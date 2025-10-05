Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι η στάση της Χαμάς παραμένει ασαφής, επισημαίνοντας ότι μόνο η εξέλιξη των συνομιλιών θα δείξει αν το κίνημα είναι «πραγματικά έτοιμο για ειρήνη».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι η Χαμάς κινδυνεύει με «πλήρη εξόντωση» αν επιμείνει να διατηρήσει τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας.

Σε συνομιλία του με το CNN, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η Χαμάς θα «εξοντωθεί ολοκληρωτικά» σε περίπτωση που αρνηθεί να παραδώσει την εξουσία, τη στιγμή που η Ουάσιγκτον προσπαθεί να προωθήσει το ειρηνευτικό της σχέδιο των 20 σημείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αμερικανός πρόεδρος απαντούσε στις δηλώσεις του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος υποστήριξε ότι η Χαμάς έχει ουσιαστικά απορρίψει την αμερικανική πρόταση, αρνούμενη κάθε αφοπλισμό, διατηρώντας τη Γάζα υπό παλαιστινιακό έλεγχο και συνδέοντας την απελευθέρωση των ομήρων με νέες διαπραγματεύσεις.

Ο πρόεδρος διαβεβαίωσε, επίσης, ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου υποστηρίζει πλήρως την πρωτοβουλία του και ότι αναμένει σύντομα μια σαφή εικόνα σχετικά με την εφαρμογή της εκεχειρίας.

Επανέλαβε ότι «εργάζεται εντατικά» για να επιτευχθεί το σχέδιό του και ότι παραμένει «αισιόδοξος» για μια θετική έκβαση στο άμεσο μέλλον.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρά τις σκληρές δηλώσεις του, Αμερικανοί διπλωμάτες αναγνωρίζουν ότι οι επερχόμενες διαπραγματεύσεις αναμένονται δύσκολες, καθώς οι μάχες στη Γάζα συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.