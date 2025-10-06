«H Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, εκφράζοντας την ελπίδα για άμεση παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον καταπιεσμένο λαό της Γάζας, δηλώνει την ετοιμότητά της να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια» αναφέρει το υπουργέιο Εξωτερικών.

Το Ιράν έδωσε το έναυσμα για την υποστήριξή του στο σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα, με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας να δηλώνει ότι υποστηρίζει κάθε πρωτοβουλία που τερματίζει τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού.

Σε μια ανάρτηση στο X το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε πως «Λαμβάνοντας υπόψη τις επικίνδυνες διαστάσεις και πτυχές αυτής της πρότασης, και ενώ επαναλαμβάνει την προειδοποίησή του για τις επανειλημμένες παραβιάσεις και την παρεμπόδιση από το σιωνιστικό καθεστώς στην εκπλήρωση των υποσχέσεών του, ιδίως υπό το φως των επεκτατικών και ρατσιστικών σχεδίων του, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θεωρεί ότι οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με αυτό το θέμα, εμπίπτει στην αρμοδιότητα του παλαιστινιακού λαού και της αντίστασης.

»Χαιρετίζουμε κάθε απόφαση από αυτούς που εγγυώνται την παύση της γενοκτονίας των Παλαιστινίων, την αποχώρηση του κατοχικού σιωνιστικού στρατού από τη Γάζα, τον σεβασμό του δικαιώματος αυτοδιάθεσης του παλαιστινιακού λαού, την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και την ανοικοδόμηση της Γάζας. Η παύση των εγκλημάτων και της γενοκτονίας στη Γάζα δεν αναιρεί την ευθύνη των κυβερνήσεων και των αρμόδιων διεθνών οργανισμών να κινηθούν νομικά και δικαστικά κατά των εγκλημάτων του σιωνιστικού καθεστώτος, ούτε την αναγνώριση και δίωξη όσων διέταξαν και πραγματοποίησαν εγκλήματα πολέμου, γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας, με στόχο τον τερματισμό της δεκαετιών ατιμωρησίας του σιωνιστικού καθεστώτος» προσθέτει το ιρανικό ΥΠΕΞ.

Η ανακοίνωση καταλήγει λέγοντας πως «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, εκφράζοντας την ελπίδα για άμεση παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον καταπιεσμένο λαό της Γάζας, δηλώνει την ετοιμότητά της να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια».

{https://twitter.com/IRIMFA_EN/status/1975088112893038839}

Γάζα: 67.160 νεκροί, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό

Την ίδια ώρα οι ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα εντείνονται με τους νεκρούς, κατά τις τελευταίες πληροφορίες του υπουργείου Υγείας, να έχουν φτάσει στους 67.160.

Επίσης 169.679 Παλαιστίνιοι έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023, ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Γάζας σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα, μία μόλις ημέρα πριν συμπληρωθούν 2 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και την αιματοχυσία που ακολούθησε από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Οι περισσότεροι από τους νεκρούς ήταν άμαχοι, πολλοί από τους οποίους ήταν γυναίκες και παιδιά. Σύμφωνα με το υπουργείο, μόνο τις τελευταίες 24 ώρες, τουλάχιστον 21 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και άλλοι 96 τραυματίστηκαν. Σε ανάρτησή του στο Telegram το υπουργείο πρόσθεσε πως «ορισμένα θύματα βρίσκονται ακόμα κάτω από τα ερείπια και στους δρόμους, όπου ασθενοφόρα και πληρώματα πολιτικής άμυνας δεν μπορούν να τα φτάσουν αυτή τη στιγμή».

Με πληροφορίες του Guardian/Al Jazeera