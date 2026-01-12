«Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να παρθούν πίσω οι διαγραφές» διαμηνύουν οι φοιτητές.

Μέλη της φοιτητικής συλλογικότητας attack προχώρησαν σήμερα σε αντανακλαστικό αποκλεισμό του Τμήματος Μηχανοργάνωσης του ΕΚΠΑ, μπλοκάροντας τη διαδικασία εκκαθάρισης μητρώων που θα οδηγούσε σε διαγραφές «αιώνιων» φοιτητών. Στην ανακοίνωσή τους, οι φοιτητές υπογραμμίζουν ότι η κινητοποίηση έγινε ως άμεση αντίδραση στην προσπάθεια προώθησης των διαγραφών, οι οποίες σύμφωνα με τους ίδιους, πραγματοποιούνται γρήγορα και χωρίς ευθύνη του υπουργείου προς το φοιτητικό σώμα.

«Να παρθούν πίσω τώρα οι διαγραφές και να διασφαλιστεί η συμμετοχή των φοιτητών στις εξετάσεις»

Όπως τονίζουν σε ανακοίνωσή τους «πραγματοποιήσαμε σήμερα αντανακλαστικό αποκλεισμό στο τμήμα Μηχανόργανωσης του ΕΚΠΑ, αφού μάθαμε πως ηταν προγραμματισμένη ενημέρωση στις γραμματείες για το προχώρημα της διαδικασίας των διαγράφων, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθεί! Την ίδια στιγμή που οι σχολες μας ειναι υπο διάλυση, η κυβέρνηση και το υπουργείο φαίνεται πως έχουν μοναδικό τους μέλημα να προχωρήσει οσο πιο γρήγορα γίνεται η διαδικασία της οριστικής διαγραφής των συμφοιτητών μας που βρίσκονται στις λίστες που ανακοίνωσαν τα τμήματα, πετώντας για άλλη μια φορα το μπαλάκι της ευθύνης στους εργαζόμενους του πανεπιστημίου! Ενώ οι ίδιοι αντιμετωπίζουν μισθους πείνας, ενα καθεστώς εργασίας υπο συμβάσεις ορισμένου χρονου, μαζι με το νέο πειθαρχικο δίκαιο στους δημόσιους ,το υπουργείο και η διεύθυνση εκπαίδευσης καθώς και οι διοικήσεις των τμημάτων συνεχίζουν τις απειλές και τις πιέσεις για να προχωρήσει η διαδικασία! Ο ρόλος των εργαζομένων του πανεπιστημίου είναι να βρίσκονται στο πλαι των φοιτητών, και οχι να τους πετάνε έξω απο αυτό! Το επόμενο διάστημα πρέπει μέσα από τις συλλογικές διεργασίες του, τις κινητοποιήσεις, τις γενικές συνελεύσεις, το φοιτητικό κίνημα να διασφαλίσει ότι οι διαγραφές θα παρθούν πίσω στην ολότητα τους! Να παρθούν τώρα πίσω οι διαγραφές, να συμμετάσχουν κανονικά οι συμφοιτητές μας στην χειμερινη εξεταστική!»

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, κατατέθηκε ψήφισμα στα Διοικητικά Συμβούλια, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση νέας προσπάθειας διαγραφών, ο αποκλεισμός της Μηχανοργάνωσης θα επαναληφθεί.

