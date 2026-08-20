Οι κληρώσεις του Τζόκερ συνεχίστηκαν το βράδυ της 20ης Αυγούστου, με το χρηματικό έπαθλο να ξεπερνά τα 4,1 εκατομμύρια ευρώ, έπειτα από 16 τζακ ποτ.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 2, 14, 36, 44, 45 και Τζόκερ το 4.
Τα τζακ ποτ συνεχίστηκαν στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ, ενώ ούτε στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκαν νικητές. Επτά δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1). Στην επόμενη κλήρωση, την Κυριακή (23/8) οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας του Τζόκερ θα μοιραστούν τουλάχιστον 4,4 εκατομμύρια ευρώ.
Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών
Η κλήρωση του Τζόκερ
{https://www.youtube.com/watch?v=TTB5uS8tjt4}
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)