«Κατά τα άλλα καυχόμαστε για «λαχανόκηπους, κεντήματα και βελονάκια» στα σχολεία» σημειώνει ο Δήμος Καισαριανής για το αλαλούμ με τη διανομή των σχολείων.

Το αλαλούμ με τα σχολικά βιβλία συνεχίζεται καθώς όπως καταγγέλλει ο Δήμος Καισαριανής χιλιάδες εγχειρίδια δεν έχουν παραδοθεί ή έχουν παραληφθεί ελλιπείς ποσότητες μεταξύ άλλων και στα σχολεία του Δήμου με την κατάσταση να αξιολογείται ως απαράδεκτη δεδομένου ότι ήδη διανύουμε τον τρίτο μήνα της νέας σχολικής χρονιάς. Αιτίας αυτής της εμπλοκής το γεγονός ότι το ΙΤΥΕ «Διόφαντος», ο αρμόδιος φορέας του Υπουργείου Παιδείας για την παραγωγή και διανομή των σχολικών εγχειριδίων, άλλαξε αιφνιδιαστικά τη διαδικασία παράδοσης, ορίζοντας ορισμένα σχολεία ως κέντρα διανομής. Στην περιοχή της Καισαριανής, ένα από αυτά είναι το 1ο Δημοτικό Σχολείο Καισαριανής, το οποίο, χωρίς να έχει επαρκή υποστήριξη, καλείται να εξυπηρετεί πλήθος σχολικών μονάδων της ευρύτερης περιοχής.

«Οι μαθητές δεν μπορεί να πληρώνουν την ασυνεννοησία»

Μετά από σειρά αναφορών εκπαιδευτικών και γονέων, ο Δήμος Καισαριανής υπογράμμισε ότι η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί και ότι η καθυστέρηση πλήττει άμεσα την ομαλή λειτουργία των σχολείων και τη μαθησιακή διαδικασία των παιδιών. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος επισημαίνει ότι: η διανομή των βιβλίων πρέπει να γίνεται κεντρικά και αποκλειστικά με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν ούτε πρέπει να επωμίζονται το κόστος και τον χρόνο μεταφοράς εκπαιδευτικού υλικού ενώ τα σχολεία που ορίστηκαν ως κέντρα διανομής έχουν υπερφορτωθεί, χωρίς προσωπικό και χωρίς καμία διοικητική ενίσχυση.

Όπως σημειώνεται από πλευράς Δήμου «μετά την «υπουργό της φωτοτυπίας» Άννα Διαμαντοπούλου, η νυν υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη πρωτοτυπεί, επιβάλλοντας στους εκπαιδευτικούς να γίνουν μεταφορείς των σχολικών βιβλίων! Φέτος, μετά από πολλές καθυστερήσεις και προφανώς στη λογική περί εξοικονόμησης χρημάτων, το Υπουργείο έδωσε εντολή τα σχολικά βιβλία να “παρατηθούν” σε ένα σχολείο που θα λειτουργεί ως κέντρο διανομής και από εκεί να τα διανείμουν στα υπόλοιπα σχολεία …. οι εκπαιδευτικοί με δικά τους μέσα!! Και κατά τα άλλα καυχόμαστε για «λαχανόκηπους, κεντήματα και βελονάκια» στα σχολεία. Έλεος!»

Ο Δήμος Καισαριανής καταλήγει ότι οι μαθητές δεν πρέπει να γίνονται θύματα γραφειοκρατικών αστοχιών και καθυστερήσεων, ζητώντας να επιστρέψει η διαδικασία διανομής στην προηγούμενη, οργανωμένη μορφή της, όπου τα βιβλία παραδίδονταν απευθείας στα σχολεία πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

{https://www.facebook.com/MunicipalityofKaisariani/posts/pfbid02yE2VidqY6QAn2MxjrboPrS7qkgY8mHyJ2z5MHFGLAty2w1TnmPoEVy1CsigchPqml}

Αντιδράσεις και από εκπαιδευτικούς

Έντονες αντιδράσεις για την έκρυθμη κατάσταση με τα σχολικά βιβλία έχει εκφράσει και η εκπαιδευτική κοινότητα. Όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ρόζα Ιμβριώτη» οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αφεθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Ο Σύλλογος «Ρόζα Ιμβριώτη» υπογραμμίζει ότι οι εκπαιδευτικοί ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στις σχολικές μονάδες: υποστελέχωση, ελλείψεις σε υποδομές, διοικητικές πιέσεις και οικονομική επιβάρυνση. Η ανάθεση επιπλέον καθηκόντων, άσχετων με την παιδαγωγική τους αποστολή, θεωρείται απαράδεκτη. Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι η κατάσταση έχει φτάσει στα όριά της και ζητούν άμεσα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των σχολείων και η απρόσκοπτη εκπαιδευτική διαδικασία.