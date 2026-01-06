Τι αποφάσισαν στη συνέλευση.

Με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων απαντούν στα κυβερνητικά τελεσίγραφα, οι αγρότες των Χανίων που ευθυγραμμίζονται με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Το απόγευμα της Δευτέρας οι αγρότες της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Χανίων που παραμένουν στο μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια προχώρησαν σε ολιγόωρο κλείσιμο της Εθνικής οδού.

Στην συνέλευση που ακολούθησε αποφάσισαν νέες κινητοποιήσεις, με κλείσιμο της εθνικής οδού στα Μεγάλα Χωράφια την Πέμπτη στις 16.30, για μισή ώρα.

Την Παρασκευή οι αγρότες με τα οχήματα τους θα κατευθυνθούν από το μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια προς την Εφορία Χανίων όπου θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στις 10 το πρωί.

Εν τω μεταξύ σήμερα, ανήμερα των Θεοφανείων, οι αγρότες στήνουν το δικό τους λαικό γλέντι στις 3 το μεσημέρι στα Μεγάλα Χωράφια.

Εν τω μεταξύ, σχολιάζοντας τις σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου που έκανε λόγο για «μειοψηφία» αγροτών στα μπλόκα, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Χανίων, Κώστας Λιλικάκης, τόνισε ότι η Ομοσπονδία συμπορεύεται με την απόφαση της Πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων στα Μάλγαρα, στην οποία συμμετέχουν 62 αγροτικά μπλόκα της χώρας.

Εκεί, σύμφωνα με τον ίδιο, η συμμετοχή των αγροτών ήταν πρωτοφανής και η απόφαση που πάρθηκε ήταν: την Πέμπτη και την Παρασκευή να «παραλύσει» η χώρα.

Παράλληλα επεσήμανε ότι 30.000 με 40.000 τρακτέρ βρίσκονται στους δρόμους από τα οποία 6.000 στα μπλόκα της Νίκαιας και στην Ε65 μεταξύ Λαμίας και Εγνατίας.

