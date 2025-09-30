Γονείς και εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν συνθήκες διάλυσης στα σχολεία με την Παράλληλη Στήριξη και το Ολοήμερο να πληρώνουν το τίμημα της υποστελέχωσης σε εκπαιδευτικούς.

Οι προσλήψεις 11.001 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Β φάση δεν έλυσαν το ζήτημα με τα τεράστια κενά στα σχολεία με το Ολοήμερο και την Παράλληλη Στήριξη να υπολειτουργούν και οι γονείς να αναζητούν απεγνωσμένα λύση καθώς οι μαθητές χάνουν τεράστιες ώρες μαθημάτων. Παράλληλα όσο τα κενά συνεχίζονται, η εγκύκλιος για «κόφτη» στη φοίτηση στο Ολοήμερο παραμένει και δημιουργεί περαιτέρω πρόβλημα στους εργαζόμενους γονείς.

Όπως καταγγέλλει γονιός στο Dnews «ζητάμε το αυτονόητο. Άμεση κάλυψη όλων των κενών στα σχολεία. Τα παιδιά μας δεν είναι αριθμοί. Τα σχολεία άνοιξαν χωρίς εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, χωρίς επαρκές προσωπικό στο ολοήμερο και χωρίς κάλυψη των αναγκών σε παράλληλη στήριξη. Ειδικά στο Σχολείο μας, παρά τις συνεχείς προσπάθειες εκπαιδευτικών και γονιών από την αρχή της σχολικής χρονιάς, για άλλη μια φορά δεν έγινε καμία απολύτως τοποθέτηση και η λειτουργία του Ολοήμερου Σχολείου - ακόμα και αν ξεκινήσει - θα είναι περιορισμένη σε ελάχιστα παιδιά σε σχέση με τα εγγεγραμμένα.»

Η Ένωση Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Αγίου Δημητρίου προγραμματίζει παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Αθήνας, την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, ώρα 9:00 π.μ.. Όπως σημειώνουν «ολοκληρώνεται ο πρώτος μήνας της νέας σχολικής χρονιάς και με βάση την εικόνα που συγκεντρώνεται από τα σχολεία μας φαίνεται ότι και αυτή η χρονιά ξεκίνησε με πολλές ελλείψεις. Καταγράφονται κενά σε εκπαιδευτικούς Γενικής αλλά και ειδικής αγωγής, σε νοσηλευτές και ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και η εξέλιξη με την εγκύκλιο που έστειλαν για την συμμετοχή των παιδιών στο ολοήμερο. Η δυνατότητα συμμετοχής στο ολοήμερο είναι δικαίωμα για κάθε παιδί. Το ολοήμερο δεν είναι μόνο φύλαξη για τις ώρες που εργάζονται και οι δύο γονείς-κηδεμόνες, είναι και βοήθεια στη μελέτη όταν δεν υπάρχει δυνατότητα βοήθειας για το σπίτι. Δεν δείχνουμε καμία ανοχή σε όσους βλέπουν τα τα παιδιά και τις οικογένειές μας σαν κόστος και από χρόνο σε χρόνο βάζουν επιπλέον κόφτες στις ανάγκες μας.»

«To Oλοήμερο δεν είναι παιδοφυλακτήριο»: Ξεσπούν οι γονείς της Νέας Ιωνίας διεκδικώντας κάλυψη όλων των κενών

Να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά και να ανοίξουν όλα τα τμήματα σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία ζητά με ανακοίνωσή της η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Νέας Ιωνίας. Στην αιχμηρή τους ανακοίνωση τονίζουν ότι «σαν να μην έφτανε η απαράδεκτη κατάσταση με τα μεγάλα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία μας, που έχει οδηγήσει στο να φτάσουμε τέλη Σεπτέμβρη και το Ολοήμερο σε αρκετά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά να μη λειτουργεί, έρχεται τώρα το υπουργείο Παιδείας με μια καινούργια εγκύκλιο να επιβάλει «κόφτη» μαθητών στο Ολοήμερο! Επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι τα παιδιά μας αντιμετωπίζονται ως κόστος που πρέπει να περικοπεί, η νέα απαράδεκτη εγκύκλιος του υπουργείου προς τους διευθυντές των σχολείων βάζει σε σειρά προτεραιότητας (!) το ποιοι μαθητές πρέπει να μπουν στο Ολοήμερο πρόγραμμα, αποκλείοντας παιδιά από την εκπαιδευτική διαδικασία! Ως κριτήριο βάζουν ουσιαστικά το ποιοι γονείς έχουν τη δυνατότητα «να φυλάξουν» τα παιδιά μετά τη 1 το μεσημέρι»

Μάλιστα τονίζουν ότι «τo Oλοήμερο δεν είναι παιδοφυλακτήριο» όπως θέλει να το παρουσιάζει η λογική του Υπουργείου αλλά ένας θεσμός με εκπαιδευτική ουσία που συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση των μαθητών. Όπως καταγράφουν «αντί η κυβέρνηση να ενισχύσει το Ολοήμερο με εκπαιδευτικούς, ειδικότητες, υποδομές, ώστε να αποτελεί συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με υποστήριξη στη μελέτη των παιδιών από εκπαιδευτικούς, με μαθήματα και δραστηριότητες καλλιτεχνικής παιδείας, φυσικής αγωγής, ξένων γλωσσών, πληροφορικής κ.ο.κ. (όπως προβλέπεται ακόμα και από τη σχετική νομοθεσία), ώστε να μην αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε ένα σωρό λεφτά σε ιδιώτες, έρχεται τώρα το υπουργείο Παιδείας να βάλει «κόφτες» στα παιδιά μας και να μας πει προκλητικά ότι αντιμετωπίζει το Ολοήμερο αποκλειστικά ως «παιδοφύλαξη»! Στη γνωστή λογική των περικοπών που οδηγεί στις συγχωνεύσεις τμημάτων, στις τεράστιες ελλείψεις σε παράλληλη στήριξη, σχολικούς νοσηλευτές κ.ο.κ., το υπουργείο στέλνει εγκύκλιο μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και ζητάει δικαιολογητικά για το Ολοήμερο, καταργώντας την εγκύκλιο για τη λειτουργία Δημοτικών και Νηπιαγωγείων που λέει ότι όλες οι αιτήσεις για το Ολοήμερο γίνονται δεκτές χωρίς προϋποθέσεις. Επιχειρούν να πετάξουν εκτός τα παιδιά των ανέργων γονιών, ζητούν βεβαιώσεις εργασίας λες και δεν γνωρίζουν την εργασιακή ζούγκλα της «ευελιξίας» που έχουν διαμορφώσει, της συνεχούς μετακίνησης για εκατοντάδες χιλιάδες γονείς μεταξύ επισφαλούς εργασίας – ανεργίας – υποαπασχόλησης… Η φοίτηση στο Ολοήμερο είναι δικαίωμα για όλα τα παιδιά!»

«Με διαχειριστικά μπαλώματα στις τάξεις δεν μπορεί να βγει η σχολική χρονιά»

Εκπαιδευτικός δηλώνει στο Dnews ότι «ο εμπαιγμός των «αρίστων» κυβέρνησης και υπουργείου Παιδείας που προσποιούνται ότι κόπτονται για την αναβάθμιση της ποιότητας στην εκπαίδευση, για άλλη μια χρονιά, παίρνει «σάρκα και οστά» με τα δεκάδες κενά στην Παράλληλη Στήριξη και στα μαθήματα ειδικοτήτων και μετά τη Β’ φάση προσλήψεων συμβασιούχων εκπαιδευτικών! Είναι σαφής η υπουργική τακτική να υποτιμάται η Ειδική Αγωγή και να περιθωριοποιούνται παιδιά με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. Με δεδομένο ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων μοιράζονται σε 2 και 3 σχολεία, οι μειωμένες προσλήψεις που έγιναν για τα μαθήματα ειδικοτήτων καταδικάζουν δεκάδες μαθητές να στερούνται ουσιαστικών γνωστικών αντικειμένων. Οι αναθέσεις μαθημάτων και το κλείσιμο τμημάτων ένταξης συνιστούν τα διαχειριστικά «μπαλώματα» τα οποία χρησιμοποιεί η διοίκηση στην προσπάθειά της να καλύψει ελάχιστες από τις δεκάδες «τρύπες».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπό κατάρρευση η Παράλληλη Στήριξη και στην Δευτεροβάθμια

