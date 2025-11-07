Μικροί θησαυροί υγείας με πολλαπλά οφέλη.

Οι σπόροι κολοκύθας, γνωστοί και ως «κολοκυθόσποροι» ή pepitas, αποτελούν ένα από τα πιο θρεπτικά και ευέλικτα superfoods. Πλούσιοι σε πρωτεΐνες, καλά λιπαρά, βιταμίνες και μέταλλα, μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα σε κάθε διατροφή, είτε είστε vegan, είτε απλώς αναζητάτε πιο υγιεινές επιλογές.

Οι σπόροι κολοκύθας μπορούν να προστεθούν σχεδόν παντού: σε smoothies, σαλάτες ή stir-fries, προσφέροντας τραγανή υφή και πλούσια γεύση. Αποτελούν μια εξαιρετική φυτική πηγή πρωτεΐνης, ιδανική για όσους αποφεύγουν τα ζωικά προϊόντα.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των σπόρων κολοκύθας είναι ότι θεωρούνται υποαλλεργικοί. Είναι σπάνιο να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις, γεγονός που τους καθιστά ιδανική επιλογή για άτομα με αλλεργίες σε ξηρούς καρπούς ή σόγια.

Προτιμήστε προϊόντα από αξιόπιστες πηγές και ελέγξτε τις ετικέτες για πιθανή διασταυρούμενη μόλυνση με κοινά αλλεργιογόνα.

Φυσική Ενίσχυση για Καλύτερο Ύπνο

Οι σπόροι κολοκύθας περιέχουν τρυπτοφάνη, ένα αμινοξύ που βοηθά το σώμα να παράγει σεροτονίνη και μελατονίνη — ορμόνες-κλειδιά για την ποιότητα του ύπνου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επιπλέον, το μαγνήσιο που περιέχουν συμβάλλει στη χαλάρωση των μυών και του νευρικού συστήματος. Μια μικρή χούφτα σπόρων κολοκύθας πριν τον ύπνο μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο εύκολα και να απολαύσετε έναν πιο ήρεμο ύπνο.

Υποστήριξη της Καρδιαγγειακής Υγείας

Οι σπόροι κολοκύθας είναι πλούσιοι σε μαγνήσιο, ψευδάργυρο και ακόρεστα λιπαρά, συνδυασμός που συμβάλλει στην καλή λειτουργία της καρδιάς.

Το μαγνήσιο βοηθά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, ενώ ο ψευδάργυρος έχει αντιφλεγμονώδη δράση και ενισχύει την κυκλοφορία του αίματος. Τα υγιή λιπαρά βοηθούν στη διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων χοληστερόλης, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Πρακτικοί Τρόποι να τους Εντάξετε στη Διατροφή σας

Οι σπόροι κολοκύθας είναι εξαιρετικά ευέλικτοι και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς τρόπους: