Νέα ώθηση δίνει στις έμμεσες διαπραγματεύσεις Ισραήλ- Χαμάς για τον πόλεμο στη Γάζα η συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων, αλλά και η λίστα που παρέδωσε η οργάνωση, για την απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στο Σαρμ Ελ- Σέιχ της Αιγύπτου. Οι Ισραηλινοί χαρακτηρίζουν ενθαρρυντικό το γεγονός πως στις συνομιλίες για το πλάνο 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ συμμετέχουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από όλες τις πλευρές.

Σήμερα, Τετάρτη, μπήκαν στις διαπραγματεύσεις ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έστειλε τον έμπιστό του, υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ. Οι συγκεκριμένοι εντάσσονται στις συνομιλίες σήμερα μαζί με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ- Θανί.

Στο μεταξύ, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να συμμετάσχει στις παράλληλες συνομιλίες στο Παρίσι, με Ευρωπαίους και Άραβες υπουργούς, για την εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ.

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι έδωσε τις λίστες για την απελευθέρωση ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων που βρίσκονται σε ισραηλινές φυλακές, ενώ εξέφρασε αισιοδοξία για τις συνομιλίες. Σύμφωνα με παλαιστινιακή πηγή, η λίστα περιλαμβάνει τον Μαρουάν Αλ- Μπαργκούτι, ηγέτη της Φατάχ και τον Αχμέντ Σααντάτ, επικεφαλής του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Αμφότεροι εκτίουν πολλαπλές ισόβιες ποινές κάθειρξης, για επιθέσεις στις οποίες σκοτώθηκαν Ισραηλινοί.

Τι λέει η κάθε πλευρά για τις διαπραγματεύσεις

Σύμφωνα με τη Χαμάς, οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μέχρι στιγμής επικεντρώνονται μόνο σε τρία ζητήματα: την παύση των συγκρούσεων, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα και τη συμφωνία για την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων.

Μέχρι στιγμής, η οργάνωση αρνείται να συζητήσει ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια του σχεδίου Τραμπ, τον αφοπλισμό της. Σύμφωνα με παλαιστινιακή πηγή, η Χαμάς θα απορρίπτει αυτή την απαίτηση όσο οι ισραηλινές δυνάμεις κατέχουν παλαιστινιακά εδάφη.

Οι συνομιλίες στην Αίγυπτο επικεντρώνονται στην εξασφάλιση μιας κατάπαυσης πυρός, την ανταλλαγή κρατουμένων και ομήρων, την παροχή περισσότερης βοήθειας και τον συντονισμό ενός χρονοδιαγράμματος για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, δήλωσε ο Χακάν Φιντάν για τη διαδικασία στην οποία συμμετέχει η Άγκυρα.

Οι διαπραγματεύσεις στο Σαρμ Ελ- Σέιχ επικεντρώνονται στο πού θα αποσυρθούν οι ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα, το χρονοδιάγραμμα της απελευθέρωσης των ομήρων και τη λίστα των κρατουμένων που θα αποφυλακιστούν, δήλωσε ισραηλινή πηγή του CNN. «Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι συμμετέχουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από όλες τις χώρες», παρατήρησε η ίδια πηγή.

