Το σχέδιο του καθηγητή και συγγραφέα Somdeep Sen για το Ισραήλ έχει ελάχιστες ομοιότητες με το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα αλλά είναι σίγουρα πιο αισιόδοξο για το μέλλον της Παλαιστίνης και την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Ο Somdeep Sen, συγγραφέας και καθηγητής Ασιατικών σπουδών στο πανεπιστήμιο του Roskilde της Δανίας και συνεργάτης του πανεπιστημίου Πρετόρια, «ανατρέπει» το σχέδιο των 20 σημείων του Τραμπ και δίνει το δικό του «σχέδιο των 10 σημείων» για το Ισραήλ.

Σε άρθρο γνώμης στο Al Jazeera, μία ημέρα πριν συμπληρωθούν δύο χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και της αιματοχυσίας που μαίνεται με πάνω από 67.000 νεκρούς Παλαιστινίους στη Γάζα αλλά και ανήμερα της έναρξης των έμμεσων συνομιλιών στην Αίγυπτο μεταξύ Χαμας και ισραηλινής αντιπροσωπείας, παραθέτει το σχέδιο [διάσωσης] της Γάζας και των παλαιστινίων.

Ελάχιστες ομοιότητες έχει με το σχέδιο Τραμπ αλλά είναι σίγουρα πιο αισιόδοξο για το μέλλον της Γάζας.

Όπως σημειώνει «τη Παρασκευή, η Χαμάς έστειλε την απάντησή της στο «ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων για τη Γάζα» που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Είναι σημαντικό ότι η παλαιστινιακή ομάδα συμφώνησε να παραδώσει τη διοίκηση της Γάζας σε μια ομάδα τεχνοκρατών και να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους σε αντάλλαγμα για Παλαιστίνιους κρατούμενους. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαιρέτισε την απάντηση και είπε στο Ισραήλ να «σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς». Ωστόσο, στις 48 ώρες μετά την υποβολή της απάντησής της από τη Χαμάς, οι ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν τουλάχιστον 94 Παλαιστίνιους στη Γάζα».

Ο καθηγητής Somdeep Sen υπογραμμίζει στην ανάλυσή του πως ενώ το σχέδιο Τραμπ μπορεί να φέρει μια προσωρινή ανάπαυλα για τους Παλαιστίνιους, δεν θα επιτύχει ειρήνη. «Για να συμβεί αυτό, χρειαζόμαστε επίσης ένα σχέδιο που να θέτει απαιτήσεις από το Ισραήλ και να εξαλείφει την γενοκτονική του τάση».

»Ιδού, λοιπόν, ένα σχέδιο 10 σημείων για το Ισραήλ:

1. Η ισραηλινή πολιτική και η δημόσια σφαίρα πρέπει να αποριζοσπαστικοποιηθούν. Τους τελευταίους 24 μήνες, η ισραηλινή πολιτική ελίτ υπήρξε υποστηρικτής της γενοκτονίας, γιορτάζοντας δημόσια την εξάλειψη της παλαιστινιακής ζωής στη Γάζα με πλήρη ατιμωρησία. Μεγάλο μέρος του ισραηλινού κοινού έχει επίσης ακολουθήσει. Το ισραηλινό κράτος θα πρέπει να θεσπίσει προγράμματα που προωθούν τις αξίες της ανοχής και της ειρηνικής συνύπαρξης εντός των κρατικών θεσμών και εντός του εκπαιδευτικού συστήματος για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα.

2. Ο ισραηλινός στρατός πρέπει να αναμορφωθεί. Είτε πρόκειται για την σκόπιμη στοχοποίηση Παλαιστινίων πολιτών είτε για τις αναρτήσεις στα social media από Ισραηλινούς στρατιώτες από το πεδίο της μάχης, που χλευάζουν την καταστροφή των παλαιστινιακών σπιτιών - η απανθρωποποίηση των Παλαιστινίων είναι βαθιά ριζωμένη στις ένοπλες δυνάμεις. Οι ισραηλινές αρχές θα πρέπει να καταβάλουν συντονισμένη προσπάθεια για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή ενός νέου στρατιωτικού κώδικα δεοντολογίας που βασίζεται στις επιταγές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

3. Οι Ισραηλινοί πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες πρέπει να δικαστούν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εγκληματολόγοι, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστές συλλέγουν στοιχεία για τη φύση της ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας. Αυτά τα στοιχεία θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση των νομικών διαδικασιών.

4. Η Γάζα πρέπει να «ανοίξει». Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τερματιστεί η πολιορκία από ξηρά, αέρα και θάλασσα που ισχύει από το 2007. Πρέπει να επιτραπεί η ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων και αγαθών.

5. Πρέπει να αναπτυχθούν στη Γάζα διεθνείς παρατηρητές ή προστατευτική δύναμη για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν παραβιάσεις, είτε από τον ισραηλινό στρατό είτε από Ισραηλινούς εξτρεμιστές.

6. Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου του 2024 ότι οι οικισμοί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, οι ισραηλινές αρχές πρέπει να σταματήσουν και να ποινικοποιήσουν όλες τις εποικιστικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του ακτιβισμού, των λόμπινγκ και των προσπαθειών συγκέντρωσης χρημάτων που αποσκοπούν στην επέκταση των οικισμών ή στην ίδρυση νέων φυλακίων.

7. Η Δυτική Όχθη και η Ιερουσαλήμ πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθούν και να απελευθερωθούν από την εχθρική δύναμη εισβολής. Αυτό θα συνεπαγόταν την αποσυναρμολόγηση των ισραηλινών στρατιωτικών υποδομών, των σημείων ελέγχου, των πύργων παρατήρησης και των τειχών που έχουν συστηματικά κατακερματίσει τη γη και έχουν περιορίσει το δικαίωμα των Παλαιστινίων στην πατρίδα.

8. Ενώ το σχέδιο των ΗΠΑ απαιτεί από το Ισραήλ να αποφυλακίσει 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης και 1.700 κρατούμενους, χιλιάδες Παλαιστίνιοι παραμένουν υπό κράτηση χωρίς δίκη. Θα χρειαστεί να τερματιστεί άμεσα η ισραηλινή πολιτική της διοικητικής κράτησης και να οριστεί ένα ευρύτερο σχέδιο για την απελευθέρωση των υπόλοιπων Παλαιστινίων στις ισραηλινές φυλακές.

9. Το Ισραήλ θα πρέπει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για να αντιμετωπίσει το δικαίωμα επιστροφής των Παλαιστινίων. Αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω άμεσων συζητήσεων και διαπραγματεύσεων με τους Παλαιστίνιους στην Παλαιστίνη και τη διασπορά, καθώς και με εκπροσώπους των οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών, που έχουν συνεργαστεί στενά με τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες και γνωρίζουν καλά τις άμεσες κοινωνικοοικονομικές ανάγκες αυτής της ιστορικά περιθωριοποιημένης κοινότητας.

10. Με την πάροδο των ετών, το Ισραήλ έχει εντείνει τις προσπάθειες δημόσιας διπλωματίας του για να κερδίσει παγκόσμια υποστήριξη για τις πολιτικές του. Το 2024, αυτές οι προσπάθειες έλαβαν μια εισροή περίπου 150 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημόσια κεφάλαια. Αυτά τα χρήματα έχουν χρησιμοποιηθεί για φιλοϊσραηλινές καμπάνιες στα social media, προσπάθειες άσκησης πίεσης, υποτροφίες και ταξίδια στο Ισραήλ για μη Ισραηλινούς επιχειρηματίες, δημοσιογράφους, πολιτικούς και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Τέτοιες επενδύσεις έχουν αποδώσει καρπούς μέσω της καταστολής των προσπαθειών αλληλεγγύης των Παλαιστινίων, ιδίως στη Δύση, από την έναρξη της γενοκτονίας στη Γάζα. Το Ισραήλ πρέπει, επομένως, να επιτρέψει σε μια διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων να διερευνήσει τον τρόπο λειτουργίας των προσπαθειών δημόσιας διπλωματίας του και κατά πόσον τέτοιες προσπάθειες παραβιάζουν την κυριαρχία καθώς και τους νόμους περί ελευθερίας έκφρασης άλλων εθνών.

«Φυσικά» υπογραμμίζει ο καθηγητής, «είναι απίθανο η ισραηλινή κυβέρνηση να επιδιώξει πρόθυμα οποιοδήποτε από αυτά τα 10 σημεία. Αλλά η παγκόσμια κοινή γνώμη αλλάζει δραματικά. Η ισραηλινή αφήγηση δεν είναι πλέον κυρίαρχη παρά τις καλύτερες προσπάθειες της κυβέρνησης Νετανιάχου και των συμμάχων της. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αναγνωρίζουν ότι το παλαιστινιακό ζήτημα υπερβαίνει κατά πολύ την τύχη του παλαιστινιακού λαού».

Στην ανάλυση επισημαίνεται πως η Παλαιστίνη είναι βαθιά συνυφασμένη με τα ζητήματα και τις προκλήσεις, που διαμορφώνουν τη ζωή και την πολιτική σε όλη τη Μέση Ανατολή και πέρα ​​από αυτήν. «Και μόνο όταν αντιμετωπίσουμε αυτά τα ευρύτερα ζητήματα και δικαίως επιρρίψουμε το βάρος της ευθύνης στο Κράτος του Ισραήλ, μπορούμε να ελπίζουμε σε διαρκή ειρήνη» καταλήγει ο καθηγητής.

Με πληροφορίες του Al Jazeera