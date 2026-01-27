Η άδικη απώλεια των επτά Ελλήνων, αποτελεί πλήγμα για τις οικογένειες, αλλά και για την ευρύτερη αθλητική κοινότητα της χώρας μας, ανέφερε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Συλλυπητήριο μήνυμα απέστειλε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης για τον θάνατο φιλάθλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης, αφού πληροφορήθηκε το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία και την απώλεια των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:



«Με βαθιά λύπη πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά συμπατριώτες μας. Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και τους οικείους τους, καθώς και με ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ, η οποία βιώνει αυτή την ανείπωτη τραγωδία. Η άδικη απώλεια των επτά Ελλήνων, αποτελεί πλήγμα για τις οικογένειες, αλλά και για την ευρύτερη αθλητική κοινότητα της χώρας μας.



Σε αυτές τις δύσκολες ώρες, εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους συγγενείς των θυμάτων και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

