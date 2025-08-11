Games
Νευρολόγος αποκαλύπτει το φρούτο που κάνει «θαύματα» στον εγκέφαλο

Νευρολόγος αποκαλύπτει το φρούτο που κάνει «θαύματα» στον εγκέφαλο
Αν θέλετε να κρατήσετε το μυαλό σας σε εγρήγορση μετά τα 50, οι ειδικοί προτείνουν ένα φρούτο-έκπληξη με ισχυρά αντιοξειδωτικά και αντιφλεγμονώδη οφέλη.

Όσο μεγαλώνουμε, η διατήρηση της πνευματικής οξύτητας γίνεται όλο και πιο σημαντική.

Και ενώ οι περισσότεροι γνωρίζουν πως τα σταυρόλεξα ή ο επαρκής ύπνος κάθε βράδυ (επτά ώρες) κάνουν καλό στον εγκέφαλο (ισχύει!), η διατροφή επηρεάζει εξίσου πολύ τη γνωστική λειτουργία με την πάροδο του χρόνου.

Οι ειδικοί συνιστούν μια διατροφή που να περιλαμβάνει φρούτα, φυλλώδη λαχανικά, ξηρούς καρπούς, προϊόντα ολικής άλεσης και ψάρια για την υποστήριξη της υγιούς γήρανσης του εγκεφάλου. Ωστόσο, με τόσες διαφορετικές ομάδες τροφών, μπορεί να είναι δύσκολο να αποφασίσετε τι θα βάλετε στη λίστα για τα ψώνια σας.

Το Parade μίλησε με έναν νευρολόγο και αποκαλύπτει ποιο συγκεκριμένο φρούτο πρέπει να καταναλώνουν συχνότερα οι άνθρωποι άνω των 50.

Ποιο φρούτο συστήνει ο νευρολόγος για άτομα άνω των 50

Τα μούρα, τα σταφύλια και τα εσπεριδοειδή συχνά επαινούνται για τα γνωστικά τους οφέλη.

Αυτό συμβαίνει επειδή περιέχουν αντιοξειδωτικά, ουσίες που παίζουν κρίσιμο ρόλο στην πρόληψη της κυτταρικής βλάβης που προκαλείται από το οξειδωτικό στρες. Συγκεκριμένα, τα αντιοξειδωτικά προστατεύουν τους νευρώνες και τα εγκεφαλικά κύτταρα, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει τη γνωστική λειτουργία (όπως την ικανότητα σκέψης ή μνήμης).

Ωστόσο, το νούμερο ένα φρούτο που προτείνει για την υγιή γήρανση ο Mill Etienne, πιστοποιημένος νευρολόγος και καθηγητής στο New York Medical College, ίσως να μην είναι αυτό που συνηθίζετε να επιλέγετε. «Ένα φρούτο που αξίζει περισσότερη αναγνώριση είναι το ρόδι», εξηγεί.

«Τα ρόδια είναι πλούσια σε πολυφαινόλες, οι οποίες προσφέρουν ισχυρές αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και νευροπροστατευτικές ιδιότητες».

Αυτά τα θρεπτικά συστατικά του ροδιού προσφέρουν πολλά γνωστικά οφέλη. «Έχει αποδειχθεί ότι τα ρόδια ενισχύουν τη μάθηση και τη μνήμη», λέει ο Dr. Etienne. «[Μπορεί] επίσης να βοηθήσουν στην προστασία του εγκεφάλου από την αμυλοειδή πρωτεΐνη, η οποία συσσωρεύεται στον εγκέφαλο των ατόμων με νόσο Αλτσχάιμερ».

Η νόσος Αλτσχάιμερ, μια νευροεκφυλιστική διαταραχή που σχετίζεται με την ηλικία και επηρεάζει τη μνήμη και τη σκέψη, είναι ο συχνότερος τύπος άνοιας. Επηρεάζει 7 εκατομμύρια Αμερικανούς και 1 στους 9 άνω των 65 ετών. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες των ροδιών μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία από τη νόσο Αλτσχάιμερ. Ο Dr. Etienne σημειώνει επίσης ότι διεξάγονται πλέον μελέτες για να διαπιστωθεί αν τα ρόδια μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη ή επιβράδυνση και άλλων εγκεφαλικών νοσημάτων, όπως η νόσος Πάρκινσον.

Προσοχή όμως! «Αν σκέφτεστε να τα εντάξετε στη διατροφή σας, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για να διασφαλίσετε ότι είναι ασφαλή για εσάς», προειδοποιεί ο Dr. Etienne.

Τα ρόδια μπορεί να αλληλεπιδράσουν με ορισμένα φάρμακα, όπως τα αντιπηκτικά, οι στατίνες, οι αναστολείς ACE και τα αντικαταθλιπτικά. Επίσης, αν έχετε ενεργή έξαρση κάποιου προβλήματος υγείας όπως η νόσος Crohn, η ελκώδης κολίτιδα ή η εκκολπωματίτιδα, μπορεί να είναι καλύτερο να τα αποφύγετε προσωρινά, καθώς «είναι δύσκολο να χωνευτούν και μπορεί να ερεθίσουν το έντερο σε αυτές τις φάσεις», σημειώνει.

Η καλύτερη επιλογή είναι πάντα να συζητάτε με τον γιατρό σας για οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο ζωής σας, ώστε να σας δώσει εξατομικευμένες συμβουλές σύμφωνα με τους στόχους υγείας σας.

Άλλα φρούτα που ωφελούν τον εγκέφαλο

Τι γίνεται αν δεν μπορείτε να καταναλώσετε ρόδια λόγω αλληλεπίδρασης με φάρμακα, έλλειψης διαθεσιμότητας ή απλώς επειδή δεν σας αρέσουν; Μην ανησυχείτε, υπάρχουν και άλλες επιλογές.

«Συνιστώ ανεπιφύλακτα σε άτομα άνω των 50 να εντάσσουν συστηματικά στη διατροφή τους μύρτιλα, σκούρα σταφύλια, αβοκάντο και εσπεριδοειδή», λέει ο Dr. Etienne. Αυτά τα φρούτα έχουν τα δικά τους οφέλη για τον εγκέφαλο.

Για παράδειγμα, «τα μύρτιλα είναι γεμάτα αντιοξειδωτικά που βοηθούν στην προστασία του εγκεφάλου και στη διατήρηση της μνήμης», εξηγεί. «Τα σκούρα σταφύλια περιέχουν ρεσβερατρόλη, μια πολυφαινόλη που μειώνει τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες στον εγκέφαλο».

Οι επιλογές φρούτων είναι σημαντικές, αλλά αυτό που μετράει τελικά είναι να εντάσσετε στη διατροφή σας τροφές που ωφελούν τόσο τον εγκέφαλο όσο και τον ουρανίσκο σας. Αν αυτά τα φρούτα δεν είναι ακόμη μέρος της διατροφής σας, ελπίζουμε ότι οι πληροφορίες αυτές θα σας δώσουν… τροφή για σκέψη!

