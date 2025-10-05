Η ισραηλινή ομάδα αναμένεται να αναχωρήσει αύριο για την Αίγυπτο.

Την ώρα που η κατάσταση στη Γάζα παραμένει κρίσιμη, εν μέσω συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός, κάποια κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τις λεπτομέρειες του σχεδίου του Τραμπ για εκεχειρία στη Γάζα, παραμένουν αναπάντητα.

Σύμφωνα με ανάλυση του Aljazeera, «η αισιοδοξία είναι δικαιολογημένη για τις συνομιλίες για τη Γάζα, ωστόσο κάποια ερωτήματα χρήζουν απάντησης», δηλώνει ανώτερος συνεργάτης στο think tank Carnegie Middle East Center.

«Το πραγματικό πρόβλημα δεν θα είναι να πειστούν οι δύο πλευρές να αποδεχτούν τη συμφωνία. Το πρόβλημα θα είναι η διατήρηση και η εφαρμογή της μετά την πρώτη κρίσιμη φάση κατά την οποία οι ισραηλινές δυνάμεις πρόκειται να αποσυρθούν», προσθέτει.

Ο ίδιος επισήμανε ότι μένει να δούμε αν η διεθνής δύναμη σταθεροποίησης που προβλέπεται στο σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα βρίσκεται επί τόπου μέχρι η Χαμάς να αρχίσει να απελευθερώνει τους αιχμαλώτους και να ξεκινήσει τη διαδικασία αφοπλισμού.

«Χωρίς αυτό, θα είναι εντελώς ανυπεράσπιστο και ο κίνδυνος να σαμποτάρει για άλλη μια φορά ο Νετανιάχου τη συμφωνία γίνεται πραγματικά τεράστιος», δήλωσε ο Sayigh, πρώην σύμβουλος των Παλαιστινίων στις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ισραήλ.

Ακόμη, πρόσθεσε ότι η στρατιωτική ζώνη ασφαλείας που θέλει να διατηρήσει το Ισραήλ αποτελεί σημαντικό σημείο τριβής για τις παλαιστινιακές ομάδες, καθώς και για την Αίγυπτο, και θα μπορούσε να αποδειχθεί η «πραγματική αχίλλειος πτέρνα» του σχεδίου.

Ο Sayigh είπε, επίσης, ότι δεν είναι σαφές ποιος θα αποτελέσει τη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης και αν θα υπόκειται σε εντολή ή εγγύηση από τις ΗΠΑ ή σε εντολή από τον ΟΗΕ.

«Έχει το δικαίωμα να εμποδίσει φυσικά την επανείσοδο του Ισραήλ σε περιοχές από τις οποίες έχει αποσυρθεί ο ισραηλινός στρατός;» ρώτησε.

«Έχει το δικαίωμα να απελευθερώσει τον εναέριο χώρο πάνω από τον εαυτό του, ώστε τα ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αεροσκάφη να μην μπορούν να πετάξουν από πάνω;»

Βαρύς ο απολογισμός του διετούς πολέμου

Η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) δημοσίευσε ένα ενημερωτικό δελτίο για να σηματοδοτήσει την διετή επέτειο του καταστροφικού πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα αυτή την εβδομάδα.

Ακολουθούν ορισμένα βασικά συμπεράσματα:

Σχεδόν όλοι οι κάτοικοι της Γάζας έχουν εκτοπιστεί, πολλές φορές.

Σχεδόν το 80% όλων των κατασκευών έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας. Ο λιμός έχει επιβεβαιωθεί στην επαρχία της Γάζας και προβλέπεται να επεκταθεί στις επαρχίες Ντέιρ ελ-Μπαλά και Χαν Γιουνίς, στην κεντρική και νότια Γάζα, αντίστοιχα.

Λιγότερο από το 40% των νοσοκομείων παραμένουν λειτουργικά, όλα μερικώς, και έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 790 επιθέσεις σε εργαζόμενους στον τομέα της υγείας , ασθενείς, νοσοκομεία και άλλες ιατρικές υποδομές.

, ασθενείς, νοσοκομεία και άλλες ιατρικές υποδομές. Σχεδόν το 92% των σχολικών κτιρίων θα χρειαστούν είτε πλήρη ανακατασκευή είτε σημαντική αποκατάσταση για να λειτουργήσουν ξανά, καθώς 660.000 παιδιά αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σχολείο.

Τα ευρήματα της UNRWA σε σχέση με την στέρηση νερού από το Ισραήλ στη Γάζα:

Στο Σαρμ Ελ Σέιχ οι συνομιλίες

Οι διαπραγματεύσεις για την ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα στο Σαρμ Ελ Σέιχ και όχι στο Κάιρο, που ήταν η αρχική τοποθεσία, όπως έκανε γνωστό το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή σε μια ισραηλινή αντιπροσωπεία να διεξάγει διαπραγματεύσεις, με επικεφαλής τον υπουργό Ρον Ντέρμερ.

Στο μεταξύ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ δήλωσε σήμερα ότι οι μάχες θα συνεχιστούν στη Λωρίδα της Γάζας εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

«Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός, αλλά μια αλλαγή στην επιχειρησιακή κατάσταση: οι πολιτικοί χρησιμοποιούν τα μέσα και τις επιτυχίες που είχατε επί του πεδίου για να τις μεταφράσουν σε διπλωματικά κέρδη. Εάν αποτύχει αυτή η προσπάθεια, θα ξαναρχίσουμε τη μάχη», είπε ο Ζαμίρ, μιλώντας σε στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ανοιχτός σε αλλαγές» ο Τραμπ

«Οι διαπραγματεύσεις θα διαρκέσουν μερικές ημέρες», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τις συζητήσεις της Χαμάς, καθώς έφευγε από το South Lawn για μια εκδήλωση στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια.

«Θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά έχω ακούσει ότι πηγαίνει πολύ καλά», πρόσθεσε.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε κάποιες αλλαγές στις διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς.

Όταν ρωτήθηκε για την ευελιξία με το σχέδιο της Χαμάς, απάντησε ότι «δεν χρειαζόμαστε ευελιξία, επειδή σχεδόν όλοι συμφωνούν. Αλλά πάντα θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές».

«Αλλά το σχέδιο της Χαμάς», πρόσθεσε, «είναι απίστευτο. Θα έχετε ειρήνη, αν το σκεφτείτε, ειρήνη στη Μέση Ανατολή για πρώτη φορά, μετά από 3.000 χρόνια. Χαίρομαι που αποτελώ βασικό μέρος αυτού. Κοιτάξτε, πολέμησαν για ένα σχέδιο για χρόνια. Παίρνουμε πίσω τους ομήρους σχεδόν αμέσως».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η συμφωνία του, η οποία αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, είναι εξαιρετική για το Ισραήλ.