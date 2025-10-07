Γίνονται «πολύ σοβαρές» διαπραγματεύσεις για τη Γάζα, δήλωσε ο Τραμπ. - Οι όροι της Χαμάς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «πολύ σοβαρές» τις διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη για την εκεχειρία στη Γάζα και εξέφρασε την πεποίθηση πως υπάρχει «πραγματική πιθανότητα» για ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι θέλει να πετύχει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, με βάση το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ, αλλά ακόμα έχει λίστα απαιτήσεων. Μια ανακοίνωση που δείχνει πως οι έμμεσες διαπραγματεύσεις θα είναι δύσκολες και χρονοβόρες, σχολιάζει το Reuters.

«Είμαστε σε πολύ σοβαρές διαπραγματεύσεις για τη Γάζα. Υπάρχει μια πραγματική πιθανότητα για ειρήνη στη Μέση Ανατολή, πέρα από τη Γάζα. Θέλουμε άμεση απελευθέρωση των ομήρων κτλ», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Καναδό πρωθυπουργό, Μαρκ Κάρνεϊ.

«Η ομάδα μας είναι εκεί τώρα. Άλλη μία ομάδα μόλις έφυγε. Κυριολεκτικά κάθε χώρα στον κόσμο υποστηρίζει το σχέδιο. Υπάρχει πραγματική πιθανότητα να κάνουμε κάτι», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις έμμεσες διαπραγματεύσεις, μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που διεξάγονται στην Αίγυπτο.

{https://x.com/SkyNews/status/1975598701797069231}

Όταν ρωτήθηκε τι εγγυήσεις δίνει πως το Ισραήλ δεν θα ξαναρχίσει την επίθεση μόλις πάρει τους ομήρους, ο Τραμπ τόνισε πως οι ΗΠΑ έχουν «μεγάλη δύναμη». Μόλις επιτευχθεί συμφωνία, η Ουάσινγκτον «θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για να συμφωνήσει πως όλοι την τηρούν», συμπλήρωσε.

{https://x.com/SkyNews/status/1975606733608267980}

Οι όροι της Χαμάς

Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, Φαουζί Μπαρχούμ, ανακοίνωσε τους όρους της Χαμάς, μία ημέρα μετά την έναρξη των έμμεσων διαπραγματεύσεων στο Σαρμ ελ- Σέιχ, της Αιγύπτου.

«Η αντιπροσωπεία του κινήματος (της Χαμάς), που συμμετέχει στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο, εργάζεται για να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια για την επίτευξη μιας συμφωνίας που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του λαού μας στη Γάζα», δήλωσε.

Η συμφωνία θα πρέπει να διασφαλίζει τον τερματισμό του πολέμου και την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, συμπλήρωσε. Όροι που δεν έχει αποδεχθεί ποτέ το Ισραήλ, το οποίο ζητά τον αφοπλισμό της Χαμάς, κάτι που απορρίπτει η οργάνωση.

Η Χαμάς θέλει μόνιμη κατάπαυση του πυρός, πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και άμεση έναρξη της συνολικής διαδικασίας ανοικοδόμησης, υπό την επίβλεψη ενός Παλαιστινιακού «εθνικού τεχνοκρατικού οργάνου», δήλωσε ο Μπαρχούμ.

Υπογραμμίζοντας τα εμπόδια των συνομιλιών, ομάδα παλαιστινιακών φατριών, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς, εξέδωσαν ανακοίνωση, στην οποία δεσμεύονται για «αντίσταση με κάθε μέσο», τονίζοντας πως «κανένας δεν έχει δικαίωμα να παραχωρήσει τα όπλα του παλαιστινιακού λαού».