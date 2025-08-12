Η διατροφή μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της αρτηριακής πίεσης, αλλά όταν πρόκειται για τη λήψη συμπληρωμάτων, είναι καλύτερο να μιλάτε πρώτα με τον γιατρό σας.

Εάν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση, πιθανότατα ήδη γνωρίζετε ποιες τροφές πρέπει να καταναλώνετε με μέτρο. Μπέικον, πιάτα με πολύ τυρί, αναψυκτικά και γλυκίσματα πρέπει να καταναλώνονται μόνο περιστασιακά.

Πιθανότατα γνωρίζετε επίσης τι πρέπει να προτιμάτε: πολλά φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης, φυτικές πρωτεΐνες, κοτόπουλο και ψάρι.

Ίσως να έχετε εξετάσει τα φυτικά συμπληρώματα ως έναν τρόπο να μειώσετε περαιτέρω την αρτηριακή σας πίεση. Εξάλλου, τα βότανα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, κάτι που σημαίνει ότι υποστηρίζουν την καρδιαγγειακή υγεία, σωστά;

Αν και είναι αλήθεια ότι τα περισσότερα βότανα είναι ωφέλιμα για την υγεία της καρδιάς - και αποτελούν εξαιρετικό τρόπο να προσθέσετε γεύση στο φαγητό αντί για το αλάτι - υπάρχει ένα φυτικό συμπλήρωμα για το οποίο οι καρδιολόγοι προειδοποιούν να μην λαμβάνεται σε περίπτωση υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Ακούγεται ωφέλιμο, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να κάνει περισσότερο κακό παρά καλό, και μάλιστα να είναι επικίνδυνο.

Το συμπλήρωμα που πρέπει να αποφεύγετε αν έχετε υπέρταση

Μιλήσαμε με τρεις καρδιολόγους και όλοι λένε ότι τα άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση πρέπει να αποφεύγουν τη λήψη συμπληρωμάτων γλυκόριζας.

«Η ρίζα γλυκόριζας μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση προκαλώντας κατακράτηση νατρίου και απώλεια καλίου. Αυτό οδηγεί σε ανισορροπία που επιβαρύνει το καρδιαγγειακό σύστημα και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές σε άτομα με υπέρταση», λέει ο Δρ. David G. Rizik, επεμβατικός καρδιολόγος.

Ο Δρ. Khashayar Hematpour, καρδιολόγος στο Memorial Hermann και το UTHealth Houston, συμφωνεί: Λέει ότι μερικοί άνθρωποι με υψηλή αρτηριακή πίεση θέλουν να λαμβάνουν συμπλήρωμα ρίζας γλυκόριζας για να μειώσουν τη φλεγμονή ή για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων όπως τα έλκη και η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Ωστόσο, η λήψη τους μπορεί να είναι επιζήμια για την υγεία της καρδιάς αν έχετε ήδη υψηλή αρτηριακή πίεση.

«Η ουσία που περιέχεται στη ρίζα γλυκόριζας είναι η γλυκυρριζίνη και αυτή έχει άμεση επίδραση στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης, προκαλώντας κατακράτηση υγρών και μείωση του καλίου», λέει ο Δρ. Hematpour.

Αυτό σημαίνει ότι αν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση, πρέπει να αποφεύγετε την κατανάλωση γλυκόριζας σε οποιαδήποτε μορφή, όπως τσάγια ή καραμέλες. «Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων προειδοποιεί ότι η κατανάλωση 56 γραμμαρίων μαύρης γλυκόριζας την ημέρα για δύο εβδομάδες μπορεί να προκαλέσει εν δυνάμει σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα λόγω αυξημένης αρτηριακής πίεσης», λέει ο Δρ. Hematpour.

Εάν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση και καταναλώσετε γλυκόριζα, ο Δρ. Rohit Vuppuluri, επεμβατικός και αγγειακός καρδιολόγος στο Chicago Heart & Vascular Specialists, λέει ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της πίεσης, οδηγώντας σε συμπτώματα όπως πονοκέφαλο, θολή όραση και πρήξιμο λόγω κατακράτησης υγρών.

Ο Δρ. Rizik προσθέτει ότι μπορεί ακόμη και να προκαλέσει αρρυθμίες, δηλαδή ανώμαλο καρδιακό ρυθμό. «Δεν αξίζει να το δοκιμάσει κανείς αν προσπαθεί να διαχειριστεί την υπέρταση».

