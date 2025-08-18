Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Υγεία

Ο ΕΟΦ προειδοποιεί για 3 σκευάσματα: Περιέχουν επικίνδυνη ουσία που αποσύρθηκε το 2010

Ο ΕΟΦ προειδοποιεί για 3 σκευάσματα: Περιέχουν επικίνδυνη ουσία που αποσύρθηκε το 2010
Με ανακοίνωσή του ο ΕΟΦ προειδοποιεί για σειρά συμπληρωμάτων διατροφής.

Ο ΕΟΦ, κατόπιν ενημέρωσης από τις αρχές της Γερμανίας, προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή κάνουν χρήση των προϊόντων Zero Termo Herbal Mixed power coffee, AB slim-slim cellulose capsule, Sliming bomb, Zero Termo Mixed Orange tea και Zero termo chocolate. Τα ανωτέρω σκευάσματα προωθούνται ως συμπληρώματα διατροφής και είναι πιθανόν να έχουν διακινηθεί και στη χώρα μας μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν, τα σκευάσματα Zero Termo Herbal Mixed power coffee, AB slim-slim cellulose capsule και Sliming bomb περιέχουν τη δραστική ουσία σιβουτραμίνη (sibutramine) και τα σκευάσματα Zero Termo Mixed Orange tea και Zero termo chocolate τις δραστικές ουσίες σιβουτραμίνη (sibutramine) και σιλδεναφίλη (sildenafil) χωρίς σχετική αναγραφή στη συσκευασία τους και μπορεί να αποβούν επικίνδυνα για την υγεία του χρήστη.

H ουσία σιλδεναφίλη αποτελεί δραστική ουσία, η παρουσία της οποίας καθιστά τα ανωτέρω σκευάσματα που την περιέχουν μη εγκεκριμένο φάρμακο, ενώ συνδέεται με ανεπιθύμητες ενέργειες ιδιαίτερα στο καρδιαγγειακό σύστημα.

Η σιβουτραμίνη αποσύρθηκε τον Ιανουάριο του 2010 από τις ευρωπαϊκές χώρες λόγω αρνητικού προφίλ ασφάλειας και ανακλήθηκαν οι άδειες κυκλοφορίας των φαρμάκων με αυτή τη δραστική.

Υπενθυμίζεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από αναξιόπιστα σημεία διάθεσης, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι ώρα μπορεί να βρέξει σήμερα στην Αθήνα και πού

Τι ώρα μπορεί να βρέξει σήμερα στην Αθήνα και πού

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης και ο ρόλος της ΤΕΧΑΝ

Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης και ο ρόλος της ΤΕΧΑΝ

Ανεπηρέαστη η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους από τις πολιτικές εξελίξεις

Ανεπηρέαστη η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους από τις πολιτικές εξελίξεις

Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα δύο τυχερά δελτία που «σήκωσαν» πάνω από 28 εκατ. ευρώ

Τζόκερ: Πού παίχτηκαν τα δύο τυχερά δελτία που «σήκωσαν» πάνω από 28 εκατ. ευρώ

Δικαστήριο ΕΕ: Καθοριστική απόφαση για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τον Σεπτέμβριο

Δικαστήριο ΕΕ: Καθοριστική απόφαση για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τον Σεπτέμβριο

Οι επιστήμονες βιντεοσκόπησαν ανθρώπινο έμβρυο τη στιγμή της εμφύτευσης για πρώτη φορά

Οι επιστήμονες βιντεοσκόπησαν ανθρώπινο έμβρυο τη στιγμή της εμφύτευσης για πρώτη φορά

ΕΟΦ: Ανακαλούνται 2 γνωστά συμπληρώματα διατροφής

ΕΟΦ: Ανακαλούνται 2 γνωστά συμπληρώματα διατροφής

ΕΣΥ: Τα πρώτα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των ασθενών - Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού

ΕΣΥ: Τα πρώτα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των ασθενών - Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού

Παιδικό τραύμα και σεξουαλική συμπεριφορά - Πώς επηρεάζεται η ζωή του παιδιού ως ενήλικας

Παιδικό τραύμα και σεξουαλική συμπεριφορά - Πώς επηρεάζεται η ζωή του παιδιού ως ενήλικας

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Σχετικά Άρθρα

ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα Fucidin σε χάπια

ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα Fucidin σε χάπια

Υγεία
ΕΟΦ: Ανακαλούνται χειρουργικά γάντια

ΕΟΦ: Ανακαλούνται χειρουργικά γάντια

Υγεία
ΕΟΦ: Ανακαλούνται εξαρτήματα καθετήρων

ΕΟΦ: Ανακαλούνται εξαρτήματα καθετήρων

Υγεία
ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση γνωστού προϊόντος που πλασάρεται ως καλλυντικό

ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση γνωστού προϊόντος που πλασάρεται ως καλλυντικό

Υγεία

NETWORK

ΕΣΥ: Τα πρώτα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των ασθενών - Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού

ΕΣΥ: Τα πρώτα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των ασθενών - Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού

healthstat.gr
Η NΔ χορηγός της ακρίβειας. Μέλημά της η διατήρηση των θηριωδών υπερπλεονασμάτων

Η NΔ χορηγός της ακρίβειας. Μέλημά της η διατήρηση των θηριωδών υπερπλεονασμάτων

ienergeia.gr
Παιδικό τραύμα και σεξουαλική συμπεριφορά - Πώς επηρεάζεται η ζωή του παιδιού ως ενήλικας

Παιδικό τραύμα και σεξουαλική συμπεριφορά - Πώς επηρεάζεται η ζωή του παιδιού ως ενήλικας

healthstat.gr
Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην οικονομία της ΕΕ: +3,4 % το πρώτο τρίμηνο του 2025

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην οικονομία της ΕΕ: +3,4 % το πρώτο τρίμηνο του 2025

ienergeia.gr
Δήμος Αθηναίων: Απομάκρυνση δεκάδων εγκαταλελειμμένων καρτοτηλεφώνων από τα πεζοδρόμια της Αθήνας

Δήμος Αθηναίων: Απομάκρυνση δεκάδων εγκαταλελειμμένων καρτοτηλεφώνων από τα πεζοδρόμια της Αθήνας

ienergeia.gr
Οι επιστήμονες βιντεοσκόπησαν ανθρώπινο έμβρυο τη στιγμή της εμφύτευσης για πρώτη φορά

Οι επιστήμονες βιντεοσκόπησαν ανθρώπινο έμβρυο τη στιγμή της εμφύτευσης για πρώτη φορά

healthstat.gr
Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, ενώ συνεχίζουν να μαίνονται οι δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία

Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, ενώ συνεχίζουν να μαίνονται οι δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία

ienergeia.gr
ΕΟΦ: Ανακαλούνται 2 γνωστά συμπληρώματα διατροφής

ΕΟΦ: Ανακαλούνται 2 γνωστά συμπληρώματα διατροφής

healthstat.gr