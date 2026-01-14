Στην τρίωρη συνάντηση του Κ. Μητσοτάκη με την αντιπροσωπεία των αγροτών είχε μπήκαν σειρά θεμάτων. Κυρίως θεσμικών. Όπως ο νέος τρόπος λειτουργίας του ΕΛΓΑ.

Στο τραπέζι μπήκε η πρόταση για προαιρετική ασφάλιση όσων γεωργών καλλιεργούν σε περιοχές στις οποίες παραδοσιακά κάθε χρόνο πέφτει χαλάζι. Ή θα αλλάζουν καλλιέργεια ή θα αναλαμβάνουν το ρίσκο της καταστροφής της καλλιέργειας τους ή θα πληρώνουν μεγαλύτερα ασφάλιστρα ώστε να αποζημιώνονται κάθε χρόνο από τον ΕΛΓΑ.

Η συζήτηση πήγε και στην βιοτεχνολογία με τους αγρότες να ζητούν την συνδρομή του Ισραήλ για νέους παραγωγικούς σπόρους που εκλείπουν στην Ελλάδα. Ενώ έγινε συζήτηση και για την προοπτική δημιουργίας Τράπεζας Γης ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν μεγάλες εκτάσεις γης που σήμερα παραμένουν ανεκμετάλλευτες.

Αυτά μεταξύ άλλων...

Ε.Σ.