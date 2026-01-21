Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Φροντιστήρια στην Αττική θα έπρεπε να παραμείνουν κλειστά σήμερα βάσει της απόφασης της Περιφέρειας καταγγέλλει η ΟΙΕΛΕ.

Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) μεσούσης της κακοκαιρίας που σαρώνει την Αττική με ισχυρές καταιγίδες προχώρησε σε έκτακτη ανακοίνωση όπου καταδικάζει τις περιπτώσεις Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών που αν και όφειλαν να παραμείνουν κλειστά ακολουθώντας τις οδηγίες της Περιφέρειας εντούτοις λειτουργούν κανονικά. Η ΟΙΕΛΕ κάνει ευθεία αναφορά ακόμη και για εγκληματικές ευθύνες σε περίπτωση ατυχήματος.

Όπως επισημαίνει η ΟΙΕΛΕ, από το πρωί δέχεται καταιγισμό τηλεφωνημάτων από εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, τα οποία –παρά τις ανακοινώσεις– φέρονται να εξετάζουν το ενδεχόμενο λειτουργίας τους. Η Ομοσπονδία υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες όλων των βαθμίδων παραμένουν κλειστές σήμερα Τετάρτη, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι οι συγκεκριμένες μονάδες λειτουργούν κυρίως τις απογευματινές και βραδινές ώρες, όταν σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις– η κακοκαιρία αναμένεται να ενταθεί. Όπως τονίζει η ΟΙΕΛΕ, η ασφάλεια μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Η Ομοσπονδία προειδοποιεί ότι την πλήρη ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή συμβάν φέρουν τόσο οι ιδιοκτήτες των εκπαιδευτικών μονάδων όσο και οι αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κάνοντας λόγο για σοβαρές, ακόμη και ποινικές, ευθύνες σε περίπτωση που αγνοηθούν οι αποφάσεις των αρχών. Τέλος, καλεί τους ιδιοκτήτες φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών να επιδείξουν υπευθυνότητα και να συμμορφωθούν άμεσα με τα μέτρα.

Η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ

Έκτακτη ανακοίνωση ΟΙΕΛΕ: "Κλειστά θα πρέπει να παραμείνουν Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών λόγω κακοκαιρίας - Εγκληματικές ευθύνες ιδιοκτητών και κρατικών εποπτών, αν συμβεί οτιδήποτε σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς" Μετά από τον καταιγισμό των τηλεφωνημάτων που δεχόμαστε από το πρωί από συναδέλφους εκπαιδευτικούς σε Φροντιστήρια Μέσης εκπαίδευσης και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, η Ομοσπονδία θυμίζει ότι σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν κλειστές λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Στις μονάδες αυτές συμπεριλαμβάνονται τόσο τα φροντιστήρια όσο και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Άλλωστε, μια που οι δομές αυτές λειτουργούν απογευματινές και βραδινές ώρες, και με δεδομένο ότι οι άσχημες καιρικές συνθήκες θα ενταθούν τις επόμενες ώρες, η ασφάλεια εκπαιδευτικών και μαθητών είναι αυτή που προέχει. Καθιστούμε υπεύθυνους τόσο τις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όσο και τους ιδιοκτήτες των μονάδων για οτιδήποτε συμβεί σε μαθητή, γονέα ή εκπαιδευτικό. Παρακαλούμε να προχωρήσετε σε καταγγελίες χώρων που λειτουργούν στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.