Πέραν της Πρωτοβάθμιας ζήτημα με την Παράλληλη Στήριξη προκύπτει και στη Δευτεροβάθμια όσο κι αν οι αρμόδιοι δηλώνουν αισιόδοξοι για στελέχωση των κενών και δρομολόγηση των μαθημάτων σε κανονικές συνθήκες. Ενδεικτικό της κατάστασης το σχόλιο του Θοδωρή Κατσωνόπουλου, αιρετού μέλους του ΚΥΣΔΕ με τις Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις. Όπως τονίζει «η Β΄ Φάση προσλήψεων αναπληρωτών ολοκληρώθηκε και η πραγματικότητα διαψεύδει κατηγορηματικά την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και τις διαβεβαιώσεις ότι από 1η Οκτώβρη δεν θα υπάρχουν κενά. Οι μαθητές μας δεν θα έχουν πλήρη κάλυψη του ωρολογίου τους προγράμματος. Συνάδελφοι που περίμεναν να εργαστούν και είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους σε αυτή τη φάση, μένουν εκτός προσλήψεων, βυθισμένοι στην αβεβαιότητα και στην εργασιακή ανασφάλεια. Η πολιτική του Υπουργείου όχι μόνο δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των αναπληρωτών και των μόνιμων εκπαιδευτικών, αλλά ούτε και της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όταν καλύπτεται μόλις το 1/3 των «εξορθολογισμένων» αναγκών, τότε η κατάσταση δεν μπορεί να περιγραφεί παρά ως υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας.» Προς επίρρωση των λεγομένων του παραθέτει τα στοιχεία της Δευτεροβάθμιας Γ΄ Αθήνας. «Στη Γενική Παιδεία, από τα 139 κενά που δηλώθηκαν, καλύφθηκαν μόλις 50!!!

Οι συνολικές προσλήψεις στη ΔΔΕ Γ΄ Αθήνας έχουν ως εξής: 71 ΑΠΩ στην ΕΑΕ, οι 33 στην παράλληλη στήριξη. 179 ήταν τα συνολικά κενά που δηλώθηκαν, απ’ τα οποία 109 ήταν για παράλληλη στήριξη. 71 ΑΠΩ και 9 ΑΜΩ στη Γενική Παιδεία, συμπεριλαμβανομένων της εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας στα ΕΠΑΛ και των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων.»

Το Ολοήμερο πλήττεται βάναυσα με ανοχή του Υπουργείου - Σε δεύτερη μοίρα η Ειδική Αγωγή

