Συγκλονισμένο το πανελλήνιο από την τραγική απώλεια της 13χρονης Ειρήνης, μαθήτριας του 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά, που πνίγηκε τρώγοντας το δεκατιανό της μέσα στο σχολείο νωρίς σήμερα το πρωί. Αμέσως της έκαναν ΚΑΡΠΑ, προκειμένου να την επαναφέρουν στη ζωή, ωστόσο δεν τα κατάφεραν. Όλα συνέβησαν γύρω στις 10 το πρωί εντός του σχολείου όταν η 13χρονη μαθήτρια με κινητικά προβλήματα έτρωγε το γεύμα της. Η μαθήτρια υπέστη απόφραξη των αναπνευστικών αεραγωγών και παρά τις πρώτες βοήθειες που παρασχέθηκαν δεν τα κατάφερε.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Παιδείας η 13χρονη τρώγοντας το δεκατιανό της γεύμα εμφάνισε σημάδια πνιγμού. Παρόντες στο περιστατικό ήταν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό καθώς το κοριτσάκι αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, ο δάσκαλος αλλά και ο σχολικός νοσηλευτής. Παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες εντός του σχολείου ενώ το ΕΚΑΒ εκλήθη άμεσα. Όταν έφτασε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το κοριτσάκι δεν είχε τις αισθήσεις του και οι διασώστες γρήγορα τη μετέφεραν στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας όπου οι γιατροί προσπάθησαν να το επαναφέρουν. Παρόντες στο περιστατικό ήταν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, καθώς το κοριτσάκι αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, ο δάσκαλος αλλά και ο σχολικός νοσηλευτής.

«Βαριά οδύνη για την απώλεια της 13χρονης Ειρήνης»

Συλληπητήριο μήνυμα για την αδόκητη απώλεια της 13χρονης μαθήτριας έστειλε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη που σε ανάρτησή της αποχαιρετά την Ειρήνη και εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του παιδιού. Τονίζοντας ότι παρά τις προσπάθειες που έγιναν από όλους, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια. Όταν χάνεται ένα παιδί, τα λόγια γίνονται φτωχά και χωρίς αξία. Αξία έχει όμως, να γνωρίζουν όλοι ότι από όλους έγιναν όσα έπρεπε. » «Είναι πολύ βαριά η οδύνη μου, ως Υπουργού και εκπαιδευτικού, για την απώλεια της μικρής μαθήτριας, η οποία, παρά το γεγονός ότι έγινε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν, έφυγε από κοντά μας.» τονίζει. «Ακόμη μεγαλύτερη είναι η οδύνη των δασκάλων και ειδικών που βίωσαν την αγωνία και προσπάθησαν να σώσουν τη μικρή Ειρήνη», ανέφερε.

Η υπουργός τόνισε ότι δίπλα στο παιδί βρίσκονταν ο δάσκαλός του, το ειδικό βοηθητικό προσωπικό και ο σχολικός νοσηλευτής. Άμεσα εκλήθησαν το ΕΚΑΒ και οι γιατροί από το διπλανό Κέντρο Υγείας, ενώ το ασθενοφόρο, με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, μετέφερε το παιδί στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου οι γιατροί ανέλαβαν τη φροντίδα του παρά το γεγονός ότι δεν εφημέρευαν. Υπογράμμισε την ανάγκη σεβασμού της οδύνης της οικογένειας και της αγωνίας των άλλων γονέων, απορρίπτοντας παράλληλα κάθε ανακρίβεια σχετικά με τη λειτουργία του συγκεκριμένου σχολείου. Τέλος τόνισε ότι θα υπάρξει μέριμνα για την στήριξη της κοινότητας του σχολείου, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειες.

Η ανάρτηση της Σοφίας Ζαχαράκη

Δίπλα στο παιδί βρίσκονταν ο δάσκαλός του, το ειδικό βοηθητικό προσωπικό και ο σχολικός νοσηλευτής. Εκλήθη άμεσα από τον Διευθυντή του σχολείου, όχι μόνο το ΕΚΑΒ αλλά και οι γιατροί από το διπλανό Κέντρο Υγείας, που έσπευσαν εντός ολίγων λεπτών. Το ασθενοφόρο, με την συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, μετέφερε το παιδί άμεσα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Εκεί ανέλαβαν, παρότι δεν εφημέρευαν, οι γιατροί. Θεωρώ υποχρέωση όλων, αυτή τη στιγμή, να σεβαστούμε την οδύνη της οικογένειας αλλά και την αγωνία των άλλων οικογενειών που εμπιστεύονται τα παιδιά τους στα χέρια της Πολιτείας. Οφείλω λοιπόν να αποκρούσω κάθε ανακρίβεια που σχετίζεται με την λειτουργία του συγκεκριμένου σχολείου.

⁠Το σχολείο είναι πλήρως στελεχωμένο, με 25 εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που καλύπτουν τις ανάγκες 30 μαθητών και μαθητριών. Καλύπτονται όλες οι προβλεπόμενες ειδικότητες για Ειδικό Σχολείο. Από τα 7 τμήματα του σχολείου, στα 5 φοιτούν από 4 μαθητές και στα 2 τμήματα από 5 μαθητές.

Συγκεκριμένα στο σχολείο αυτή τη στιγμή υπηρετούν :

•⁠ ⁠8 δάσκαλοι ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

•⁠ ⁠5 μέλη ειδικού βοηθητικού προσωπικού

•⁠ ⁠1 νοσηλευτής

•⁠ ⁠1 λογοθεραπευτής

•⁠ ⁠1 εργοθεραπευτής

•⁠ ⁠1 φυσικοθεραπευτής

•⁠ ⁠2 ψυχολόγοι

•⁠ ⁠1 κοινωνικός λειτουργός

•⁠ ⁠1 γυμναστής ειδικής φυσικής αγωγής

•⁠ ⁠1 μουσικός ειδικής αγωγής

•⁠ ⁠1 πληροφορικής ειδικής αγωγής

•⁠ ⁠1 καλλιτεχνικών ειδικής αγωγής

•⁠ ⁠1 θεατρικών σπουδών ειδικής αγωγής

Με απόλυτο σεβασμό στην απώλεια του παιδιού, θα στηρίξουμε την κοινότητα του σχολείου, τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς, τις οικογένειες.

