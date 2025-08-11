Επιστήμονες προτείνουν το γάλα που πρέπει να πίνεις, αν θες να κόψεις την σκόνη πρωτεΐνης

Μήπως τελικά αρκεί να αλλάξετε το γάλα που καταναλώνετε προκειμένου να εξασφαλίσετε την πρωτείνη που χρειάζεστε;

Αν σας φαίνεται ότι όλοι έχουν πάθει εμμονή με την πρωτεΐνη τελευταία, δεν κάνετε λάθος.

Σύμφωνα με το Protein Profile 2025 της Cargill, το 61% των Αμερικανών αύξησε την πρόσληψη πρωτεΐνης το 2024. Όπως ανέφερε η Grand View Research στην έκθεσή της για το 2025, «το παγκόσμιο μέγεθος της αγοράς εμπλουτισμένων με πρωτεΐνη τροφίμων εκτιμήθηκε σε 66,8 δισ. δολάρια το 2023 και αναμένεται να φτάσει τα 101,62 δισ. δολάρια έως το 2030».

Ωστόσο, σύμφωνα με μια νέα μελέτη, ίσως να μη χρειάζεται να βασίζεστε αποκλειστικά σε ακριβές σκόνες και προϊόντα εμπλουτισμένα με πρωτεΐνη για να υποστηρίξετε την υγεία των μυών σας.

Απλώς αλλάζοντας το γάλα που πίνετε καθημερινά μπορεί να δείτε διαφορά.

Τον Ιούλιο, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου και την Hyproca Nutrition στην Κίνα δημοσίευσαν τα ευρήματά τους στο περιοδικό Food Science & Nutrition, ρίχνοντας περισσότερο φως σε τέσσερα γαλακτοκομικά προϊόντα και το αν μπορούν να καθυστερήσουν την εξέλιξη της σαρκοπενίας - της απώλειας μυϊκής μάζας που έρχεται με τον πέρασμα του χρόνου.

«Η σαρκοπενία, που χαρακτηρίζεται από προοδευτική απώλεια μυϊκής μάζας και δύναμης, αποτελεί σημαντική πρόκληση για τη δημόσια υγεία. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος ρόλος των γαλακτοκομικών προϊόντων στην πρόληψή της δεν είναι καλά κατανοητός», ανέφεραν οι επιστήμονες. Τέτοιες έρευνες είναι κρίσιμες για την αναζήτηση λύσεων σε ένα πρόβλημα που πολλοί από εμάς ίσως αντιμετωπίσουμε. Όπως εξηγεί μία επισκόπηση ερευνών, κατά μέσο όρο το 5-13% των ανθρώπων ηλικίας 60–70 ετών πάσχουν από σαρκοπενία, ενώ σε άτομα άνω των 80 ετών το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 11-50%.

Για να διαπιστώσουν ποια γαλακτοκομικά μπορούν να βοηθήσουν στην αποτροπή της σαρκοπενίας, οι ερευνητές τάιζαν ποντίκια με γαλακτοκομική διατροφή για οκτώ εβδομάδες. Τα ποντίκια χωρίστηκαν σε έξι ομάδες: ομάδα ελέγχου, ομάδα σαρκοπενίας, πλήρες κατσικίσιο γάλα, κατσικίσιο γάλα χαμηλών λιπαρών, κατσικίσιο γάλα χαμηλών λιπαρών εμπλουτισμένο με βιταμίνη D και ασβέστιο, και πλήρες αγελαδινό γάλα.

Η ομάδα ελέγχου λάμβανε διάλυμα αλατούχου ορού (placebo), ενώ οι υπόλοιπες πέντε ομάδες έκαναν ενέσεις δεξαμεθαζόνης για την πρόκληση σαρκοπενίας. Παράλληλα, τέσσερις από αυτές έπαιρναν το γάλα που αντιστοιχούσε στην κατηγορία τους. Υπήρχε επίσης μια ομάδα με επαγόμενη σαρκοπενία χωρίς καμία γαλακτοκομική παρέμβαση.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, αν και όλα τα είδη γάλακτος βοήθησαν τα ποντίκια να ανακτήσουν μυϊκή μάζα και οστική δύναμη, το κατσικίσιο γάλα χαμηλών λιπαρών εμπλουτισμένο με βιταμίνη D και ασβέστιο ήταν το πιο αποτελεσματικό. Όπως εξήγησαν οι ερευνητές, ενίσχυσε τα σήματα μυϊκής ανάπτυξης στον οργανισμό και μείωσε δείκτες φλεγμονής που σχετίζονται με απώλεια μυών.

Παρατηρήθηκε επίσης μια σημαντική αλλαγή στο μικροβίωμα του εντέρου. Όλα τα ποντίκια που κατανάλωσαν γάλα παρουσίασαν αύξηση των ευεργετικών βακτηρίων Leuconostoc. Ωστόσο, μόνο εκείνα που τράφηκαν με κατσικίσιο γάλα είχαν επιπλέον αύξηση των βακτηρίων Lactococcus και Acinetobacter, που μπορούν να μειώσουν τη φλεγμονή και να υποστηρίξουν τον μεταβολισμό.

Αν και πολλά εμπορικά αγελαδινά γάλατα είναι εμπλουτισμένα με βιταμίνες A και D, οι ερευνητές δεν σχολίασαν εάν αυτό θα μπορούσε να προσφέρει παρόμοια οφέλη με το εμπλουτισμένο κατσικίσιο γάλα.

Η μελέτη αυτή έγινε σε ποντίκια, οπότε η υπόθεση δεν έχει ακόμη αποδειχθεί σε ανθρώπους. Παρ’ όλα αυτά, ίσως αποτελεί έναν καλό λόγο να αναζητήσετε κατσικίσιο γάλα στο σούπερ μάρκετ!

Πηγή: AOL