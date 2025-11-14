Το πολλαπλό βιβλίο ακόμα αγνοείται από τις τάξεις των σχολείων με την υλοποίησή του να έχει «κολλήσει».

Νέες οδηγίες για το πολλαπλό βιβλίο έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας καθώς σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα στόχος είναι τον Σεπτέμβριο του 2027 να γίνει η διανομή των νέων βιβλίων στις τάξεις από Α’ Δημοτικού έως Α’ Λυκείου. Και μπορεί το ΥΠΑΙΘΑ να το προβάλλει ως success story όμως η πραγματικότητα δείχνει ότι το εν λόγω φιλόδοξο εκπαιδευτικό εγχείρημα έχει καθυστερήσει και διαρκώς ανακοινώνονται ημερομηνίες ορόσημα που σιωπηρά παρατείνονται την ίδια στιγμή που το κόστος υλοποίησης «τρέχει». Το κόστος έχει ήδη εκτοξευτεί πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ μέσω ΕΣΠΑ., αλλά τα βιβλία που θα έπρεπε να βρίσκονται στα χέρια των μαθητών το 2025, συνεχίζουν να καθυστερούν, με την πλήρη εφαρμογή να μετατίθεται πλέον στο… 2027.

Πηγές του Υπουργείου τόνισαν ότι πρόκειται είναι μια σημαντική μεταρρύθμιση που θα αλλάξει το τοπίο στο πώς γίνεται το μάθημα στις τάξεις. «Με την ελεύθερη επιλογή βιβλίου και των πολλαπλών πηγών επιδιώκουμε την αλλαγή του τρόπου που μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Ενισχύουμε την κριτική σκέψη και τη διαμόρφωση γνώμης και απομακρύνουμε τους μαθητές από το μοντέλο της στείρας απομνημόνευσης.» Όμως η πραγματικότητα δείχνει ότι η μεταρρύθμιση αντιμετωπίζει καθυστερήσεις που καθιστούν το μέλλον αβέβαιο.

Tα τελευταία εφτά χρόνια ακούμε για την επιστροφή του πολλαπλού βιβλίου όμως ακόμη δεν το έχουμε δει να εφαρμόζεται παρά τις δεσμεύσεις όλων των υπουργών Παιδείας. Για να μην αναφερθούμε στο προηγούμενο παρελθόν του εγχειρήματος στα τέλη της δεκαετίας του '90. Εφαρμόστηκε για δύο χρόνια στη Φυσική, τη Χημεία και τη Βιολογία των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου. Στη συνέχεια όμως καταργήθηκε καθώς δημιουργήθηκαν προβλήματα στην διανομή των βιβλίων, αλλά και έντονος προβληματισμός για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στις εξετάσεις το διαφορετικό περιεχόμενο στην ύλη.

Παρά την ψήφιση του νόμου 4823 το 2021, την εκπόνηση 166 νέων προγραμμάτων σπουδών και την επιμόρφωση 30.000 εκπαιδευτικών, η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων αποτελεί όνειρο θερινής νυκτός. Εκπαιδευτικοί κύκλοι μάλιστα δηλώνουν ανοιχτά ότι το πολλαπλό βιβλίο εξελίσσεται σε «γεφύρι της Άρτας». Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία από πλευράς Υπουργείου Παιδείας «έχουν κατατεθεί από τους συγγραφείς/εκδότες 181 σχολικά εγχειρίδια (διδακτικά πακέτα) που αφορούν 146 γνωστικά αντικείμενα για τα οποία έγινε πρόσκληση διδακτικών πακέτων από Νηπιαγωγείο μέχρι Α’ Λυκείου. Τον Ιούλιο ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των διδακτικών πακέτων της Α’ φάσης ενώ αναμένεται ανάρτηση της ψηφιακής μορφής πολλαπλού βιβλίου εντός του 2025-2026.»Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε παράδοση τον Σεπτέμβριο του 2025 για Α’ Δημοτικού έως Α’ Λυκείου, τη Β’ Λυκείου το 2026 και την Γ’ Λυκείου το 2027.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον πώς θα εξελιχθεί η υλοποίηση του σχεδίου και αν θα (ξανα)χρειαστεί να δοθεί παράταση.