη μεταπολίτευση και μετά που αγνοείται πλήρως από τον μειονοτικό Τύπο.

«Θεωρούν ότι δεν υπάρχω. Δεν γράφουν ποτέ το όνομά μου, δεν βάζουν ποτέ τη φωτογραφία μου. Για αυτούς δεν υπάρχω» δήλωσε.

Υπενθυμίζεται πως πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η τελετή ορκωμοσίας του νέου μουφτή Διδυμοτείχου, Εμίν Σερίφ, ενώπιον της υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η επιλογή και η ορκωμοσία του νέου μουφτή σηματοδοτεί για πρώτη φορά την ολοκληρωμένη εφαρμογή του σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για τον θεσμό της μουφτείας, σύμφωνα με νόμο 4964/2022 (Α’ 150).