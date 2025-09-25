Οι αντιδράσεις για τον «κόφτη» στο Ολοήμερο συνεχίζονται με το Υπουργείο να απορρίπτει το ενδεχόμενο αναθεώρησης της εγκυκλίου μιλώντας για «εικονικά τμήματα» και άφαντους μαθητές.

Το Ολοήμερο Σχολείο και ο αιφνιδιαστικός «κόφτης» που αποκλείει μαθητές από την φοίτησή του συνεχίζει να αποτελεί φλέγον ζήτημα για τους εργαζόμενους γονείς που καλούνται να διαχειριστούν τη νέα κατάσταση που διαμορφώνει αυτή η απόφαση του Υπουργείου. Η «μέγγενη» των κενών που έχουν απλωθεί στα σχολεία οδήγησε το Υπουργείο να θέσει κριτήρια προτεραιότητας για την φοίτηση στο Ολοήμερο ώστε να συρρικνωθούν τεχνητά τα κενά, να συγχωνευτούν ακόμα και να καταργηθούν τμήματα ώστε να βελτιωθεί το τοπίο και να μπορέσει το Ολοήμερο να λειτουργήσει απρόσκοπτα με τους υφιστάμενους εκπαιδευτικούς.

Οδηγούν σε αδιέξοδο τους γονείς για να «εξοικονομήσουν» εκπαιδευτικούς

Μιλώντας στο Dnews ο πρόεδρος της ΔΟΕ Σπύρος Μαρίνης τονίζει ότι «το Ολοήμερο Σχολείο αποκτά «κόφτη» και μάλιστα με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, γεγονός που οδηγεί σε αδιέξοδο τους γονείς, οι οποίοι αναγκάζονται να αναδιοργανώσουν την καθημερινότητά τους και να ψάξουν λύσεις για τη φροντίδα των παιδιών μετά τις 13:15. Στην ουσία, η διαδικασία δεν αποσκοπεί στην καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών, αλλά στην εξοικονόμηση εκπαιδευτικών, μετατρέποντας το ολοήμερο σε εργαλείο περιορισμού κόστους αντί για εκπαιδευτική δυνατότητα. Το αποτέλεσμα είναι η περαιτέρω υποβάθμιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών και η αύξηση του άγχους των οικογενειών, χωρίς να καλύπτονται τα πραγματικά κενά στα σχολεία. Αυτό είναι η «περίφημη» στήριξη του δημόσιου σχολείου;»

«Ντόμινο προβλημάτων» από την υπολειτουργία του Ολοήμερου - Στοιχεία «φωτιά» για το Χαλάνδρι

Ιδιαιτέρως προβληματισμένη για την κατάσταση τόσο των κενών στα σχολεία όσο και με την υπολειτουργία του Ολοήμερου εμφανίζεται η Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Χαλανδρίου.

Τα σχολεία της πόλης ταλανίζονται από την υποστελέχωση με μοναδικά θύματα του ανεπαρκούς και πρόχειρου σχεδιασμού του Υπουργείου Παιδείας, τους μαθητές. « Η έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού, η υπολειτουργία των ολοήμερων τμημάτων και οι ελλείψεις στην παράλληλη στήριξη έχουν δημιουργήσει ένα ντόμινο προβλημάτων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στους Διευθυντές των σχολείων και - για ακόμη μία φορά - στους γονείς και τα παιδιά. Το υποκριτικό ενδιαφέρον των αρμοδίων και η προσχηματική ενσυναίσθηση για τις ανάγκες και τα δικαιώματα των μαθητών δεν συναντήθηκαν ποτέ με την πραγματικότητα της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων. Η συνέπεια και η σταθερότητα - αξίες που επιθυμούμε να καλλιεργήσουν τα παιδιά μας - παραμένουν ευκαιριακά αφηγήματα χωρίς ουσιαστική εφαρμογή. Τα παιδιά μας δεν είναι λύση στο πρόβλημα. Είναι προτεραιότητα.» Τα στοιχεία που παραθέτουν δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος και απαιτούν άμεση επίλυση.

Στα Νηπιαγωγεία (16 συνολικά):

Σε 2 σχολικές μονάδες έχει ανασταλεί πλήρως η λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος.

Σε 14 σχολεία τα ολοήμερα τμήματα λειτουργούν μερικώς ή πλήρως, καλύπτοντας τις ανάγκες μόνο ενός μέρους των μαθητών.

Στα Δημοτικά Σχολεία (14 συνολικά):

Σε 2 σχολικές μονάδες το ολοήμερο πρόγραμμα λειτουργεί κανονικά.

Σε 11 σχολεία το πρόγραμμα εφαρμόζεται μερικώς, με περιορισμούς.

Σε 1 σχολείο έχει ανασταλεί η λειτουργία του ολοήμερου.

