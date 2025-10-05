«Τώρα ή ποτέ»: Με μια φωτογραφία από διαδήλωση στο Ισραήλ για την επιστροφή των ομήρων, ο Τραμπ στέλνει μήνυμα για συμφωνία σε Νετανιάχου και Χαμάς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανάρτησε φωτογραφία από τη μεγάλη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ, καλώντας την ισραηλινή κυβέρνηση να αποδεχθεί το σχέδιο που έχει προτείνει για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Η φωτογραφία που δημοσίευσε ο Τραμπ δείχνει το πλήθος από ψηλά, να κρατά ένα μεγάλο πανό, με το σύνθημα «Ή τώρα ή ποτέ». Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναφερθεί και στο παρελθόν στις κινητοποιήσεις στο Ισραήλ, μεταξύ άλλων και κατά την παρουσίαση, στις 29 Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο, του σχεδίου του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Το βράδυ του Σαββάτου, περίπου 120.000 διαδηλωτές πλημμύρισαν το Τελ Αβίβ, μαζί με συγγενείς των ομήρων, ζητώντας από την κυβέρνηση να τηρήσει τη συμφωνία για εκεχειρία και την επιστροφή των ομήρων -ζωντανών και νεκρών. Οι διοργανωτές ανέφεραν πως η συμμετοχή ήταν από τις μεγαλύτερες από την έναρξη του πολέμου.

Αυτή η στάση του έχει ασκήσει πίεση στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποδεχθεί την πρότασή του.

Καθώς οι συνομιλίες για την εκεχειρία στη Γάζα μπαίνουν στην τελική ευθεία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απηύθυνε παράλληλα αυστηρή προειδοποίηση προς τη Χαμάς ότι «δεν θα ανεχθεί καθυστέρηση», την ώρα που το Ισραήλ εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία για απελευθέρωση όλων των ομήρων μέσα στις επόμενες ημέρες.

