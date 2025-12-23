Σπάει κάθε ρεκόρ η χριστουγεννιάτικη κλήρωση του Powerball.

Το τζακπότ του αμερικανικού λαχείου Powerball εκτοξεύτηκε στα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια (!) και η κλήρωση που θα γίνει στις 24/12 σπάει κάθε ρεκόρ.

Στη κλήρωση της Δευτέρας δεν βρέθηκε «χρυσός» νικητής, ωστόσο, σε εθνικό επίπεδο, εννέα λαχεία κέρδισαν έπαθλα 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Ο νικητής της αυριανής κλήρωσης, παραμονή Χριστουγέννων, μπορεί να επιλέξει εάν θα λάβει το ποσό των 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσιες δόσεις, σε βάθος 29 ετών, ή μια εφάπαξ πληρωμή ύψους 781,3 εκατομμυρίων δολαρίων μετά φόρων.

Αυτό είναι το τέταρτο υψηλότερο τζακπότ στην ιστορία της λαχειοφόρου αγοράς.

Η κλήρωση έχει οριστεί για τις 23:59 (Ανατολική ώρα ΗΠΑ) αύριο παραμονή Χριστουγέννων (05:59 ώρα Ελλάδας), με πιθανότητες να κερδίσει κανείς το τζακπότ να είναι 1 στα 292,2 εκατομμύρια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

Το μεγαλύτερο τζακπότ λαχείου στην ιστορία των ΗΠΑ ήταν το Powerball ύψους 2,04 δισεκατομμυρίων δολαρίων και κερδήθηκε στην Καλιφόρνια το 2022.