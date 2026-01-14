Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε τμήματα Διεθνούς Απολυτηρίου (IB).

Η ΟΙΕΛΕ επισημαίνει ότι η έκδοση διοριστηρίου είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε τμήματα Διεθνούς Απολυτηρίου (IB) στα ιδιωτικά λύκεια. Σύμφωνα με τη νομοθεσία και τη δικαστηριακή πρακτική, η απουσία διοριστηρίου μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας των καθηγητών.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 10 παρ. 23 του Ν. 2327/1995 παραπέμπει στις διατάξεις του Ν. 1566/1985, που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ οι διατάξεις του Ν. 682/1977 για τα ιδιωτικά σχολεία εφαρμόζονται αναλόγως και στα τμήματα ΙΒ. Δικαστικές αποφάσεις, όπως η 2231/2015 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, έχουν ξεκαθαρίσει ότι οι εκπαιδευτικοί ΙΒ «διορίζονται» με πράξη του αρμόδιου κρατικού οργάνου, η οποία εγκρίνει τη σύμβαση εργασίας μεταξύ του ιδιοκτήτη και του καθηγητή.

Με την ύπαρξη διοριστηρίου, η προϋπηρεσία των καθηγητών ΙΒ αναγνωρίζεται νόμιμα, ενώ η έλλειψή του δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες και υποχρέωση προσφυγής στα ΠΥΣΔΕ για επιβεβαίωση της εργασίας τους ξεκαθαρίζει ο νομικός σύμβουλος της ΟΙΕΛΕ Γιώργος Μελισσάρης.

Παράλληλα όπως επισημαίνεται δεδομένου ότι το πρόγραμμα ΙΒ επεκτείνεται πλέον και στη δημόσια εκπαίδευση, όπου θα διδάσκεται από νόμιμα διορισμένους εκπαιδευτικούς μόνο πιστοποιημένοι και εγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί, τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες στο πρόγραμμα IB.

Η τοποθέτηση του νομικού συμβούλου της ΟΙΕΛΕ

«Για την αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με την μη έκδοση διοριστηρίων σε ορισμένους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε τμήματα ΙΒ, επισημαίνουμε: Το άρθρο 10 παρ. 23 Ν. 2327/1995 με το οποίο θεσπίσθηκε η δυνατότητα ίδρυσης σε δημόσια ή ιδιωτικά λύκεια της χώρας, ειδικού τμήματος Διεθνούς Απολυτηρίου, παραπέμπει ευθέως στις διατάξεις του Ν. 1566/1985 που αφορά την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από το γεγονός ότι οι διατάξεις του ν. 2327/1995 δεν παραπέμπουν στο ν. 682/1977, δεν σημαίνει ότι οι διατάξεις του νόμου αυτού (ο οποίος διέπει το σύνολο της κύριας εκπαιδευτικής δραστηριότητας των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) δεν εφαρμόζονται αναλόγως και στα θέματα της οργάνωσης και λειτουργίας τμήματος Διεθνούς Απολυτηρίου των ιδιωτικών λυκείων, τα οποία υπάγονται ως προς την εν λόγω εκπαιδευτική τους δραστηριότητα στο σύστημα των ρυθμίσεων του ν. 682/1977. Όπως έχουν κρίνει δικαστικές αποφάσεις (π.χ. Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 2231/2015) , οι επιλεγόμενοι από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου εκπαιδευτικοί ΙΒ «διορίζονται» με πράξη του ασκούντος την κρατική εποπτεία οργάνου, με την οποία εγκρίνεται η σύμβαση εργασίας μεταξύ του ιδιοκτήτη και του προσλαμβανόμενου εκπαιδευτικού, διότι οι διατάξεις του ν. 682/1977, ο οποίος διέπει το σύνολο της κύριας εκπαιδευτικής δραστηριότητας των ιδιωτικών σχολείων εφαρμόζονται αναλόγως και στα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τμήματος Διεθνούς Απολυτηρίου των ιδιωτικών λυκείων, ιδιαίτερα δε η διάταξη αυτή που απαιτεί το «διορισμό» των επιλεγέντων.»