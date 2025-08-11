Γιατί φτερνιζόμαστε; Μπορούμε να το κάνουμε με ανοιχτά μάτια;

Νοσοκόμα εξηγεί την επιστήμη του φτερνίσματος.

Το φτέρνισμα είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται τόσο στους ανθρώπους όσο και στα ζώα. Συμβαίνει όταν το σώμα αποβάλλει βίαια τον αέρα από τους πνεύμονες, μέσω της μύτης και του στόματος.

Τις περισσότερες φορές, το φτέρνισμα συμβαίνει όταν ένας ιός, ή βακτήριο, ή κάτι αλλεργιογόνο ή μια χημική ουσία, εισέρχεται στα ρουθούνια. Το σώμα χρησιμοποιεί το φτέρνισμα ως αμυντικό μηχανισμό για να καθαρίσει τη μύτη από τη βλέννα και να αποτρέψει την είσοδο ξένων αντικειμένων και σωματιδίων στους αεραγωγούς.

Ωστόσο, το φτέρνισμα μπορεί να προκληθεί από ουσίες όπως η πιπερίνη ή η καψαϊκίνη που βρίσκονται σε τροφές όπως το μαύρο πιπέρι και οι πιπεριές τσίλι και ενδέχεται να ερεθίσουν τις νευρικές απολήξεις μέσα στους βλεννογόνους της μύτης και να οδηγήσουν σε φτέρνισμα.

Περίπου ένας στους τέσσερις ανθρώπους αναφέρει ότι το φως, ιδιαίτερα το ηλιακό φως, μπορεί να τους προκαλέσει φτέρνισμα.

Μπορείς κάποιος να φτερνιστεί χωρίς να κλείσει τα μάτια;

Ναι, είναι δυνατόν να κρατήσει κάποιος τα μάτια του ανοιχτά όταν φτερνίζεται.

Το κλείσιμο των ματιών κατά τη διάρκεια του φτερνίσματος είναι ένα αντανακλαστικό. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτό συμβαίνει για να μειωθούν οι πιθανότητες να εισέλθουν στα μάτια μικρόβια.

Είναι δυνατό να καταπολεμήσετε αυτό το αντανακλαστικό και να κρατήσετε τα μάτια σας ανοιχτά. Ωστόσο, ίσως είναι καλύτερο να είναι κλειστά για να αποφύγετε να μπουν στα μάτια σας τα μικρόβια που αποβάλλατε .

Γιατί κάνουμε θόρυβο όταν φτερνιζόμαστε;

Μερικοί άνθρωποι κάνουν πολύ θόρυβο όταν φτερνίζονται. Ο θόρυβος είναι αποτέλεσμα του αέρα που βγαίνει από το στόμα ή τη μύτη. Γενικά, όσο περισσότερο αέρα εισπνέετε, τόσο πιο δυνατό θα είναι το φτέρνισμά σας.

Μερικά φτερνίσματα μπορεί να είναι τόσο δυνατά που αποβάλλουν σταγονίδια με ταχύτητα έως και 100 μίλια την ώρα!

Με πληροφορίες από The Conversation