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι αιρετοί ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής Γιάννης Κανελλόπουλος και Γιώργος Αρακάς που σε ανακοίνωσή τους κατακεραυνώνουν για τα κακώς κείμενα που καταγράφονται στα σχολεία με τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, γεγονός που καταστρατηγεί το δικαίωμα στη μόρφωση. Όπως τονίζουν «ο θεσμός του Ολοήμερου Σχολείου πλήττεται βάναυσα. Με την πρόσφατη εγκύκλιο, τίθενται κριτήρια για την εγγραφή των μαθητών, μετατρέποντας το ολοήμερο από παιδαγωγικό θεσμό που αφορά όλα τα παιδιά, σε κοινωνικό «φίλτρο». Έτσι, αποκλείονται οικογένειες και περιορίζεται ο ρόλος του ολοήμερου στη στήριξη μαθητών και των οικογενειών τους. Η Ειδική Αγωγή και η Συμπερίληψη παραμένουν σε δεύτερη μοίρα. Χιλιάδες μαθητές με αναπηρίες και ειδικές μαθησιακές ανάγκες δεν έχουν το αναγκαίο προσωπικό υποστήριξης. Τα ΖΕΠ (Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας) απαξιώνονται, αφήνοντας τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών χωρίς επαρκή υποστήριξη. Είμαστε μάρτυρες, για ακόμη μια φορά της ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων των αναπληρωτών, οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται σε καθεστώς ομηρίας. Μετά από χρόνια σπουδών και προϋπηρεσίας, εξακολουθούν να καλύπτουν πάγιες ανάγκες της εκπαίδευσης κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Οι μετακινήσεις από περιοχή σε περιοχή, η αβεβαιότητα και η επαγγελματική εξουθένωση έχουν γίνει «κανονικότητα». Η μη στελέχωση των σχολείων, αποτελεί συνειδητή επιλογή της Κυβέρνησης, που συρρικνώνει το δημόσιο σχολείο και επιτρέπει τη σχολική διαρροή στην ιδιωτική εκπαίδευση. Εφαρμόζεται μια πολιτική που μειώνει τις δαπάνες για τη δημόσια εκπαίδευση, διαλύει το ολοήμερο, υπονομεύει την ειδική αγωγή, περιορίζει τη συμπερίληψη και χτυπά τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.»

Η κατάσταση είναι έκρυθμη με γονείς και εκπαιδευτικούς να δηλώνουν ότι το σχολείο είναι σε αδιέξοδο. «Κανείς δεν ξέρει πότε θα καλυφθούν τα κενά που υπολείπονται. Τα τμήματα του Ολοήμερου σχηματίζονται με βάση την εγκύκλιο – κόφτη του υπουργείου, πετώντας παιδιά εκτός και βυθίζοντας τους γονείς σε απόγνωση. Κράτος, κυβερνήσεις, υπουργείο και όλος ο μηχανισμός της Εκπαίδευσης αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας και τις μορφωτικές ανάγκες ως κόστος. Γι’ αυτό κάθε χρόνο ο σχεδιασμός τους ξεκινάει με το τι περισσότερο θα κόψουν και πόσο λιγότερο θα του στοιχίσει η μόρφωση των παιδιών μας. Έτσι εξηγούνται οι συνεχιζόμενες συγχωνεύσεις τμημάτων, που διαμορφώνουν τμήματα μη λειτουργικά για τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά μας. Έτσι εξηγούνται οι προσλήψεις με το σταγονόμετρο, η προσπάθεια να συρρικνωθεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών ανά σχολείο, οι κόφτες σε σχολικούς νοσηλευτές, ειδικό βοηθητικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Οι προτεραιότητες τους δεν έχουν καμιά σχέση με τις ανάγκες τις δικές μας και των παιδιών μας! Δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε όσα δικαιούνται και έχουν ανάγκη τα παιδιά μας, όσα πραγματικά τους αξίζουν!» καταγγέλλέι η Ένωση Γονέων Πειραιά.

«Ζόρικη η κατάσταση και στην Α Αθήνας με 563 κενά»

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Ρόζα Ιμβριώτη» μιλά για «εκρηκτική» κατάσταση με 563 κενά που αφήνουν «τρύπες» σε όλο το πρόγραμμα των σχολείων. Όπως τονίζεται «τα κενά εκπαιδευτικών στη ΔΙΠΕ Α’ Αθήνας (που περιλαμβάνει και την Καισαριανή, τον Βύρωνα, το Παγκράτι) είναι «στο κόκκινο». Ένώ ζητήθηκαν 963 αναπληρωτές, το υπουργείο προσέλαβε τελικά 400, άφησε δηλαδή 563 κενά. Υπογραμμίζεται δε, ότι τα πραγματικά κενά είναι πολλαπλάσια. Προκαλεί αγανάκτηση η εικόνα με σχολεία άδεια από εκπαιδευτικούς, ολοήμερα που δεν λειτουργούν, παιδιά που χρειάζονται παράλληλη στήριξη χωρίς τον εκπαιδευτικό τους. Το υπουργείο και το κράτος να αναλάβουν την ευθύνη τους.»