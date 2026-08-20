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Δείτε τον πίνακα κερδών του Τζόκερ - 4,4 εκατ. μοιράζει την Κυριακή (23/8).

Οι κληρώσεις του Τζόκερ συνεχίστηκαν το βράδυ της 20ης Αυγούστου, με το χρηματικό έπαθλο να ξεπερνά τα 4,1 εκατομμύρια ευρώ, έπειτα από 16 τζακ ποτ.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 2, 14, 36, 44, 45 και Τζόκερ το 4.

Τα τζακ ποτ συνεχίστηκαν στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ, ενώ ούτε στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκαν νικητές. Επτά δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1). Στην επόμενη κλήρωση, την Κυριακή (23/8) οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας του Τζόκερ θα μοιραστούν τουλάχιστον 4,4 εκατομμύρια ευρώ.

Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών

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Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=TTB5uS8tjt4}

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