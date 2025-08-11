Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Υγεία

Γιατί φτερνιζόμαστε; Μπορούμε να το κάνουμε με ανοιχτά μάτια;

Γιατί φτερνιζόμαστε; Μπορούμε να το κάνουμε με ανοιχτά μάτια; Φωτογραφία: Edward Jenner/PEXELS
Νοσοκόμα εξηγεί την επιστήμη του φτερνίσματος.

Το φτέρνισμα είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται τόσο στους ανθρώπους όσο και στα ζώα. Συμβαίνει όταν το σώμα αποβάλλει βίαια τον αέρα από τους πνεύμονες, μέσω της μύτης και του στόματος.

Τις περισσότερες φορές, το φτέρνισμα συμβαίνει όταν ένας ιός, ή βακτήριο, ή κάτι αλλεργιογόνο ή μια χημική ουσία, εισέρχεται στα ρουθούνια. Το σώμα χρησιμοποιεί το φτέρνισμα ως αμυντικό μηχανισμό για να καθαρίσει τη μύτη από τη βλέννα και να αποτρέψει την είσοδο ξένων αντικειμένων και σωματιδίων στους αεραγωγούς.

Ωστόσο, το φτέρνισμα μπορεί να προκληθεί από ουσίες όπως η πιπερίνη ή η καψαϊκίνη που βρίσκονται σε τροφές όπως το μαύρο πιπέρι και οι πιπεριές τσίλι και ενδέχεται να ερεθίσουν τις νευρικές απολήξεις μέσα στους βλεννογόνους της μύτης και να οδηγήσουν σε φτέρνισμα.

Περίπου ένας στους τέσσερις ανθρώπους αναφέρει ότι το φως, ιδιαίτερα το ηλιακό φως, μπορεί να τους προκαλέσει φτέρνισμα.

Μπορείς κάποιος να φτερνιστεί χωρίς να κλείσει τα μάτια;

Ναι, είναι δυνατόν να κρατήσει κάποιος τα μάτια του ανοιχτά όταν φτερνίζεται.

Το κλείσιμο των ματιών κατά τη διάρκεια του φτερνίσματος είναι ένα αντανακλαστικό. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτό συμβαίνει για να μειωθούν οι πιθανότητες να εισέλθουν στα μάτια μικρόβια.

Είναι δυνατό να καταπολεμήσετε αυτό το αντανακλαστικό και να κρατήσετε τα μάτια σας ανοιχτά. Ωστόσο, ίσως είναι καλύτερο να είναι κλειστά για να αποφύγετε να μπουν στα μάτια σας τα μικρόβια που αποβάλλατε .

Γιατί κάνουμε θόρυβο όταν φτερνιζόμαστε;

Μερικοί άνθρωποι κάνουν πολύ θόρυβο όταν φτερνίζονται. Ο θόρυβος είναι αποτέλεσμα του αέρα που βγαίνει από το στόμα ή τη μύτη. Γενικά, όσο περισσότερο αέρα εισπνέετε, τόσο πιο δυνατό θα είναι το φτέρνισμά σας.

Μερικά φτερνίσματα μπορεί να είναι τόσο δυνατά που αποβάλλουν σταγονίδια με ταχύτητα έως και 100 μίλια την ώρα!

Με πληροφορίες από The Conversation

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Τζόκερ: Στα Καλύβια ο τυχερός που με μόλις 6 ευρώ κέρδισε 100.000 ευρώ

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Σκλαβενίτης: Κατοχύρωση του σήματος «Σπιτική Κουζίνα by Sklavenitis» και σχέδια επέκτασης

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Πότε ξεκινάει η κυνηγετική περίοδος 2025 - 2026

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Γιατί ο Μητσοτάκης αρχίζει να παίρνει (;) αποστάσεις από το Ισραήλ

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα του φθινοπώρου

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Μην πετάτε τα κουκούτσια από το καρπούζι - Φάτε τα ψητά

Μην πετάτε τα κουκούτσια από το καρπούζι - Φάτε τα ψητά

Πόσα υγιή χρόνια ζουν οι Ευρωπαίοι - Η θέση της Ελλάδας

Πόσα υγιή χρόνια ζουν οι Ευρωπαίοι - Η θέση της Ελλάδας

Pilates για αρχάριους: Αποτελεσματικό πρόγραμμα άσκησης χωρίς εξοπλισμό

Pilates για αρχάριους: Αποτελεσματικό πρόγραμμα άσκησης χωρίς εξοπλισμό

Κάρυ με πράσινα λαχανικά - Η συνταγή

Κάρυ με πράσινα λαχανικά - Η συνταγή

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Αυτός είναι ο λόγος που φτερνίζεσαι συνέχεια

Αυτός είναι ο λόγος που φτερνίζεσαι συνέχεια

Υγεία
Τα μικρόβιά μας αντέχουν ακόμη και στο Έβερεστ

Τα μικρόβιά μας αντέχουν ακόμη και στο Έβερεστ

Επιστήμη
Απίστευτο τροχαίο στο Αγρίνιο: Από ένα φτέρνισμα κατέληξε στο χαντάκι

Απίστευτο τροχαίο στο Αγρίνιο: Από ένα φτέρνισμα κατέληξε στο χαντάκι

Ελλάδα
Μετάλλαξη Όμικρον: Τα 8 συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε

Μετάλλαξη Όμικρον: Τα 8 συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε

Υγεία

NETWORK

Μην πετάτε τα κουκούτσια από το καρπούζι - Φάτε τα ψητά

Μην πετάτε τα κουκούτσια από το καρπούζι - Φάτε τα ψητά

healthstat.gr
ΚΚΕ: Δίπλα στην έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού αντιπυρικής προστασίας υπάρχει ο «εμπρηστής» που λέγεται κακοσυντηρημένο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ

ΚΚΕ: Δίπλα στην έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού αντιπυρικής προστασίας υπάρχει ο «εμπρηστής» που λέγεται κακοσυντηρημένο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ

ienergeia.gr
Pilates για αρχάριους: Αποτελεσματικό πρόγραμμα άσκησης χωρίς εξοπλισμό

Pilates για αρχάριους: Αποτελεσματικό πρόγραμμα άσκησης χωρίς εξοπλισμό

healthstat.gr
Επανέναρξη υπηρεσιών εκφόρτωσης και αεριοποίησης στον τερματικό σταθμό LNG Αλεξανδρούπολης

Επανέναρξη υπηρεσιών εκφόρτωσης και αεριοποίησης στον τερματικό σταθμό LNG Αλεξανδρούπολης

ienergeia.gr
Συμμετοχή ΥΠΕΞ, Γιώργου Γεραπετρίτη, σε έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της ΕΕ

Συμμετοχή ΥΠΕΞ, Γιώργου Γεραπετρίτη, σε έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της ΕΕ

ienergeia.gr
Κάρυ με πράσινα λαχανικά - Η συνταγή

Κάρυ με πράσινα λαχανικά - Η συνταγή

healthstat.gr
Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για αποψίλωση των ξερόχορτων κάτω από δίκτυο ηλεκτροδότησης

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για αποψίλωση των ξερόχορτων κάτω από δίκτυο ηλεκτροδότησης

ienergeia.gr
Πόσα υγιή χρόνια ζουν οι Ευρωπαίοι - Η θέση της Ελλάδας

Πόσα υγιή χρόνια ζουν οι Ευρωπαίοι - Η θέση της Ελλάδας

healthstat.gr