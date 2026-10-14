Ποιοι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2026 από πληγείσες περιοχές πρέπει να καταθέσουν δικαιολογητικά έως τις 19 Οκτωβρίου.

Μέχρι και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν δικαιολογητικά οι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2026 που προέρχονται από περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και δικαιούνται να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με ειδικό ποσοστό θέσεων.

Ποιες περιοχές αφορά η ρύθμιση και ποιους υποψηφίους καλύπτει

1) Oι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων:

I. Της Περιφέρειας Αττικής

α) του Δήμου Μαραθώνος, του Δήμου Σαρωνικού, του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, του Δήμου Ωρωπού, του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Στεφάνου και Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

β) του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

γ) του Δήμου Γλυφάδας της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών

δ) της Δημοτικής Ενότητας Κυθήρων του Δήμου Κυθήρων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων

ε)του Δήμου Μεγαρέων, της Περιφερειακής Ενότητας Δ. Αττικής

στ) του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

II. Της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

α) του Δήμου Χίου, της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

III. Της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

α) του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας και του Δήμου Θέρμου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας

β) της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων, των Δημοτικών Κοινοτήτων Βραχνέικων, Θεριανού, Καμινίων και Τσουκαλέικων της Δημοτικής Ενότητας Βραχνέικων, της Δημοτικής Κοινότητας Σαραβαλίου της Δημοτικής Ενότητας Μεσσάτιδος και των Δημοτικών Κοινοτήτων Ρίου, Αγίου Βασιλείου και Πλατανίου της Δημοτικής Ενότητας Ρίου, του Δήμου Πατρέων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

γ) του Δήμου Ήλιδας και των Δημοτικών Ενοτήτων Αρχαίας Ολυμπίας και Φολόης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

δ) του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

ε) του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

IV. Της Περιφέρειας Ηπείρου

α) του Δήμου Ιωαννιτών, του Δήμου Βόρειων Τζουμέρκων και των Δημοτικών Ενοτήτων Ευρυμένων, Ζίτσας, Μολοσσών και Πασσαρώνας του Δήμου Ζίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων

β) του Δήμου Αρταίων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

γ) του Δήμου Ζηρού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας

δ) του Δήμου Ηγουμενίτσας, του Δήμου Φιλιατών και των Δημοτικών Ενοτήτων Αχέροντα και Σουλίου του Δήμου Σουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας

ε) της Δημοτικής Ενότητας Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου

στ) του Δήμου Δωδώνης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων

ζ) του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

η) του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

θ) του Δήμου Πρέβεζας, της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

V. Της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

α) της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

VI. Της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

α) του Δήμου Μεγίστης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου.

VII. Της Περιφέρειας Πελοποννήσου

α) των Δημοτικών Ενοτήτων Φενεού και Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας

β) του Δήμου Ερμιονίδας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.

VIII. Της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

α) του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, της Δημοτικής Κοινότητας Τριάδας της Δημοτικής Ενότητας Μεσσαπίων και της Δημοτικής Κοινότητας Πισσώνα της Δημοτικής Ενότητας Διρφύων του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, των Δημοτικών Κοινοτήτων Κύμης, Πλατάνας και Μετοχίου της Δημοτικής Ενότητας Κύμης, της Δημοτικής Κοινότητας Πετριών της Δημοτικής Ενότητας Διστύων και της Δημοτικής Κοινότητας Αλιβερίου της Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων του Δήμου Κύμης Αλιβερίου, των Δημοτικών Ενοτήτων Χαλκίδας και Νέας Αρτάκης και της Δημοτικής κοινότητας Αφρατίου της Δημοτικής Ενότητας Λιλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας

β) της Δημοτικής Ενότητας Δηλεσίου του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας

γ) της Δημοτικής Ενότητας Στυραίων του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

IX. Της Περιφέρειας Κρήτης

α) της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού και των Δημοτικών Κοινοτήτων Ιεράπετρας και Αγίου Ιωάννου της Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας, του Δήμου Ιεράπετρας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Χ. Της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

α) των Δημοτικών Ενοτήτων Απολλωνίων, Ελλομένου και Λευκάδας του Δήμου Λευκάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας,

οι οποίοι συμμετείχαν στις Πανελλήνιες 2026 καθώς και οι μαθητές και απόφοιτοι των Λυκείων οι οποίοι κατοικούσαν μονίμως στις ανωτέρω περιοχές και υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής σε Λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

Πού θα κατατεθούν τα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες υπάγονται οι πληγείσες περιοχές. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