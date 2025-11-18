Η ΟΙΕΛΕ κάνει λόγο για εισαγωγή στο πανεπιστήμιο «δύο ταχυτήτων» με τις Πανελλήνιες να μην ισχύουν για τους μαθητές του IB.

Σφοδρή αντίδραση προκαλεί στην ΟΙΕΛΕ το κυβερνητικό σχέδιο για εισαγωγή αποφοίτων του International Baccalaureate (IB) Διεθνούς Απολυτηρίου στα δημόσια πανεπιστήμια χωρίς συμμετοχή στις Πανελλήνιες. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, το σχέδιο αφορά αρχικά τα 13 δημόσια σχολεία στα οποία θα λειτουργήσει πρόγραμμα IB, αλλά αναγκαστικά –για λόγους συνταγματικής ισονομίας– θα επεκταθεί και στους μαθητές των ιδιωτικών σχολείων που ήδη προσφέρουν το πρόγραμμα.

Η ΟΙΕΛΕ υποστηρίζει ότι με αυτό τον τρόπο «σπάει» και σταδιακά καταργείται το σύστημα των Πανελληνίων, διευκολύνοντας την πρόσβαση στα ΑΕΙ για μαθητές που μπορούν να φοιτήσουν σε ακριβά ιδιωτικά σχολεία ή σε δημόσια με πρόγραμμα IB. Η Ομοσπονδία θεωρεί ότι οι ρυθμίσεις εξυπηρετούν εξαρχής οικονομικά συμφέροντα και τα funds που έχουν επενδύσει σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Αφορμή αποτέλεσε δημοσίευμα της «Καθημερινής», στο οποίο αναφέρεται ότι η κυβέρνηση εξετάζει την ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια για αποφοίτους ΙΒ των 13 δημόσιων σχολείων όπου αναμένεται να λειτουργήσει το πρόγραμμα.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι η ρύθμιση θα δημιουργήσει δύο διαφορετικές «πύλες εισαγωγής» στα ΑΕΙ: μία μέσω των απαιτητικών Πανελληνίων και μία ευκολότερη μέσω του IB, την οποία θα μπορούν να ακολουθήσουν κυρίως οικογένειες με υψηλότερα εισοδήματα. Σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, αυτό θα ενισχύσει τη ζήτηση για ιδιωτικά σχολεία που προσφέρουν το πρόγραμμα, των οποίων τα δίδακτρα μπορεί να φθάσουν έως και τις 15.000 ευρώ ετησίως.

Παράλληλα εκτιμά ότι η μεσαία τάξη θα πιεστεί να στραφεί προς ιδιωτική εκπαίδευση, ιδιαίτερα αν στο μέλλον θεσμοθετηθούν εκπαιδευτικά vouchers. Η ΟΙΕΛΕ απορρίπτει ως προσχηματικές τις αναφορές σε ποσοστώσεις ή περιορισμό εισακτέων, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη τη δυνατότητα να μεταβάλει τον αριθμό θέσεων μέσω των Πανελληνίων, όπως συνέβη με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.