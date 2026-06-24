Σύμφωνα με νέα διεθνή επιστημονική έρευνα, η απάντηση στο ερώτημα «Μέσι ή Ρονάλντο;» μπορεί να αποκαλύψει και τις πολιτικές πεποιθήσεις ενός ανθρώπου.

Ερευνητές από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Nanyang της Σιγκαπούρης πραγματοποίησαν μελέτη σε 10.661 άτομα από 26 διαφορετικές χώρες, σχετικά με τον αγαπημένο τους ποδοσφαιριστή αλλά και τον πολιτικό τους προσανατολισμό.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι προτιμούν τον Λιονέλ Μέσι τείνουν να έχουν πιο φιλελεύθερες πολιτικές απόψεις, ενώ όσοι δηλώνουν θαυμαστές του Κριστιάνο Ρονάλντο εμφανίζονται συχνότερα πιο συντηρητικοί.

Πώς η δημόσια εικόνα επηρεάζει την προτίμηση

Όπως εξήγησε στη daily mail ο επικεφαλής της έρευνας, Σαϊφουντίν Αχμέντ, οι δύο ποδοσφαιριστές προβάλλουν εντελώς διαφορετικές δημόσιες εικόνες. Ο Μέσι συνδέεται συνήθως με ένα πιο ήσυχο και προφίλ που υποστηρίζει την ομαδικότητα, ενώ ο Ρονάλντο είναι γνωστός για την ανοιχτή έκφραση της φιλοδοξίας του και για τον τρόπο με τον οποίο προβάλλει τα προσωπικά του επιτεύγματα.

Σύμφωνα με τον ερευνητή, οι άνθρωποι είναι πιθανό να έλκονται περισσότερο από τον αθλητή του οποίου η δημόσια εικόνα ταιριάζει καλύτερα με τις δικές τους αξίες και αντιλήψεις.

Οι δύο σούπερ σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, οι οποίοι αγωνίζονται στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την Πορτογαλία και την Αργεντινή αντίστοιχα, έχουν τεράστια απήχηση σε ολόκληρο τον κόσμο.

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Μέχρι σήμερα, ωστόσο, η πιθανή σύνδεση ανάμεσα στην προτίμηση ενός ποδοσφαιριστή και την πολιτική ιδεολογία παρέμενε ασαφής.

Τι έδειξε η έρευνα

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δηλώσουν ποιον από τους δύο προτιμούν και να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές τους πεποιθήσεις.

Συνολικά, οι πολίτες 11 χωρών αξιολόγησαν θετικότερα τον Ρονάλντο, ενώ σε 8 χώρες ο Μέσι συγκέντρωσε υψηλότερα ποσοστά προτίμησης. Στις υπόλοιπες 7 χώρες δεν καταγράφηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές.

Μεταξύ των χωρών όπου ο Ρονάλντο εμφανίστηκε πιο δημοφιλής συγκαταλέγονται η Ινδονησία, η Τουρκία, το Μεξικό, η Αίγυπτος, η Μαλαισία, η Πορτογαλία, η Σιγκαπούρη, η Κίνα, η Γαλλία, η Ινδία και η Νιγηρία.

Αντίθετα, ο Μέσι προτιμάται περισσότερο στη Νότια Κορέα, την Αργεντινή, τη Φινλανδία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.

Στην Ολλανδία, τη Γερμανία, την Αυστραλία, τη Βραζιλία, τις Φιλιππίνες, την Ιαπωνία και τη Νότια Αφρική δεν διαπιστώθηκε σαφής υπεροχή κανενός από τους δύο.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι η σχέση ανάμεσα στην πολιτική ιδεολογία και την προτίμηση ποδοσφαιριστή είναι εντονότερη στις νεότερες ηλικίες, ενώ εξασθενεί σημαντικά όσο αυξάνεται η ηλικία των συμμετεχόντων.

Παράλληλα, η μελέτη αποκάλυψε ενδιαφέρουσες συνδέσεις ανάμεσα στις προτιμήσεις των φιλάθλων, τις συνήθειες κατά την ενημέρωση και την αυτοεκτίμηση.

Οι συμμετέχοντες που δήλωσαν ότι ενημερώνονται συχνότερα μέσω TikTok και Instagram έτειναν να προτιμούν τον Ρονάλντο. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτό μπορεί να σχετίζεται με την ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία του Πορτογάλου σούπερ σταρ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου η προσεκτικά οργανωμένη προβολή της δημόσιας εικόνας του φτάνει σε εκατομμύρια χρήστες.

Επιπλέον, όσοι εμφάνιζαν υψηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης ήταν πιθανότερο να δηλώνουν θαυμαστές του Ρονάλντο.

Ο Δρ Αχμέντ σημείωσε ότι πολλοί άνθρωποι παρουσιάζονται ως μετριοπαθείς, δεν ταυτίζονται απαραίτητα περισσότερο με δημόσια πρόσωπα που εκπέμπουν μετριοφροσύνη. Αντίθετα, άτομα με υψηλή αυτοπεποίθηση μπορεί να αισθάνονται μεγαλύτερη σύνδεση με κάποιον που συμβολίζει την αριστεία, την αυτοπεποίθηση και την επιτυχία, χαρακτηριστικά που θεωρούν ότι εκφράζουν και τους ίδιους.

Η ερευνητική ομάδα σκοπεύει να συνεχίσει τη μελέτη του φαινομένου προκειμένου να κατανοήσει βαθύτερα τους μηχανισμούς που συνδέουν τις αθλητικές προτιμήσεις με τις πολιτικές και κοινωνικές στάσεις των ανθρώπων.

Υπερυπολογιστής προέβλεψε τον νικητή του Μουντιάλ

Η δημοσίευση της έρευνας έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση προβλέψεων από έναν υπερυπολογιστή που δημιουργήθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ για την έκβαση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο υπερυπολογιστής πραγματοποίησε 1.000 προσομοιώσεις του τουρνουά προκειμένου να υπολογίσει τις πιθανότητες κατάκτησης του τροπαίου από κάθε χώρα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η Ισπανία εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί με πιθανότητες νίκης 26,1%. Ακολουθεί η Αγγλία με 17%, η Γαλλία με 13,5%, η Αργεντινή με 12,4% και η Πορτογαλία με 10,6%.

Οι ερευνητές επισήμαναν επίσης ότι η Νορβηγία αποτελεί την έκπληξη της διοργάνωσης, καθώς διαθέτει πιθανότητες 3,6% να κατακτήσει το τρόπαιο.

Όσον αφορά τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης, οι προβλέψεις του μοντέλου δείχνουν ως επικρατέστερους τον Έρλινγκ Χάαλαντ της Νορβηγίας και τον Μικέλ Ογιαρθάμπαλ της Ισπανίας, με εκτιμώμενο μέσο όρο 5,2 γκολ κατά τη διάρκεια του τουρνουά.