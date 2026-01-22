Ξύλα, ρούχα, λάστιχα, κυψέλες και χιλιάδες σκουπίδια στους πρόποδες του Υμηττού.

Τα μπαζωμένα ρέματα και η καταστροφική διαχείριση των ρεμάτων στους πρόποδες του Υμηττού έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τραγωδία στην Άνω Γλυφάδα με θύμα την 56χρονη εκπαιδευτικό. Όπως εξηγεί ο τοπογράφος και αγρονόμος μηχανικός Δημήτρης Θεοδοσόπουλος όλα συνέβησαν στο δρόμο Κυρίλλου και Μεθοδίου που αποτελεί μπαζωμένο ρέμα και ένα απτό παράδειγμα της προβληματική διαχείριση των επιφανειακών υδάτων στο Λεκανοπέδιο.

Οι παρεμβάσεις του αστικού ιστού και η έλλειψη φραγμάτων ή άλλων αντιπλημμυρικών έργων έχουν καταστήσει τα ρέματα δρόμους και παγίδες για πλημμύρες. Ο κ. Θεοδοσόπουλος τονίζει ότι δεν φταίνε τα ρέματα, αλλά οι λανθασμένες ανθρώπινες παρεμβάσεις που προτάσσουν τη λύση του μπαζώματος χωρίς τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα και τις υποστηρικτικές υποδομές που θα αποκόψουν τα νερά και τους χειμάρρους. Τα όσα συνέβησαν χθες τη νύχτα στην περιοχή σύμφωνα με τον επιστήμονα καταδεικνύουν την έλλειψη στοιχειωδών αντιπλημμυρικών υποδομών και την ανάγκη συστηματικού σχεδιασμού για την προστασία από πλημμύρες, όχι μόνο στην Άνω Γλυφάδα, αλλά σε ολόκληρη την Αττική.

Δρόμοι, κατοικίες και υποδομές έχουν χτιστεί πάνω σε φυσικές κοίτες, μετατρέποντας τα ρέματα σε αόρατους κινδύνους

Στην περιοχή του Υμηττού, τα ρέματα της Πυρναρής και της Ευρυάλης ξεκινούν από τις πλαγιές του βουνού και καταλήγουν προς τον αστικό ιστό της Γλυφάδας. Εκεί όπου κάποτε κυλούσε το νερό, σήμερα υπάρχουν δρόμοι και πυκνή δόμηση, χωρίς επαρκή αντιπλημμυρική προστασία, χωρίς φράγματα συγκράτησης φερτών υλικών και χωρίς στοιχειώδη πρόβλεψη. Το νερό, όμως, «θυμάται» τη διαδρομή του. Όταν οι έντονες βροχοπτώσεις εκδηλώνονται, ακολουθεί τη φυσική του κοίτη, παρασύροντας λάσπη, πέτρες και φερτά υλικά, μετατρέποντας τους δρόμους σε χειμάρρους. Τα αποτελέσματα είναι πλημμυρισμένα σπίτια, κατεστραμμένα οχήματα, τεράστιες υλικές ζημιές.

Όπως εξηγεί ο Δημήτρης Θεοδοσόπουλος, Αγρονόμος τοπογράφος Μηχανικός «Λασιθίου και Ανθέων είναι το ρεύμα Πυρνάρι που έρχεται από τον Υμηττό και κατέβασε το βουνό. Αυτό ήτανε ρέμα, μπαζώθηκε, έγινε δρόμος, δεν έγιναν τα κατάλληλα έργα υποδομών και από την χθεσινή βροχή κατέβηκε το βουνό και μπήκε κυριολεκτικά μέσα στην πόλη προκαλώντας αυτές τις καταστροφές. Τεράστια η ποσότητα των φερτών υλικών καθότι δεν υπήρχε καμία υποδομή είτε στο βουνό όπως φράγματα, ανάσχεση αλλά και στην πόλη καταγράφεται απουσία υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας. Τα ΙΧ έχουν θαφτεί μέσα στα φερτά υλικά που είναι μπάζα, τούβλα, πέτρες, κοτρόνες. Τα μπάζα είναι ξεκάθαρη απόδειξη ότι τα πέταξαν στο βουνό και αυτά από την ορμητικότητα του νερού κατέβηκαν μαζί με το νερό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο δρόμος επί της ουσίας είναι το ρέμα που έρχεται από το βουνό. Αν πάρουμε την ευθεία και ανεβαίνοντας προς τα πάνω φτάνουμε στον Υμηττό. Τα όσα αντικρίζουμε μέσα στον αστικό ιστό στην Άνω Γλυφάδα είναι θλιβερά. Βλέπουμε σε σημεία ότι υπάρχει έντονη κλίση της περιοχής που έρχεται από το βουνό γεγονός που εξηγεί και την καταστροφική δύναμη και ορμή με την οποία κατέβαιναν χθες οι χείμαρροι μαζί με τα φερτά υλικά. Η κινητοποίηση των μηχανημάτων και των τεχνικών υπηρεσιών δυστυχώς καταγράφεται κατόπιν εορτής. Ζήτημα έχει προκύψει και με τα πλημμυρισμένα υπόγεια.

Ανθέων και Μετσόβου κάποτε κυλούσε το ρέμα τώρα το ανακαλύψαμε όλοι με τον χειρότερο δυνατό τρόπο.

Κυρίλλου και Μεθοδίου ο δρόμος που έχασε τη ζωή της η 56χρονη εκπαιδευτικός είναι μπαζωμένο το έτερο ρέμα της περιοχής το ρέμα Βαρελά που έρχεται από το βουνό και γίνεται δρόμος. Φερτά υλικά και καταστροφές παντού. Όλο το βουνό κατέβηκε έσπασε το δρόμο και ακολούθησε τη φορά που είχε το ρέμα. Εκεί που τέλειωνε το ρέμα μπαζώθηκε και το χθεσινό νερό ακολούθησε την πορεία που ακολουθούσε όταν υπήρχε το ρέμα. Ακόμα και στις παρυφές του βουνού η επικινδυνότητα του μπαζώματος είναι η ίδια με τις περιοχές κοντά στις εκβολές. Δείτε πώς έχει ξεκολλήσει όλος ο δρόμος. Το χώμα, το μπάζωμα του δρόμου το πήρε και το σήκωσε. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες το νερό κυλούσε μέχρι νωρίς το πρωί αν και η βροχή σταμάτησε τη νύχτα. Τα σημάδια του νερού και η πορεία που ακολούθησε αποτυπώνονται καθαρά στο δρόμο. Εμφανίστηκε επί της ουσίας το ρέμα που δεν υπήρχε.

Και φτάνουμε στον τόπο του εγκλήματος το βουνό που είναι η πορεία του ρέματος που κατέληξε στην Κυρίλλου και Μεθοδίου που είχαμε την τραγωδία με την γυναίκα. Το ρέμα κατέβαινε από ψήλα και στο σημείο που έφτανε βλέπουμε ότι έχει μπαζωθεί και έχει γίνει θεατράκι. Αφού δεν υπήρχε αυτή η δίοδος η ζημιά μετατοπίστηκε στο σημερινό σημείο με τις τραγικές συνέπειες. Ανεβαίνοντας με κατεύθυνση το βουνό και ακολουθώντας πάντα την πορεία του ρέματος που έχει σχεδόν δύο μέτρα βάθος το σκάψιμο, βλέπουμε ξανά μπάζα, σκουπίδια, τούβλα, ρούχα, πλαστικά, σακούλες, ξύλινα αντικείμενα, κυψέλες. Βλέπουμε δηλαδή πως κυριολεκτικά οι πρόποδες του Υμηττού είναι ένα σκουπιδότοπος που μαζί με τα μπάζα που έχουν πεταχθεί ενέτειναν το πρόβλημα και φτάσαμε στις εικόνες βιβλικής καταστροφής μέσα στην Άνω Γλυφάδα. Το νερό κυλάει ακόμα το ακούμε. Ένα από τα πολλά ποταμάκια χειμάρρους της Άνω Γλυφάδας.

Τα μπάζα δεν είναι μόνο του βουνού αλλά είναι και σκουπίδια ανθρώπινης εναπόθεσης. Οι χαράδρες και οι πλαγιές κατεβάζουν το νερό, αρχίζει και πλαταίνει, η κοίτη πηγαίνει προς τα πέρα στην πλημμυρική ζώνη. Χθες όλη αυτή η περιοχή κατέβαινε προς την Άνω Γλυφάδα καθώς ο δρόμος είχε καλύψει το ρέμα καθώς πρόκειται για μπάζωμα χωρίς τις κατάλληλες υποδομές, αγωγούς, φρεάτια, φράγματα ανάσχεσης. Δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Αν υπήρχαν αυτές οι υποδομές όλο αυτό το νερό θα πήγαινε δεξιά στο Θεατράκι αλλά συνέβη ό,τι ζήσαμε και είδαμε με τελικό προορισμό την Κυρίλλου Μεθοδίου.»

{https://www.youtube.com/watch?v=3riCkdf0dpQ&t}

Η αυτοψία του επιστήμονα εξηγεί τι πήγε στραβά και φτάσαμε στη χθεσινή τραγωδία αλλά και σε αντίστοιχες τραγωδίες που έχουν καταγραφεί ξανά και ξανά σε ολόκληρη την Αττική. Το πάθημα όπως φαίνεται διαχρονικά δεν μας έχει γίνει μάθημα καθώς ο ολοκληρωμένος αντιπλημμυρικός σχεδιασμός παραμένει ζητούμενο με τα ρέματα να εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται ως «οικόπεδα» και όχι ως ζωντανά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος. Γιατί όσο τα ρέματα παραμένουν μπαζωμένα, οι πόλεις θα συνεχίσουν να πλημμυρίζουν και δυστυχώς οι τραγωδίες να επαναλαμβάνονται.