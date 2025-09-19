«Η απαξίωση του Ολοήμερου Σχολείου δεν μπορεί να συνεχιστεί» φωνάζουν οι γονείς με το Υπουργείο να παλεύει να το λειτουργήσει εν μέσω τεράστιων κενών.

Τα κενά στα σχολεία έχουν δημιουργήσει έκρυθμη κατάσταση και στην λειτουργία του Ολοήμερου που λόγω της υποστελέχωσης είτε λειτουργεί περιορισμένα είτε καθόλου σε ειδικές περιπτώσεις. Οι γονείς παρακολουθούν με απόγνωση τα όσα διαδραματίζονται καθημερινά ελέω των ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς και απαιτούν από το Υπουργείο λύση στο ζήτημα εδώ και τώρα με πλήρη κάλυψη όλων των κενών.

Γονείς 5ου Δημοτικού Νέας Σμύρνης: « Πώς στηρίζεται στην πράξη ο εργαζόμενος όταν το Ολοήμερο πρόγραμμα δεν λειτουργεί;»

Χαρακτηριστική είναι η επιστολή του γονέων μαθητών του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Σμύρνης που υπογράφουν επιστολή προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθηνών, με αίτημα την άμεση κάλυψη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών και τη λειτουργία της πρωινής ζώνης, του Ολοήμερου και του διευρυμένου Ολοήμερου προγράμματος. Όπως σημειώνουν μεταξύ άλλων στην επιστολή τους «Για ακόμη μία χρονιά, η έναρξη του σχολικού έτους βρίσκει το 5ο Δημοτικό με σημαντικά κενά θέσεων εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα το μεν Ολοήμερο πρόγραμμα να μη λειτουργεί για τις μισές τάξεις του Σχολείου, η δε πρωινή ζώνη για καμία τάξη. Το διευρυμένο ολοήμερο πρόγραμμα επίσης δεν λειτουργεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, αν και ο αριθμός των αιτήσεων φέτος είναι πλέον του διπλάσιου του απαιτούμενου. Το γεγονός αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους γονείς, που καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στις επαγγελματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις.

Ευλόγως, προκύπτουν τα εξής ερωτήματα:

Γιατί στην εποχή του «ψηφιακού μετασχηματισμού» χρειάζονται 20 μέρες για την καταγραφή των κενών θέσεων εκπαιδευτικών;

Γιατί δεν καλύπτεται έγκαιρα, με μόνιμους διορισμούς και στη βάση προληπτικού σχεδιασμού, το σύνολο των κενών; Γιατί δεν προβλέπεται από την αρχή της χρονιάς ένας ικανός αριθμός αναπληρωτών ώστε να καλύπτονται άμεσα τα κενά που προκύπτουν λόγω αδειών/αποσπάσεων κλπ;

Πώς στηρίζεται στην πράξη ο εργαζόμενος γονιός, όταν η Πρωινή Ζώνη και το Ολοήμερο πρόγραμμα δεν λειτουργούν για εβδομάδες ή και μήνες;

Γιατί δε λειτουργεί, όπως προβλέπεται από την σχετική εγκύκλιο, το Διευρυμένο Ολοήμερο πρόγραμμα μέχρι τις 17:30;»

Έξαλλοι οι διευθυντές με το Ολοήμερο: «Ντροπή για το δημόσιο σχολείο η υπολειτουργία του»

Θέση για τα τεκταινόμενα στο Ολοήμερο παίρνει και η Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που σε ανακοίνωσή της εκφράζει την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή του για την υπολειτουργία. Όπως καταγγέλλουν «ένας θεσμός που σχεδιάστηκε για να στηρίζει την οικογένεια, να ενισχύει τη μαθησιακή διαδικασία και να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά, απαξιώνεται συστηματικά λόγω ελλείψεων προσωπικού, καθυστερήσεων στις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών και απουσίας σταθερού σχεδιασμού. Η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί απλώς λειτουργική αδυναμία· είναι ντροπή για τη Δημόσια Εκπαίδευση και την Πολιτεία. Τα παιδιά στερούνται πολύτιμες ώρες δημιουργικής απασχόλησης και υποστήριξης στη μελέτη τους, ενώ οι οικογένειες αναγκάζονται να αναζητούν ιδιωτικές λύσεις, αντίθετα στον κοινωνικό ρόλο του δημόσιου σχολείου.». Οι διευθυντές καλούν το Υπουργείο να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες του και να δώσει ουσιαστική λύση με στελέχωση με μόνιμο και επαρκές προσωπικό και ενίσχυση του ολοήμερου με πόρους.

Ολοήμερο: Νέες οδηγίες του Υπουργείου για «κόφτη» στους μαθητές

Με νέα του εγκύκλιο το Υπουργείο Παιδείας δίνει σαφείς οδηγίες στα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία για το ποιοι μαθητές έχουν προτεραιότητα στη φοίτηση. Πρόκειται ουσιαστικά για μια προσπάθεια για δημιουργία μικρών ευέλικτων τμημάτων με ελάχιστους μαθητές ώστε να μην χρειάζεται εξτρά προσωπικό.

Ειδικότερα όπως ορίζεται «Κατά το τρέχον σχολικό έτος οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/νες των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων προκειμένου να προβούν στη συγκρότηση των τμημάτων Ολοήμερου Προγράμματος και μέχρι την πλήρη ανάπτυξη του, κάνουν δεκτές τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη κατά προτεραιότητα

α) αν είναι και οι δυο γονείς/ κηδεμόνες εργαζόμενοι ή αν είναι μονογονεϊκές οικογένειες

β) αν είναι εργαζόμενος ο ένας εκ των δυο και ο έτερος άνεργος

γ) αν ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/νες των σχολικών μονάδων αναλαμβάνουν την ευθύνη για την συγκέντρωση των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων».

