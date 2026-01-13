Η λίστα με τα σχολεία που δεν θα λειτουργήσουν την Πέμπτη 15 Γενάρη, ο λόγος της διακοπής των μαθημάτων.

Μετά την ψυχρή εισβολή και το κύμα παγετού που σάρωσε την χώρα πολλοί Δήμοι πήραν την απόφαση για κλειστά σχολεία και μετάθεση της έναρξης των μαθημάτων με φόντο τις χαμηλές θερμοκρασίες που σε πολλές περιπτώσεις «έπεσαν» υπό του μηδενός αλλά και την έντονη αίσθηση κρύου λόγω των βοριάδων.

Όμως τα «λουκέτα» στα σχολεία για αυτή την εβδομάδα δεν τελείωσαν καθώς με απόφασή του ο Δήμος Παλαμά ενημέρωσε την αναστολή λειτουργίας τριών σχολικών μονάδων για την προσεχή Πέμπτη 15 Ιανουαρίου. Ειδικότερα σύμφωνα με το karditsalive.net ο δήμαρχος Σωκράτης Δασκαλόπουλος, γνωστοποίησε την αναστολή λειτουργίας του 1ου Νηπιαγωγείου, του 3ου Νηπιαγωγείου και του 1ου Δημοτικού την Πέμπτη 15 του μήνα λόγω διακοπής ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ σε τμήμα της πόλης του Παλαμά, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο υπογειοποίησης των καλωδίων.