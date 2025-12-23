Ο Γενικός Δείκτης στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών ολοκλήρωσε στις 2.127,77 μονάδες με άνοδο 0,03%.

Συνεδρίαση περιορισμένης μεταβλητότητας ήταν αυτή της Τρίτης για τον Γενικό Δείκτη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το πρόσημο εναλλάχθηκε αρκετές φορές, με την τελική εικόνα να διαμορφώνεται στις δημοπρασίες, όπου καταγράφηκε οριακή υπεροχή των αγοραστών.

Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε στις 2.127,77 μονάδες με άνοδο 0,03%. Στο σύνολο της αγοράς, 65 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 56 με πτώση και 82 παρέμειναν αμετάβλητες.Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 175,59 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 33,2 εκατ. ευρώ αφορούσαν 58 πακέτα. Ο συνολικός όγκος συναλλαγών ανήλθε στα 29 εκατ. τεμάχια.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,33% στις 2.351,84 μονάδες, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης κατέληξε στις 5.377,02 μονάδες με οριακή μεταβολή +0,01%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,19% στις 2.814,39 μονάδες.

Οι τραπεζικές μετοχές παρουσίασαν διαφοροποιημένη εικόνα. Η Πειραιώς, με τζίρο 44,1 εκατ. ευρώ λόγω πακέτων συνολικής αξίας 19,3 εκατ., υποχώρησε κατά 0,48% στα 7,008 ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 13,34 ευρώ με πτώση 1,33%. Αντίθετα, η Alpha Bank ενισχύθηκε κατά 0,69% στα 3,64 ευρώ και η Eurobank κατά 0,51% στα 3,54 ευρώ. Η Τράπεζα Κύπρου έκλεισε στα 8 ευρώ με απώλειες 1,48%, ενώ η Optima διαμορφώθηκε στα 7,68 ευρώ με άνοδο 0,52%.

Σε επίπεδο μετοχών, τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον ημερήσιο τζίρο κατέγραψε η Metlen, η οποία έκλεισε στα 42,80 ευρώ με άνοδο 2,54% και συναλλαγές 7,9 εκατ. ευρώ, μετά την ανακοίνωση ολοκλήρωσης συμφωνίας στη Χιλή. Η Τιτάν συνέχισε την ανοδική της πορεία, κλείνοντας στα 50,90 ευρώ με άνοδο 0,99% και καταγράφοντας νέο υψηλό.

Στον όμιλο Στασινόπουλου καταγράφηκαν πιέσεις, με τη Βιοχάλκο να κλείνει στα 11,88 ευρώ (-0,83%), την Cenergy στα 15,36 ευρώ (-0,65%) και την ΕΛΧΑ στα 3,97 ευρώ (-0,62%), όλες ωστόσο πάνω από τα χαμηλά ημέρας. Η Noval υποχώρησε κατά 2,07% στα 2,84 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Intralot έκλεισε στα 1,04 ευρώ με άνοδο 1,36% και τζίρο 6 εκατ. ευρώ, ενώ η Profile ενισχύθηκε κατά 1,01% στα 8,04 ευρώ. Αντίθετα, η Ελλάκτωρ συνέχισε χαμηλότερα, κλείνοντας στα 1,32 ευρώ με πτώση 2,79%.

Στη μικρότερη κεφαλαιοποίηση, η Εβροφάρμα έκλεισε στα 3,3 ευρώ με άνοδο 5,2% για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση. Η ΕΛΤΟΝ κατέγραψε κέρδη 3,4% στα 2,13 ευρώ, με αυξημένο τζίρο 2,8 εκατ. ευρώ λόγω πακέτων που πραγματοποιήθηκαν στα 1,68 ευρώ. Αντίθετα, η ΥΚΝΟΤ υποχώρησε κατά 4,7% στα 2,23 ευρώ.