Εκεί όπου τα ολοήμερα τμήματα εξακολουθούν να λειτουργούν, αυτό οφείλεται αποκλειστικά στην υπερπροσπάθεια και τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανό έναν θεσμό κρίσιμο για την εκπαιδευτική στήριξη των μαθητών αλλά και για τον οικογενειακό προγραμματισμό των γονέων.

«Το Ολοήμερο δεν είναι συμπληρωματική «παροχή» και δεν νοείται αποκλεισμός μαθητών»

Η Ένωση Γονέων Σύρου εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τα τεκταινόμενα με τον «κόφτη» στο Ολοήμερο και με αιχμηρή της ανακοίνωση τονίζει την ανάγκη να αρθούν οι προωθούμενοι αποκλεισμοί. Ειδικότερα αναφέρουν ότι «το Ολοήμερο δεν είναι συμπληρωματική «παροχή». Είναι βασική εκπαιδευτική και κοινωνική δομή που στηρίζει χιλιάδες οικογένειες, εξασφαλίζει δημιουργικό χρόνο για τα παιδιά και διευκολύνει την καθημερινότητα των γονιών. Με τον αιφνιδιαστικό αποκλεισμό μαθητών, ανατρέπεται ο οικογενειακός προγραμματισμός ενω προκαλείται ανασφάλεια και αδικία. Ως γονείς, τονίζουμε ότι ολα τα παιδιά πρέπει να έχουν ίσο δικαίωμα συμμετοχής στο Ολοήμερο, χωρίς αποκλεισμούς και διαχωρισμούς και οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές οφείλουν να αφιερώνονται στο παιδαγωγικό τους έργο, απαλλαγμένοι από το ρόλο του «κριτή» που τους επιβάλλεται.Το Ολοήμερο Σχολείο αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα των παιδιών μας και θα συνεχίσουμε να το υπερασπιζόμαστε με αποφασιστικότητα.»

Παράλληλα ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 5ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Παιδείας και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Γ΄ Αθήνας για το ζήτημα του Ολοήμερου Σχολείου. Όπως διαμηνύουν στο κείμενό τους απαιτούν την καθολική φοίτηση όλων των παιδιών που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Ολοήμερο, επαρκή στελέχωση με εκπαιδευτικούς, χωρίς «μπαλώματα» και καθυστερήσεις και ένα σταθερό πλαίσιο που να σέβεται μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Όπως τονίζουν γονείς στο Dnews «συνεχίζουμε τον αγώνα μας – γιατί η λύση υπάρχει και μπορεί να εφαρμοστεί «αύριο».

{https://www.facebook.com/photo/?fbid=850836637295913&set=a.203212372058346}

Οι προσλήψεις 11.000 αναπληρωτών θα αλλάξουν την απόφαση για το Ολοήμερο;

Για την εικόνα χάους με τα κενά στα σχολεία, το Υπουργείο Παιδείας σήμερα αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα της β φάσης των προσλήψεων αναπληρωτών που θα αφορά την πλήρωση 10.500 με 11.000 θέσεων αισιοδοξώντας να αντιστραφεί το αρνητικό κλίμα και τα σχολεία να μπουν σε κανονικούς ρυθμούς. Οι χιλιάδες χαμένες ώρες μαθημάτων έπαιξαν ρόλο στην απόφαση για το Ολοήμερο αλλά όπως διαμηνύουν πηγές του ΥΠΑΙΘΑ ο «κόφτης» ήρθε για να μείνει και οι όποιες αντιδράσεις θεωρούνται υπερβολικές. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση αλλαγής της προτεραιότητας καθώς κρίνεται πως με τον τρόπο αυτό θα λειτουργήσει καλύτερα το Ολοήμερο.

Χαρακτηριστική εξάλλου η δήλωση του γενικού γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας Γιάννη Παπαδομαρκάκη που ερωτηθείς για τον σάλο που έχει ξεσπάσει για τον αιφνιδιαστικό αποκλεισμό των μαθητών ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για κίνηση εξορθολογισμού καθώς διαπιστώθηκαν φαινόμενα «εικονικών τμημάτων» που επηρεάζουν το γενικότερο σύνολο των κενών και δεν απηχούν στις τρέχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες. Όπως ανέφερε «Ας πούμε την αλήθεια επιτέλους για το Ολοήμερο. Δημιουργούνταν τμήματα με 2 και 3 μαθητές και απασχολούνταν ένας δάσκαλος, έλεος δηλαδή. Κάναμε ελέγχους και τα εντοπίσαμε. Γράφουν τους μαθητές σε τμήματα Ολοήμερο και μετά δεν πάνε να φοιτήσουν. Ρωτήστε τους Διευθυντές Εκπαίδευσης να σας τα πουν. Γράφονται 300 μαθητές και φοιτούν μόνο 50 μαθητές. Στόχος μας δεν είναι να περιορίσουμε το ολοήμερο, αλλά να μην υπάρχουν εικονικά τμήματα.»