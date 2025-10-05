Τι αναφέρει ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης.

Οι διαπραγματευτές της Χαμάς που ταξιδεύουν από τη Ντόχα αναμένεται να φτάσουν στο Κάιρο, σήμερα, πριν κατευθυνθούν στο Σαρμ ελ-Σέιχ για να συμμετάσχουν σε έμμεσες διαπραγματεύσεις με την ισραηλινή αντιπροσωπεία την επόμενη εβδομάδα, αναφέρει το Agence France-Presse (AFP), επικαλούμενο αξιωματούχο που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Guardian, η Χαμάς επιθυμεί πολύ να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και να ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία ανταλλαγής κρατουμένων σύμφωνα με τις συνθήκες πεδίου. «Η κατοχή δεν πρέπει να εμποδίσει την εφαρμογή του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ. Εάν η κατοχή έχει γνήσιες προθέσεις να καταλήξει σε συμφωνία, η Χαμάς είναι έτοιμη», αναφέρει η πηγή.

Οι διαπραγματεύσεις στοχεύουν στη συζήτηση του χρονοδιαγράμματος για την προετοιμασία των συνθηκών πεδίου για τη μεταφορά των αιχμαλώτων που κρατούνται στη Γάζα, ως έναρξη της διαδικασίας ανταλλαγής κρατουμένων.

Κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών με τους μεσολαβητές, η Χαμάς επέμεινε ότι είναι απαραίτητο για το Ισραήλ να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε όλες τις περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, να σταματήσει κάθε αεροπορική, αναγνωριστική και μη επανδρωμένη δραστηριότητα και να αποσυρθεί από το εσωτερικό της πόλης της Γάζας.

«Παράλληλα με την παύση της ισραηλινής στρατιωτικής δραστηριότητας, η Χαμάς και οι παρατάξεις της αντίστασης θα σταματήσουν επίσης τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις και δράσεις», πρόσθεσε η πηγή.

Το αμερικανικό σχέδιο

Οι συνομιλίες αναμένεται, επίσης, να περιλαμβάνουν συζητήσεις για χάρτες που θα παράσχει το Ισραήλ που θα δείχνουν τις διαδρομές αποχώρησης και τα χρονοδιαγράμματα, οι οποίοι θα συμπέσουν με τη διαδικασία ανταλλαγής κρατουμένων, ανέφερε η πηγή.

Σύμφωνα με το αμερικανικό σχέδιο, η Χαμάς θα απελευθερώσει τους υπόλοιπους 48 ομήρους - περίπου 20 από αυτούς πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί - εντός τριών ημερών.

Θα παραδώσει την εξουσία και θα αφοπλιστεί.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα σταματήσει την επίθεσή του και θα αποσυρθεί από μεγάλο μέρος της επικράτειας, θα απελευθερώσει εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους και θα επιτρέψει την εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας και την ενδεχόμενη ανοικοδόμηση.

«Δεν υπάρχει εκεχειρία στη Γάζα»

Σύμφωνα με τον Σος Μπεντροσιάν, εκπροσώπου της ισραηλινής κυβέρνησης, «δεν υπάρχει εκεχειρία στη Γάζα, μόνο προσωρινή διακοπή ορισμένων βομβαρδισμών».

Ο στρατός μπορεί να συνεχίσει να ενεργεί στη Γάζα για λεγόμενους αμυντικούς σκοπούς, πρόσθεσε ο Μπεντροσιάν.

«Ο πόλεμος στη Γάζα δεν έχει ακόμη τελειώσει»

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο πόλεμος στη Γάζα δεν έχει ακόμη τελειώσει και απομένει δουλειά, αφού το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν σε μέρη του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα μάθουμε πολύ γρήγορα αν η Χαμάς είναι σοβαρή ή όχι από το πώς θα πάνε αυτές οι τεχνικές συνομιλίες όσον αφορά την εφοδιαστική», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στην εκπομπή Meet the Press του NBC News σχετικά με την απελευθέρωση ομήρων από τη Γάζα.

Ο Ρούμπιο αναγνώρισε, επίσης, ότι η δεύτερη φάση του σχεδίου του Τραμπ, στην οποία αναμένεται να συζητηθεί ο αφοπλισμός και η αποστράτευση, θα είναι «δύσκολη».