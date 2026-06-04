Τι ώρα θα ανακοινωθούν τα θέματα της εξέτασης των Πανελληνίων 2026 σε Ανατομία-Φυσιολογία, ΑΟΘ, Δίκτυα Υπολογιστών και Βιολογική Γεωργία.

Οι Πανελλήνιες 2026 συνεχίζονται σήμερα με τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ να καλούνται να δώσουν το παρών και να εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι εξετάζονται στα μαθήματα Ανατομίας - Φυσιολογίας ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.

Οι υποψήφιοι καλούνται να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης το αργότερο έως τις 08:00 π.μ., ενώ η εξέταση ξεκινά στις 08:30 π.μ. Να σημειωθεί πως όπως κάθε φορά έτσι και σήμερα η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Η επόμενη εξέταση για τα ΕΠΑΛ είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 6 Ιουνίου στα μαθήματα Ηλεκτροτεχνία 2, το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, ο Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.Η σωστή προετοιμασία, η ψυχραιμία και η αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου κατά τη διάρκεια της εξέτασης αποτελούν βασικούς παράγοντες για την καλύτερη δυνατή απόδοση.

Πανελλήνιες 2026: Τα SOS της εξεταστικής διαδικασίας που πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Καθώς οι Πανελλήνιες 2026 βρίσκονται σε εξέλιξη, υπενθυμίζεται στους υποψηφίους μια σειρά κρίσιμων οδηγιών που αφορούν τη σωστή διαχείριση του τετραδίου και την τήρηση των κανονισμών μέσα στην αίθουσα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Συμπλήρωση πρώτης σελίδας τετραδίου

Οι μαθητές οφείλουν να αναγράψουν στο επάνω μέρος της πρώτης σελίδας του τετραδίου το εξεταζόμενο μάθημα και την ημερομηνία, ακριβώς όπως αυτά εμφανίζονται στην πρώτη σελίδα των θεμάτων. Προσοχή! Το ονοματεπώνυμο δεν αναγράφεται πουθενά στο τετράδιο.

Χρήση πρόχειρου

Για πρόχειρες σημειώσεις, οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τελευταία σελίδα του τετραδίου — και αν χρειαστεί και τις προηγούμενες — σημειώνοντας ευκρινώς την ένδειξη «ΠΡΟΧΕΙΡΟ». Οι σελίδες αυτές δεν βαθμολογούνται σε καμία περίπτωση.

Ανακοινώσεις και ώρες

Οι επιτηρητές αναγράφουν στον πίνακα της αίθουσας την ώρα έναρξης, την ώρα δυνατής αποχώρησης και την ώρα λήξης της εξέτασης, καθώς και κάθε άλλη οδηγία που κοινοποιεί η Λυκειακή Επιτροπή. Η είσοδος μαθητών μετά τη διανομή των θεμάτων απαγορεύεται αυστηρά. Ομοίως, δεν επιτρέπονται διευκρινίσεις ή επεξηγήσεις επί των θεμάτων από τους επιτηρητές, πέρα από όσες έχουν εγκριθεί και αποσταλεί από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ).

Πανελλήνιες 2026: Τι ώρα και πού θα δημοσιευτούν τα θέματα σε Ανατομία-Φυσιολογία, ΑΟΘ, Δίκτυα Υπολογιστών και Βιολογική Γεωργία

Τα θέματα της εξέτασης σε Ανατομία-Φυσιολογία, ΑΟΘ, Δίκτυα Υπολογιστών και Βιολογική Γεωργία θα δημοσιευτούν στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας λίγο μετά τις 10. Θα υπάρξει ενδελεχής αξιολόγηση και σχολιασμός των θεμάτων από την σελίδα της ΟΕΦΕ.

Το πρόγραμμα των Πανελληνίων 2026 ΕΠΑΛ: Οι ημερομηνίες «κλειδιά» κάθε εξέτασης

Την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 οι υποψήφιοι εξετάζονται στα μαθήματα Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών. Την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 ακολουθούν τα μαθήματα Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές. Το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 οι υποψήφιοι εξετάζονται στην Τεχνολογία Υλικών, στην Οικοδομική, στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) και στα Ψηφιακά Συστήματα. Η εξεταστική διαδικασία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 με τα μαθήματα Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.

Για όλα τα παραπάνω μαθήματα, ως ώρα έναρξης της εξέτασης έχει οριστεί η 08:30 π.μ., ενώ οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης το αργότερο έως τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες. Εξαίρεση αποτελεί το μάθημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια της εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων σχεδίασης και ολοκλήρωσης των θεμάτων.

Οι εξετάσεις των μαθημάτων ειδικότητας αποτελούν καθοριστικό στάδιο για τους μαθητές των ΕΠΑΛ, καθώς αξιολογούν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν στον τομέα και την ειδικότητά τους κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους. Η επιτυχία στα μαθήματα αυτά συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση της συνολικής βαθμολογίας και επηρεάζει άμεσα τις δυνατότητες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.