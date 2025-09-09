Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Υγεία

ΕΟΦ: «Καμπανάκι» για σκεύασμα - «Κίνδυνος για την καρδιά»

ΕΟΦ: «Καμπανάκι» για σκεύασμα - «Κίνδυνος για την καρδιά» Φωτογραφία: PEXELS/Anna Shvets
Ο ΕΟΦ προειδοποιεί για την επικινδυνότητα συμπληρώματος διατροφής που περιέχει την δραστική ουσία sildenafil.

Ο ΕΟΦ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για σκεύασμα που διακινείται και στην χώρα μας σαν συμπλήρωμα διατροφής και το οποίο περιέχει τη φαρμακευτική δραστική ουσία sildenafil. Η επίμαχη δραστική ουσία συνδέεται με ανεπιθύμητες ενέργειες ιδιαίτερα στο καρδιαγγειακό σύστημα, γεγονός που καθιστά την ανεξέλεγκτη χρήση επικίνδυνη για την υγεία του χρήστη.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ οι καταναλωτές καλούνται να μην προβούν σε προμήθεια και χρήση του προϊόντος HOT EXXTREME POWER CAPS 5 pcs. Αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να προωθούνται στην Ελλάδα μέσω διαδικτύου.

Όπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων «η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη αξιόπιστες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή. Η πιο πάνω ειδοποίηση γίνεται ύστερα από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών της Ολλανδίας μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF).»

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο ΕΟΦ προειδοποιεί για 3 σκευάσματα: Περιέχουν επικίνδυνη ουσία που αποσύρθηκε το 2010

Ο ΕΟΦ προειδοποιεί για 3 σκευάσματα: Περιέχουν επικίνδυνη ουσία που αποσύρθηκε το 2010

Υγεία
ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση προϊόντος που διαφημίζεται ως καλλυντικό

ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση προϊόντος που διαφημίζεται ως καλλυντικό

Υγεία
ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση γνωστού προϊόντος που πλασάρεται ως καλλυντικό

ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση γνωστού προϊόντος που πλασάρεται ως καλλυντικό

Υγεία
Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Γρίπη: Γιατί τα περισσότερα βαριά περιστατικά εντοπίζονται σε ηλικιωμένους

Γρίπη: Γιατί τα περισσότερα βαριά περιστατικά εντοπίζονται σε ηλικιωμένους

Προειδοποίηση ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει μη εγκεκριμένη ουσία

Προειδοποίηση ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει μη εγκεκριμένη ουσία

Καταγγελία ΕΙΝΑΠ για τη μετακίνηση προσωπικού από το «Αγία Βαρβάρα» στο «Αττικόν»

Καταγγελία ΕΙΝΑΠ για τη μετακίνηση προσωπικού από το «Αγία Βαρβάρα» στο «Αττικόν»

Ιπποκράτειο Αθηνών: Συνελήφθη ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής για φακελάκι

Ιπποκράτειο Αθηνών: Συνελήφθη ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής για φακελάκι

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Σχετικά Άρθρα

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Υγεία
Η κακή σχέση του Τραμπ με τον ύπνο, οι μελανιές στα χέρια και οι πρησμένοι αστράγαλοι

Η κακή σχέση του Τραμπ με τον ύπνο, οι μελανιές στα χέρια και οι πρησμένοι αστράγαλοι

Διεθνή
Αυτός είναι ο «εχθρός» της καρδιάς, ακόμα και αν αθλείστε

Αυτός είναι ο «εχθρός» της καρδιάς, ακόμα και αν αθλείστε

Υγεία
Το φρούτο έκπληξη που «ρίχνει» τη χοληστερίνη

Το φρούτο έκπληξη που «ρίχνει» τη χοληστερίνη

Υγεία

NETWORK

Κονδυλώματα και HPV: Έγκαιρη διάγνωση - Ασφαλής αντιμετώπιση

Κονδυλώματα και HPV: Έγκαιρη διάγνωση - Ασφαλής αντιμετώπιση

healthstat.gr
Ηράκλειο: Σωλήνας νερού έσπασε σε νοσοκομείο – Χτύπησε ασθενή στο κεφάλι

Ηράκλειο: Σωλήνας νερού έσπασε σε νοσοκομείο – Χτύπησε ασθενή στο κεφάλι

healthstat.gr
Συνάντηση Γεραπετρίτη, με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Belgasem Haftar

Συνάντηση Γεραπετρίτη, με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Belgasem Haftar

ienergeia.gr
METLEN: Ιστορικό ρεκόρ κύκλου εργασιών το α’ εξάμηνο στα 3,608 δις ευρώ

METLEN: Ιστορικό ρεκόρ κύκλου εργασιών το α’ εξάμηνο στα 3,608 δις ευρώ

ienergeia.gr
ΠΟΥ: Πρόσθεσε τα σκευάσματα κατά της παχυσαρκίας στη λίστα βασικών φαρμάκων

ΠΟΥ: Πρόσθεσε τα σκευάσματα κατά της παχυσαρκίας στη λίστα βασικών φαρμάκων

healthstat.gr
Τζος Χακ (Επιτετραμμένος πρεσβείας ΗΠΑ): Χωρίς τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας, ο Κάθετος Διάδρομος δεν θα ήταν εφικτός

Τζος Χακ (Επιτετραμμένος πρεσβείας ΗΠΑ): Χωρίς τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας, ο Κάθετος Διάδρομος δεν θα ήταν εφικτός

ienergeia.gr
Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας – Το μήνυμα της «ΚΛΙΜΑΚΑΣ»

Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας – Το μήνυμα της «ΚΛΙΜΑΚΑΣ»

healthstat.gr
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και όλοι οι Δήμοι της Βοιωτίας ομόφωνα αρνητικοί στη δημιουργία μονάδας καύσης αστικών αποβλήτων

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και όλοι οι Δήμοι της Βοιωτίας ομόφωνα αρνητικοί στη δημιουργία μονάδας καύσης αστικών αποβλήτων

ienergeia.gr