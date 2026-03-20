Λασποβροχές και σήμερα αλλά και τσουχτερό κρύο αναμένεται να «δώσει» ο καιρός σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες.

Από την Κυριακή αναμένεται να σταματήσουν οι βροχές σύμφωνα με τους μετεωρολόγους ωστόσο το κρύο θα παραμείνει και μέχρι τις αρχές της επόμενες εβδομάδας. Από την Τρίτη αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο ΑΝΤ1, Χαρά Μάλεση το Σαββατοκύριακο θα είναι μουντό. Θα έχει ψύχρα, θα έχει ψιλόβροχα ενώ ο καιρός θα παρουσιάσει αστάθεια μέχρι και το τέλος του μήνα. Όπως είπε η Χαρά Μάλεση η χώρα βρίσκεται σε μετεωρολογικό σταυροδρόμι καθώς δέχεται ψυχρές αέριες μάζες από την Σιβηρία, νότια ρεύματα που φέρνουν αφρικανική σκόνη και επίσης βροχές από ενα βαρομετρικό χαμηλό που δημιουργήθηκε στη Σικελία και έφτασε στη χώρα μας.

Τοπικά ψιλόβροχα θα πέφτουν σε όλη τη χώρα σήμερα ενώ πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη. Τοπικά οι βροχές θα είναι ραγδαίες κυρίως στην Κρήτη.

Οι βοριάδες θα είναι έντονοι ενώ τοπικά οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση με ανώτερη τιμή τους 15 βαθμούς.

Στην Αττική θα επικρατήσει η συννεφιά με τοπικές βροχές σε διάφορα σημεία του λεκανοπεδίου με την θερμοκρασία να φτάνει τους 12 βαθμούς Κελσίου.

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέρχο Μαρουσάκη, σήμερα, ο καιρός θα θυμίζει περισσότερα χειμώνα παρά άνοιξη, καθώς θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, πάνω από τα νότια - θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα. Έχουμε αρκετά χιόνια σε ορεινά βουνά του ηπειρωτικού κορμού.

Έχουμε πολύ δυνατούς βοριάδες μέσα στο Αιγαίο. Το κύμα αυτό θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο, χωρίς βροχές. Θα συνεχιστούν και οι βοριάδες με μία μικρή υποχώρηση.

Οι εντάσεις των βοριάδων θα φθάνουν τα επίπεδα θυέλλης, κοντά στα 9 μποφόρ, ειδικά στην περιοχή της Κρήτης. Καλύτερα τα πράγματα προς την πλευρά του Ιονίου Πελάγους.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, κάνει αρκετό κρύο νωρίς το πρωί, ενώ αργά το μεσημέρι, δεν ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία. Στην Κρήτη και το βορειοανατολικό Αιγαίο η θερμοκρασία θα είναι 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Αύριο Σάββατο, θα κυριαρχήσει ο καιρός του βοριά. Και πάλι οι βοριάδες θα πνέουν με μεγάλες εντάσεις μέσα στο Αιγαίο. Θα δούμε λίγες βροχές προς την περιοχή των Σποράδων, της Εύβοιας, των Κυκλάδων, Αττικοβοιωτίας και της Κρήτης και ίσως δούμε και κάποια χιόνια στα ψηλά βουνά. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε συννεφιά, με διαστήματα ηλιοφάνειας.

Την Κυριακή, παραμένει στην ουσία το ίδιο καιρικό μοτίβο. Καλύτερος ο καιρός προς τη δυτικά και βόρεια χώρα. Θα κάνει και πάλι κρύο και έτσι θα ξεκινήσει και η άλλη εβδομάδα με ένα νέο κύμα κακοκαιρίας να οργανώνεται μέσα στην Τρίτη, που θα μας δώσει περισσότερες βροχές και θα μας απασχολήσει και την Τετάρτη, ανήμερα της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.

Επομένως και η Τετάρτη, θα είναι μία ημέρα με άστατες καιρικές συνθήκες, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας μας.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη ο καιρός θα παραμείνει άστατος. Όπως είπε στην Αττική, στα βόρεια του νομού αναμένονται κάποιες ψιχάλες μέχρι το μεσημέρι ενώ βροχερός θα είναι ο καιρός και αύριο από την Θεσσαλία και νοτιότερα με ασθενείς τοπικές βροχές. Αύριο αναμένεται αύξηση της θερμοκρασίας ελάχιστα. Δεν αναμένονται βροχές στην Αττική ενώ την Κυριακή βροχές αναμένονται σε Κυκλάδες και Κρήτη.

Η θερμοκρασία δεν αλλάζει μέχρι και την Τετάρτη. Άστατος ο καιρός την Δευτέρα με τις βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι βροχές την Τρίτη θα είναι περισσότερες ενώ την Τετάρτη θα περιοριστούν κατά πολύ. «Φαίνεται» πως η Αττική γλιτώνει την βροχή κατά την διάρκεια της παρέλασης αλλά την Δευτέρα θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα, είπε η Χριστίνα Σούζη. Κλείνοντας είπε ότι η θερμοκρασία φαίνεται ότι θα ανέβει από την Πέμπτη.

