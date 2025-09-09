ΕΟΦ: «Καμπανάκι» για σκεύασμα - «Κίνδυνος για την καρδιά»

Ο ΕΟΦ προειδοποιεί για την επικινδυνότητα συμπληρώματος διατροφής που περιέχει την δραστική ουσία sildenafil.

Ο ΕΟΦ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για σκεύασμα που διακινείται και στην χώρα μας σαν συμπλήρωμα διατροφής και το οποίο περιέχει τη φαρμακευτική δραστική ουσία sildenafil. Η επίμαχη δραστική ουσία συνδέεται με ανεπιθύμητες ενέργειες ιδιαίτερα στο καρδιαγγειακό σύστημα, γεγονός που καθιστά την ανεξέλεγκτη χρήση επικίνδυνη για την υγεία του χρήστη.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ οι καταναλωτές καλούνται να μην προβούν σε προμήθεια και χρήση του προϊόντος HOT EXXTREME POWER CAPS 5 pcs. Αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να προωθούνται στην Ελλάδα μέσω διαδικτύου.

Όπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων «η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη αξιόπιστες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή. Η πιο πάνω ειδοποίηση γίνεται ύστερα από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών της Ολλανδίας μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF).»