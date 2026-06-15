Τελευταία μέρα στις πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων των ΕΠΑΛ - Δείτε αναλυτικά τα θέματα και τις απαντήσεις της σημερινής εξέτασης.

Σε φάση ολοκλήρωσης εισέρχονται οι Πανελλήνιες 2026, καθώς σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου πέφτει η αυλαία των μαθημάτων ειδικότητας για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Με την σημερινή εξέταση στα μαθήματα Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων, ολοκληρώνεται το βασικό εξεταστικό πρόγραμμα και ξεκινά η διαδικασία της βαθμολόγησης των γραπτών. Η ολοκλήρωση των εξετάσεων ειδικότητας σηματοδοτεί την έναρξη της πιο κρίσιμης περιόδου για χιλιάδες υποψηφίους, οι οποίοι αναμένουν πλέον τις βαθμολογίες τους και στη συνέχεια τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Πανελλήνιες 2026 - ΕΠΑΛ: Δείτε εδώ τα θέματα και τις απαντήσεις στα σημερινά μαθήματα ειδικότητας

Δείτε πρώτοι τα σημερινά θέματα των ΕΠΑΛ σε Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης και Ψηφιακά Συστήματα. Η ανακοίνωση των θεμάτων στα οποία κλήθηκαν να εξεταστούν οι υποψήφιοι θα γίνει λίγο μετά τις 10 το πρωί από την σελίδα του Υπουργείου Παιδείας ΕΔΩ και εν συνεχεία ο σχολιασμός και οι απαντήσεις των θεμάτων θα δοθούν από τον ΟΕΦΕ ΕΔΩ.

Πανελλήνιες 2026: Σειρά έχουν τα Ειδικά Μαθήματα

Η αυλαία των Ειδικών Μαθημάτων ανοίγει την Τρίτη 16 Ιουνίου με το μάθημα των Αγγλικών και συνεχίζεται με το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο, τις ξένες γλώσσες και τα μουσικά μαθήματα. Συγκεκριμένα, στις 17 Ιουνίου θα διεξαχθεί η εξέταση στο Ελεύθερο Σχέδιο, στις 18 Ιουνίου στο Γραμμικό Σχέδιο και στις 19 Ιουνίου στα Γερμανικά. Θα ακολουθήσει το μάθημα της Μουσικής Αντίληψης, Θεωρίας και Αρμονίας στις 20 Ιουνίου και η Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία στις 22 Ιουνίου. Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων θα ολοκληρωθούν με τα Γαλλικά στις 23 Ιουνίου, τα Ιταλικά στις 24 Ιουνίου και τα Ισπανικά στις 25 Ιουνίου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται εγκαίρως στα εξεταστικά κέντρα, καθώς για τα μαθήματα που ξεκινούν στις 08:30 η προσέλευση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 08:00, ενώ για τα Αγγλικά και το μάθημα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, που αρχίζουν στις 10:00, οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες μέχρι τις 09:30. Παράλληλα, από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου διεξάγονται οι Υγειονομικές Εξετάσεις και οι Πρακτικές Δοκιμασίες για τους υποψηφίους που επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ. Με την ολοκλήρωση των Ειδικών Μαθημάτων θα κλείσει οριστικά το εξεταστικό σκέλος των Πανελληνίων 2026 και θα ξεκινήσει η τελική φάση της βαθμολόγησης.

Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026

Αντίστροφα μετράνε οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026 καθώς σύμφωνα με τον καθιερωμένο προγραμματισμό από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ οι βαθμολογίες για τα μαθήματα της πρώτης φάσης των εξετάσεων θα ανακοινωθούν μέχρι τα τέλη Ιούνη με την 26η να θεωρείται η επικρατέστερη ημερομηνία. Σε δεύτερο χρόνο θα ανακοινωθούν και οι βαθμολογίες των υποψηφίων στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα όπως και στα Αγωνίσματα για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ. Μαζί με τις βαθμολογίες αναμένεται να δημοσιοποιηθούν και τα στατιστικά στοιχεία των επιδόσεων, τα οποία θα επιτρέψουν μια πιο ασφαλή εκτίμηση για την πορεία των Βάσεων Εισαγωγής στα τέσσερα Επιστημονικά Πεδία.

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Η επόμενη στάση: Μηχανογραφικό και Βάσεις 2026

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των βαθμών θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να οριστικοποιήσουν τις επιλογές τους, λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις τους, τις εκτιμήσεις για τις Βάσεις και τις επαγγελματικές προοπτικές των σχολών που τους ενδιαφέρουν. Οι Βάσεις Εισαγωγής 2026 αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, καθορίζοντας τον ακαδημαϊκό προορισμό χιλιάδων νέων για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.