Τα περισσότερα από τα βιβλία που του λείπουν αφορούν τα μαθήματα της ειδικότητας, την οποία θα παρακολουθήσει ο μαθητής, εξαιρώντας τον με αυτόν τον τρόπο, από την πλήρη πρόσβαση στη μάθηση.

Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε, όμως για έναν μαθητή της Β’ τάξης του Πρότυπου ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου Χανίων η πραγματικότητα είναι σκληρή και άνιση. Ο αμβλύωπας μαθητής, που χρειάζεται σχολικά βιβλία με μεγαλύτερη γραμματοσειρά, καταγγέλλει ότι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά δεν έχει λάβει το σύνολο των βιβλίων που δικαιούται δωρεάν από το κράτος.

«Γινόμαστε ζητιάνοι για πράγματα που δικαιούμαστε», δηλώνει ο πατέρας του παιδιού στο zarpanews.gr, εξηγώντας ότι η ίδια ταλαιπωρία επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο χωρίς να δίνεται ουσιαστική λύση.

Πέρυσι, η οικογένεια κατέφυγε σε τυπογραφείο για να μεγεθύνει τα συμβατικά βιβλία, με τη βοήθεια του Αντιδημάρχου Παιδείας. Ωστόσο η διαδικασία αποδείχθηκε χρονοβόρα και κοπιαστική. Φέτος, η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη, καθώς τα περισσότερα από τα βιβλία που λείπουν αφορούν την ειδικότητα που παρακολουθεί ο μαθητής, αποκλείοντάς τον από την ισότιμη εκπαιδευτική διαδικασία.

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες καθηγητών και σχολείου, που προσπαθούν να καλύψουν τα κενά, η αδικία παραμένει. Ο πατέρας του παιδιού δηλώνει πως σκοπεύει να απευθυνθεί εκ νέου στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ζητώντας να βρεθεί επιτέλους λύση ώστε ο γιος του να έχει ό,τι δικαιούται κάθε μαθητής: ίση πρόσβαση στη γνώση.