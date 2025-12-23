Πτώση ασανσέρ σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα σε σούπερ μάρκετ στα Ιλίσια.

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου ένας τεχνικός τραυματίστηκε βαριά κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης ανελκυστήρα.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 12:30, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, ο ανελκυστήρας τέθηκε σε λειτουργία τη στιγμή που ο συντηρητής βρισκόταν στο επάνω μέρος του. Ο ανελκυστήρας κινήθηκε προς τον πάνω όροφο, με αποτέλεσμα ο τεχνικός να εγκλωβιστεί στην οροφή του φρεατίου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 15 πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του άνδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματίας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση.

