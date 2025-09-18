Το προϊόν δεν είναι γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ και περιέχει μη εγκεκριμένη ουσία.

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ανακοίνωσε την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του συμπληρώματος διατροφής EVOLITE NUTRITION ALPHA-GPC 300mg 60caps, μετά από ενημέρωση ότι ανιχνεύτηκε η μη εγκεκριμένη ουσία alpha glycerylphosphorylcholine (GPC) (novel food).

Προμηθευτής του προϊόντος είναι η εταιρεία Evolite Sp. Z.o.o., Πολωνίας. Το προϊόν επιπλέον δεν είναι γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.

Οι επιχειρήσεις που το έχουν προμηθευτεί υποχρεούνται για την εφαρμογή της παρούσης. Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας