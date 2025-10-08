Τι είπε ο Τραμπ για τις έμμεσες διαπραγματεύσεις με στόχο την εκεχειρία στη Γάζα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πηγαίνουν καλά οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και ανακοίνωσε ότι είναι πιθανό να ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή την Κυριακή.

«Ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Είναι μια όμορφη φράση και ελπίζουμε ότι θα γίνει πραγματικότητα, είναι πολύ κοντά και τα πάμε πολύ καλά», είπε, σημειώνοντας ότι συνομίλησε με Αμερικανούς αξιωματούχους. Σήμερα μπήκαν στις διαπραγματεύσεις ο γαμπρός του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ και ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

«Έχουμε σπουδαία ομάδα εκεί, σπουδαίους διαπραγματευτές… δυστυχώς επίσης πολύ καλούς διαπραγματευτές από την άλλη πλευρά», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στις έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, για την εκεχειρία στη Γάζα.

«Είναι κάτι που υπάρχουν πολύ καλές πιθανότητες να γίνει», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο συμφωνίας υπό το σχέδιό του με τα 20 σημεία. «Μπορεί να πάω εκεί προς το τέλος της εβδομάδας, ίσως την Κυριακή», συνέχισε.

Ο Τραμπ σημείωσε πως εάν ταξιδέψει τελικά, θα αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον το Σάββατο ή την Κυριακή. Ωστόσο, δεν διευκρίνισε ποια χώρα θα επισκεφθεί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Υπάρχουν πολύ καλές πιθανότητες. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά», πρόσθεσε. «Η τελική διαπραγμάτευση είναι με τη Χαμάς και φαίνεται να πηγαίνει καλά», συμπλήρωσε και σημείωσε ότι «δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο», αναφερόμενος στις χώρες που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις οι οποίες διεξάγονται στο Σαρμ Ελ- Σέιχ της Αιγύπτου.

{https://x.com/SkyNews/status/1976010081092157837}

Λίγο νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι είναι πιθανό να ταξιδέψει ο Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή, εάν επιτευχθεί συμφωνία για τη Γάζα. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αυτές οι συνομιλίες έχουν καταρρεύσει και στο παρελθόν.

«Σήμερα σημειώθηκε πρόοδος, αλλά ακόμα πρέπει να γίνει δουλειά. Έχουμε βρεθεί σε αυτό το σημείο και στο παρελθόν και απογοητευτήκαμε… αλλά ξέρω ότι χρειάζεται πολλή σκληρή δουλειά και υπάρχουν εξελίξεις ώρα με την ώρα», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

«Πολύ κοντά η συμφωνία», λένε πηγές από τη Χαμάς και το Ισραήλ

Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα είναι πολύ κοντά, αναφέρουν πηγές του CNN τόσο από τη Χαμάς, όσο και από τη Γάζα.

«Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία, αυτό που εκκρεμεί ακόμα είναι η λίστα των κρατουμένων» που θα αποφυλακιστούν ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση ομήρων, δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς.

Μέσα στις επόμενες 48 ώρες θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα, ανέφεραν στο CNN άλλες πηγές. Η συμφωνία είναι «πολύ κοντά» ανέφεραν δύο ισραηλινές πηγές. Η ανακοίνωση μπορεί να γίνει τις επόμενες 24 ώρες, δήλωσε το ένα άτομο. Τρίτη πηγή ανέφερε πως η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί τις επόμενες 48 ώρες και η απελευθέρωση των ομήρων πιθανόν να ξεκινήσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος και δήλωσε ότι η συμφωνία μπορεί να έρθει εντός «ημερών».

Το Ισραήλ «ετοιμάζει προκαταρκτικό σχέδιο» του ψηφίσματος για εκεχειρία

Άλλο ένα σημάδι πως οι συζητήσεις προχωρούν προς θετική κατεύθυνση είναι πως, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου ήδη συντάσσει ένα προκαταρκτικό προσχέδιο του ψηφίσματος που θα παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο προκειμένου να ψηφιστεί, εάν επιτευχθεί συμφωνία.

Η νομοθεσία του Ισραήλ προβλέπει ότι η όποια απόφαση για την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων, στο πλαίσιο συμφωνίας για τους ομήρους, θα πρέπει να εγκριθεί από την κυβέρνηση. Εάν το υπουργικό συμβούλιο εγκρίνει τη συμφωνία, υπάρχει ένα μικρό χρονικό περιθώριο για προσφυγές στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ. Η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει με τις αποφυλακίσεις μόνο αφού ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο.

Τα ζητήματα που είναι στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων

Σύμφωνα με τη Χαμάς, έως τώρα οι διαπραγματεύσεις έχουν επικεντρωθεί σε τρία ζητήματα: την παύση των εχθροπραξιών, την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα και τη συμφωνία για την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, σύμφωνα με το Reuters.

Δύο πηγές επιβεβαίωσαν στο ειδησεογραφικό πρακτορείο ότι «αγκάθι» παραμένει ο μηχανισμός για την απόσυρση των Ισραηλινών. Η Χαμάς επιδιώκει ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα, το οποίο συνδέεται με την απελευθέρωση των ομήρων και εγγυήσεις για ολοκληρωτική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Κάτι παρόμοιο αναφέρει ισραηλινή πηγή του CNN, σύμφωνα με την οποία οι συνομιλίες έχουν επικεντρωθεί στο πού θα αποσυρθούν οι IDF, το χρονοδιάγραμμα της απελευθέρωσης των ομήρων και τη λίστα των Παλαιστινίων κρατουμένων που θα αποφυλακιστούν.