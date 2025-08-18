Ο ΕΟΦ προειδοποιεί για 3 σκευάσματα: Περιέχουν επικίνδυνη ουσία που αποσύρθηκε το 2010

Με ανακοίνωσή του ο ΕΟΦ προειδοποιεί για σειρά συμπληρωμάτων διατροφής.

Ο ΕΟΦ, κατόπιν ενημέρωσης από τις αρχές της Γερμανίας, προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση των προϊόντων Zero Termo Herbal Mixed power coffee, AB slim-slim cellulose capsule, Sliming bomb, Zero Termo Mixed Orange tea και Zero termo chocolate. Τα ανωτέρω σκευάσματα προωθούνται ως συμπληρώματα διατροφής και είναι πιθανόν να έχουν διακινηθεί και στη χώρα μας μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν, τα σκευάσματα Zero Termo Herbal Mixed power coffee, AB slim-slim cellulose capsule και Sliming bomb περιέχουν τη δραστική ουσία σιβουτραμίνη (sibutramine) και τα σκευάσματα Zero Termo Mixed Orange tea και Zero termo chocolate τις δραστικές ουσίες σιβουτραμίνη (sibutramine) και σιλδεναφίλη (sildenafil) χωρίς σχετική αναγραφή στη συσκευασία τους και μπορεί να αποβούν επικίνδυνα για την υγεία του χρήστη.

H ουσία σιλδεναφίλη αποτελεί δραστική ουσία, η παρουσία της οποίας καθιστά τα ανωτέρω σκευάσματα που την περιέχουν μη εγκεκριμένο φάρμακο, ενώ συνδέεται με ανεπιθύμητες ενέργειες ιδιαίτερα στο καρδιαγγειακό σύστημα.

Η σιβουτραμίνη αποσύρθηκε τον Ιανουάριο του 2010 από τις ευρωπαϊκές χώρες λόγω αρνητικού προφίλ ασφάλειας και ανακλήθηκαν οι άδειες κυκλοφορίας των φαρμάκων με αυτή τη δραστική.

Υπενθυμίζεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από αναξιόπιστα σημεία διάθεσης, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.