Ο Σωκράτης Φάμελλος φέρεται να το σκέφτεται, χωρίς να υπάρχει κάποια απόφαση.

Ζήτημα μείζονος σημασίας προκαλεί στην Κουμουνδούρου η συμπεριφορά του Νίκου Φαραντούρη, καθώς ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται διαρκώς στην τηλεόραση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι βρίσκεται κοντά στη Μαρία Καρυστιανού.

Την ημέρα των Θεοφανίων, ο κ.Φαραντούρης πραγματοποίησε τρεις τηλεοπτικές εμφανίσεις. Στον Σκάι, στο Action24 και στο ΕΡΤnews. Όλα αυτά, λίγες μόλις ώρες μετά τη συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού, στο Kontra, όπου ανακοίνωσε ότι σύντομα θα δημιουργηθεί κόμμα από την ίδια.

Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αποφασίσει τι θα πράξει. Αν, δηλαδή, θα κάνει ό,τι δεν συμβαίνει τίποτα ή αν θα αντιδράσει σε αυτή τη συμπεριφορά του. Ακούμε ότι στενοί συνεργάτες του Σωκράτη Φάμελλου, εισηγούνται το να απαιτήσει από τον Φαραντούρη να παραδώσει την έδρα του.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, φέρεται να το σκέφτεται, χωρίς να υπάρχει κάποια απόφαση.

Το θέμα είναι ότι ακόμα και αν ο Φαραντούρης παραδώσει την έδρα του -κάτι που φαντάζει ιδιαιτέρως δύσκολο- εκείνη θα καταλήξει στη Σοφία Μπεκατώρου, η οποία μετά τις ευρωεκλογές του 2024, έχει αποστασιοποιηθεί από την Κουμουνδούρου.

Α.Γ.