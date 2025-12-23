Σε κρίσιμη κατάσταση ο συντηρητής του ασανσέρ που «παγιδεύτηκε» και καταπλακώθηκε μεταξύ δύο ορόφων.

Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 44χρονος συντηρητής ασανσέρ που τραυματίστηκε σοβαρά σε σούπερ μάρκετ στα Ιλίσια και απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του με τη βοήθεια της πυροσβεστικής.

Ο τραυματισμός του ήταν βαρύτατος και μόλις απεγκλωβίστηκε μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου δίνει μάχη για τη ζωή του καθώς σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df5lq2xmbh4h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο 44χρονος τεχνικός έκανε συντήρηση στο πάνω μέρος του ανελκυστήρα όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται το ασανσέρ τέθηκε σε λειτουργία. Ο ανελκυστήρας κινήθηκε προς τον πάνω όροφο και εγκλώβισε τον τεχνικό στην οροφή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ανελκυστήρας ήταν σταματημένος στον 1ο όροφο, με τον τεχνικό να βρίσκεται στο πάνω μέρος του πραγματοποιώντας εργασίες. Εξετάζεται σοβαρά το σενάριο να μην είχε διακοπεί το ρεύμα του ασανσέρ ενόσω γίνονταν οι εργασίες με αποτέλεσμα κάποιος να το καλέσει στον 2ο όροφο, όπου και ο 44χρονος εγκλωβίστηκε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df5njce1kbjt?integrationId=40599y14juihe6ly}