Το τζακπότ του αμερικανικού λαχείου Powerball εκτοξεύτηκε στα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια (!) και η κλήρωση που θα γίνει στις 24/12 σπάει κάθε ρεκόρ.
Στη κλήρωση της Δευτέρας δεν βρέθηκε «χρυσός» νικητής, ωστόσο, σε εθνικό επίπεδο, εννέα λαχεία κέρδισαν έπαθλα 1 εκατομμυρίου δολαρίων.
Ο νικητής της αυριανής κλήρωσης, παραμονή Χριστουγέννων, μπορεί να επιλέξει εάν θα λάβει το ποσό των 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσιες δόσεις, σε βάθος 29 ετών, ή μια εφάπαξ πληρωμή ύψους 781,3 εκατομμυρίων δολαρίων μετά φόρων.
Αυτό είναι το τέταρτο υψηλότερο τζακπότ στην ιστορία της λαχειοφόρου αγοράς.
Η κλήρωση έχει οριστεί για τις 23:59 (Ανατολική ώρα ΗΠΑ) αύριο παραμονή Χριστουγέννων (05:59 ώρα Ελλάδας), με πιθανότητες να κερδίσει κανείς το τζακπότ να είναι 1 στα 292,2 εκατομμύρια.
Το μεγαλύτερο τζακπότ λαχείου στην ιστορία των ΗΠΑ ήταν το Powerball ύψους 2,04 δισεκατομμυρίων δολαρίων και κερδήθηκε στην Καλιφόρνια το 2022.