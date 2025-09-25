Απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης του συμπληρώματος διατροφής WELLMAN PROSTACE 60 TAB με απόφαση του ΕΟΦ.

Με ανακοίνωσή του ο ΕΟΦ γνωστοποιεί την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του συμπληρώματος διατροφής WELLMAN PROSTACE 60 TAB της εταιρείας VITABIOTICS LTD, Ηνωμένου Βασιλείου, μετά από ενημέρωση ότι έχει περιέχει το πρόσθετο διοξείδιο του τιτανίου (Ε171) το οποίο είναι μη εγκεκριμένο για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1333/2008.

Πρόκειται για γνωστό συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην αντρική υγεία και στην υγεία του προστάτη.

Η προμήθεια του παραπάνω προϊόντος έγινε από την εταιρεία VITABIOTICS LTD, Ηνωμένου Βασιλείου.

Διευκρινίζεται ότι με την ίδια ονομασία προϊόντος υπάρχουν και προϊόντα άλλων εταιρειών, χωρίς διοξείδιο του τιτανίου. Η επιχείρηση που έχει προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν υποχρεούται για την εφαρμογή της παρούσης και την ενημέρωση του ΕΟΦ. Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.