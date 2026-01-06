Ο 17χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του από τη μητέρα του, η οποία είχε ενημερώσει το πρωί την αστυνομία για την εξαφάνισή του.

Τον άγριο ξυλοδαρμό που είχε ως αποτέλεσμα ένας 17χρονος να χάσει τη ζωή του το πρωί της Τρίτης 6 Ιανουαρίου στις Σέρρες, ομολόγησε ο 16χρονος δράστης, υποστηρίζοντας πως χτύπησε το θύμα «για το κορίτσι του».

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι το θύμα έστειλε μήνυμα στην κοπέλα του και της έλεγε πως «αν χωρίσει μαζί του, να τα φτιάξει με εκείνον». «Εγώ νευρίασα πολύ όταν το κατάλαβα. Τον είδα και τον χτύπησα» φαίνεται πως είπε ενώπιων των αστυνομικών κατά την διάρκεια της ομολογίας του.

Ο δράστης πλησίασε τον 17χρονο και του έριξε αγκωνιά στο κεφάλι και αποχώρησε μαζί με τον φίλο του. Τότε ο 17χρονος που δεν αισθανόταν πολύ καλά επέστρεψε στο σπίτι του και κατέβηκε στο υπόγειο, οπού και τον εντόπισε νεκρό την επόμενη ημέρα η μητέρα του.

Γνωστός στις Αρχές ο δράστης

Μάλιστα, φαίνεται πως ο 16χρονος δράστης είναι γνωστός των Αρχών καθώς έχει παρουσιάσει παραβατική συμπεριφορά από όταν ήταν 13 ετών. Είχε συλληφθεί ξανά το 2021 για ξυλοδαρμό κατά συναυτουργία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην οικογένεια του δράστη υπήρχαν πολλά προβλήματα, Ο πατέρας του και η μητέρα του ήταν χρήστες ναρκωτικών, ενώ πριν από μερικούς μήνες έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του 16χρονου.

Το παιδί είχε παραβατική συμπεριφορά από τα 13 του χρόνια. Έχει συλληφθεί στο παρελθόν για μικροκλοπές καθώς και για μικροποσότητα ναρκωτικών. Μάλιστα οι αδερφές του 16χρονου είχαν ζητήσει να πάρουν την επιμέλεια του παιδιού, ωστόσο η μητέρα του ήταν αρνητική.

Τελικά την επιμέλεια την κράτησε επιμελητής ανηλίκων της εισαγγελίας στην Σέρρες.