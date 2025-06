Λιπώδες ήπαρ: Τα αυγά και 4 ακόμα τροφές που ενοχοποιούνται για πεπτικές διαταραχές

Η λίστα με τις τροφές που πρέπει να αποφεύγουν να τρώνε ωμές ή όχι καλά μαγειρεμένες όσα άτομα έχουν διαγνωστεί με λιπώδες ήπαρ.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ορισμένες τροφές, όταν καταναλώνονται ωμές, μπορεί να επιδεινώσουν τη λειτουργία του ήπατος, ειδικά σε άτομα με λιπώδη διήθηση ήπατος (λιπώδες ήπαρ). Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται οι ντομάτες, τα αγγούρια, τα μάνγκο, τα αυγά και το κοτόπουλο, που σε ωμή ή όχι καλά μαγειρεμένη μορφή ενδέχεται να προκαλέσουν πεπτικές διαταραχές και επιπλέον επιβάρυνση στο ήπαρ.

Ντομάτες

Οι ωμές ντομάτες περιέχουν σολανίνη, μια φυσική τοξίνη που σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να ερεθίσει το πεπτικό σύστημα, σύμφωνα με τη The Times of India. Ο Dr. Akil Palanisamy, ιατρός ολοκληρωμένης ιατρικής και συγγραφέας του βιβλίου The T.I.G.E.R. Protocol, εξηγεί ότι το μαγείρεμα των ντοματών μειώνει τα επίπεδα της σολανίνης, καθιστώντας τις πιο εύπεπτες και φιλικές προς το ήπαρ.

Μάνγκο

Τα μάνγκο είναι πλούσια σε φρουκτόζη, ένα είδος σακχάρου που μεταβολίζεται από το ήπαρ και μπορεί να μετατραπεί σε λίπος. Έρευνα της U.S. National Library of Medicine (2019) έδειξε ότι η υπερβολική κατανάλωση φρουκτόζης μπορεί να οδηγήσει σε μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος, αυξάνοντας τη συσσώρευση λίπους στα ηπατικά κύτταρα και τον κίνδυνο ηπατικής βλάβης. Οι ειδικοί προτείνουν την κατανάλωση μόνο 1-2 μικρών μάνγκο την ημέρα για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα με το ήπαρ ή πάσχουν από διαβήτη.

Αγγούρι

Αν και κατά γενική ομολογία θεωρείται ασφαλές, το ωμό αγγούρι ενδέχεται να προκαλέσει δυσπεψία λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε νερό αλλά και του κινδύνου βακτηριακής επιμόλυνσης. Η κατανάλωση σε μέτριες ποσότητες ή μετά από ελαφρύ μαγείρεμα μπορεί να μειώσει τις πιθανότητες εμφάνισης πεπτικών ενοχλήσεων.

Αυγά

Τα ωμά αυγά ενδέχεται να περιέχουν σαλμονέλα, που προκαλεί τροφικές δηλητηριάσεις. Για άτομα με λιπώδες ήπαρ, είναι σημαντικό να διατηρούν ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα και να αποφεύγουν καταστάσεις που εντείνουν την καταπόνηση του ήπατος. Το καλό μαγείρεμα των αυγών εξουδετερώνει τυχόν παθογόνους μικροοργανισμούς, καθιστώντας τα ασφαλέστερα και πιο ευεργετικά για την υγεία του ήπατος.

Κοτόπουλο

Το μερικώς μαγειρεμένο κοτόπουλο μπορεί να περιέχει επικίνδυνα βακτήρια, όπως η σαλμονέλα και το καμπυλοβακτήριο, τα οποία είναι υπεύθυνα για σοβαρές γαστρεντερικές διαταραχές και ενδέχεται να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο ένα ήδη εξασθενημένο ήπαρ. Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), η σαλμονέλα είναι η βασικότερη αιτία τροφικών λοιμώξεων στις ΗΠΑ, με το κοτόπουλο να αποτελεί συχνή πηγή. Το σωστό ψήσιμο του κοτόπουλου σε ασφαλή εσωτερική θερμοκρασία είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της υγείας.

Για άτομα με λιπώδη διήθηση ήπατος, η προσεκτική επιλογή και σωστή προετοιμασία των τροφών είναι ζωτικής σημασίας. Η αποφυγή κατανάλωσης συγκεκριμένων τροφίμων σε ωμή μορφή μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του ήπατος και στη βελτίωση της συνολικής πέψης.