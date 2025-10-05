Όσα συζήτησαν οι δύο ηγέτες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν μια τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία το βράδυ της Παρασκευής, μετά το υπό όρους «ναι» της Χαμάς στο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος τηλεφώνησε στον Νετανιάχου για να συζητήσουν αυτό που θεωρούσε καλά νέα, αλλά ο Ισραηλινός ηγέτης σκέφτηκε διαφορετικά.

«Ο Μπίμπι είπε στον Τραμπ ότι δεν υπήρχε τίποτα για να γιορτάσουμε και ότι αυτό δεν σήμαινε τίποτα», αναφέρει το Axios, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ αντέδρασε έντονα: «Δεν καταλαβαίνω γιατί είσαι πάντα τόσο γαμ@@@να αρνητικός. Αυτή είναι μια νίκη. Αποδέξου την».

Η συνομιλία, που επιβεβαιώθηκε από δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, δείχνει την αποφασιστικότητα του Τραμπ να ξεπεράσει τις επιφυλάξεις του Νετανιάχου και να τον πείσει να τερματίσει τον πόλεμο εάν η Χαμάς αποδεχτεί μια συμφωνία.

Κατά τη διάρκεια ιδιωτικών διαβουλεύσεων την Παρασκευή, ο Νετανιάχου τόνισε ότι θεωρούσε την απάντηση της Χαμάς ως απόρριψη του σχεδίου του Τραμπ.

Πρόσθεσε ότι ήθελε να συντονίσει την απάντηση με την Ουάσινγκτον για να αποφύγει την εξάπλωση της αφήγησης ότι η Χαμάς είχε απαντήσει θετικά, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στον ίδιο ιστότοπο.

Ο Τραμπ, ωστόσο, ήταν σε εντελώς διαφορετικό κλίμα. Φοβόταν ότι η Χαμάς θα απέρριπτε εντελώς το σχέδιο και είδε την απάντηση ως ένα άνοιγμα για μια πιθανή συμφωνία, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο.

Όταν ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Νετανιάχου, η χλιαρή αντίδραση του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν ήταν αυτή που περίμενε, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Εξ ου και η έντονη αντίδραση του προέδρου.