Υγεία

Σπόροι chia: 5 κατηγορίες ανθρώπων που δεν «πρέπει» να τρώνε

Σπόροι chia: 5 κατηγορίες ανθρώπων που δεν «πρέπει» να τρώνε Φωτογραφία: Unsplash
Οι σπόροι chia αποδεικνύουν ότι πολλές φορές, τα μικρά πράγματα στη φύση έχουν τη μεγαλύτερη αξία.

Οι σπόροι chia αποδεικνύουν ότι πολλές φορές, τα μικρά πράγματα στη φύση έχουν τη μεγαλύτερη αξία. Είναι ένας απλός, προσιτός τρόπος να ενισχύσεις την καθημερινή σου διατροφή με μέγιστο διατροφικό όφελος.

Οι σπόροι chia προέρχονται από το φυτό Salvia hispanica, που καλλιεργούνταν ήδη από τους αρχαίους Αζτέκους και Μάγια. Σήμερα, έχουν γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή superfoods παγκοσμίως, χάρη στην υψηλή διατροφική τους αξία και την ευκολία με την οποία εντάσσονται στη διατροφή.

Διατροφικά οφέλη

  • Πλούσιοι σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα: Συμβάλλουν στην υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου.
  • Καλή πηγή φυτικών ινών: Βοηθούν στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και δημιουργούν αίσθημα κορεσμού.
  • Πρωτεΐνη φυτικής προέλευσης: Ιδανική επιλογή για χορτοφάγους και vegans.
  • Μεταλλικά στοιχεία και αντιοξειδωτικά: Περιέχουν ασβέστιο, μαγνήσιο, φώσφορο και σελήνιο.

Πώς χρησιμοποιούνται

Οι σπόροι chia έχουν την ιδιότητα να απορροφούν νερό και να σχηματίζουν ζελέ, κάτι που τους κάνει κατάλληλους για:

  • Προσθήκη σε smoothies, γιαούρτι ή δημητριακά.
  • Παρασκευή pudding chia, μουλιάζοντάς τους σε γάλα ή φυτικό ρόφημα για μερικές ώρες.
  • Ενίσχυση ζύμης ψωμιού ή κέικ.
  • Αντικατάσταση αυγού σε συνταγές (1 κ.σ. chia + 3 κ.σ. νερό = 1 αυγό).

Ωστόσο, μερικά άτομα είναι συνετό να μην τρώνε σπόρους chia:

  1. Άτομα που λαμβάνουν φάρμακα για το σάκχαρο του αίματος.
  2. Άτομα με χαμηλή αρτηριακή πίεση.
  3. Άτομα με πεπτικές ευαισθησίες.
  4. Άτομα με γνωστές αλλεργίες σε σπόρους.
  5. Έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες.

Πηγή News18

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

